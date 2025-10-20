Tin nóng dành cho tất cả phụ huynh và học sinh trên cả nước

Tại hội nghị tổng kết việc triển khai chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2020–2025 diễn ra gần đây, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn thông tin, bộ sách giáo khoa thống nhất dùng chung trên phạm vi toàn quốc sẽ được chuẩn bị để đưa vào sử dụng từ năm học 2026–2027.

Bộ trưởng nhấn mạnh, việc biên soạn bộ SGK mới sẽ kế thừa những thành quả của giai đoạn vừa qua, đồng thời khắc phục các bất cập trong thực tiễn triển khai. Công tác tổ chức biên soạn – thẩm định – ban hành sẽ được tiến hành theo quy trình chặt chẽ và khoa học.

Vừa duy trì những việc đã làm, vừa chuẩn bị cho một giai đoạn mới, Bộ trưởng cho biết và yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ và nguồn lực tài chính để đảm bảo thực thi hiệu quả.

Theo người đứng đầu ngành giáo dục, năng lực và khả năng thích ứng của giáo viên vẫn là nền tảng để thực hiện chương trình mới, nhất là trong dạy học tích hợp, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Bộ cũng sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, nhưng phải triển khai có kiểm soát, phù hợp với điều kiện thực tế.

Trước đó, thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ GD&ĐT đã nghiên cứu cơ chế ban hành bộ SGK thống nhất trong chưa đầy một năm tới. Bộ sách này sẽ thay thế cơ chế “một chương trình – nhiều bộ SGK” hiện nay, tiến tới cung cấp miễn phí cho học sinh trước năm 2030.

Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, hướng tới một nền giáo dục thống nhất, bình đẳng và chất lượng trên phạm vi cả nước.

Giai đoạn 2020–2025: Hệ thống văn bản và SGK xã hội hóa hoàn thiện

Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông Thái Văn Tài cho biết tại hội nghị, trong 5 năm qua, Bộ GD&ĐT đã hoàn thiện khung pháp lý để đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Lần đầu tiên, việc xã hội hóa biên soạn SGK thu hút sự tham gia của 7 nhà xuất bản, 12 công ty cổ phần và gần 4.000 tác giả. Quá trình lựa chọn SGK tại các địa phương được thực hiện công khai, minh bạch với sự tham gia của giáo viên và phụ huynh.

Cùng với đó, Bộ cũng khuyến khích xây dựng tài liệu giáo dục địa phương nhằm đưa bản sắc vùng miền vào chương trình học.

Trong công tác nhân sự, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung hơn 27.800 giáo viên cho giai đoạn 2022–2026. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học sẽ tiếp tục được đầu tư đồng bộ, góp phần giảm sĩ số học sinh/lớp và tăng phòng học kiên cố.

Hoạt động kiểm tra, đánh giá cũng được điều chỉnh theo hướng thực chất, giảm áp lực điểm số. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024–2025 sẽ là kỳ thi đầu tiên tổ chức theo chương trình GDPT 2018.