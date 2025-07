Sau mùa đầu tiên tạo nên hiện tượng mạng xã hội, thậm chí khiến nhiều "trai đẹp" vụt sáng chỉ sau vài tập phát sóng, Anh Trai Say Hi đang chuẩn bị trở lại với diện mạo mới và dàn cast nghe đồn là cực kỳ đáng gờm. Một số nguồn tin thân cận còn cho rằng mùa 2 này sẽ chơi lớn hơn, táo bạo hơn, và nhất là… 3 rapper đình đám, từng ngồi ghế nóng của Rap Việt được cho là đã xác nhận tham gia mùa 2 Anh Trai Say Hi.

Không rõ ê-kíp casting "chơi lớn" cỡ nào, nhưng chỉ cần nghe qua dàn hint thì biết mùa này khó lòng mà ngồi yên. Đầu tiên là một anh rapper từng hoạt động ở nước ngoài. Sau khi quyết định về nước, nam rapper gây sốt làng nhạc với loạt bản hit viết cho người yêu cũ. Tiếp theo là rapper gắn liền với Rap Việt. Anh là huấn luyện viên nhiều mùa nhất ở Rap Việt, nổi tiếng bởi những bản rap với câu từ khá ngông, nhưng sau này lại trở nên khá suy trong mỗi lần comeback. Cuối cùng, 1 cái tên đến từ giới rap Hà thành, vừa chất, vừa ngầu, lại vừa... là chồng người ta.



Cả ba cái tên này từng ngồi ghế nóng đối đầu nhau nảy lửa ở Rap Việt mà giờ lại cùng hội tụ trong một chương trình Anh Trai, thì hỏi sao netizen không hóng dữ dội. Nếu những lời đồn là thật, thì sự tham gia của 3 "anh đại" của làng rap Việt sẽ là "cú nổ" cho mùa 2 của Anh Trai Say Hi.

3 HLV Rap Việt sẽ tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2

Trước đó, một cái tên vừa chốt đơn ghi hình cùng Anh Trai Say Hi mùa 2 có một nhân vật khiến giới khán giả không khỏi ngỡ ngàng đến "rớt hàm". Người này vốn dĩ từng được mời vào một đội hình khác đình đám không kém - Em Xinh Say Hi, nhưng sau cùng lại từ chối lời mời và quyết định "quay xe" tham gia Anh Trai Say Hi.

Nhân vật đang được réo gọi này vốn là một hit-maker đình đám của Vbiz. Cái tên từng khiến giới trẻ nằm lòng qua loạt ca khúc gắn liền với thời thanh xuân, lại còn được biết đến là Á quân một cuộc thi âm nhạc cách đây gần một thập kỷ. Bước ra từ sân khấu ấy, cái tên này không chạy theo số đông mà chọn cách phát triển riêng biệt với những sản phẩm chỉn chu, cá tính và mang dấu ấn sáng tạo rõ nét.

Đáng chú ý, ngôi sao đình đám mới đây còn khiến mạng xã hội dậy sóng khi "đánh úp" tổ chức đám cưới với bạn gái là vũ công. Cặp đôi không phô trương, không PR, chỉ nhẹ nhàng tung loạt ảnh cưới lãng mạn và lời nhắn đầy cảm xúc khiến dân tình vừa bất ngờ vừa ngưỡng mộ.

Được biết, nhân vật được cho là "ẩn số" đặc biệt của mùa này vốn từng được mời tham gia Em Xinh Say Hi - phiên bản nữ của Anh Trai Say Hi. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin từ "bà hàng xóm", người này đã chủ động từ chối lời mời để chính thức gia nhập mùa 2 của Anh Trai Say Hi với tư cách là một Anh Trai thực thụ.