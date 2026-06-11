Tín Nguyễn, Mie, Tiến Luật bất ngờ vì thiệp cưới độc đáo của Viên Vibi

Sau hơn một thập kỷ bên nhau, Viên Vibi (tên thật Trần Thanh Hương Viên) và bạn trai Khánh Linh chính thức chuẩn bị bước vào hành trình mới. Trước ngày trọng đại, đôi uyên ương đã dành nhiều tâm huyết để gửi đến những người thân yêu một bộ thiệp cưới không giống ai.

Hơi thở biển cả trong từng chi tiết

Là người con của vùng biển Bình Thuận, Viên Vibi chọn đại dương làm cảm hứng chủ đạo cho bộ thiệp. Chiếc hộp kính được thiết kế như một khoảng trời và biển thu nhỏ, với vỏ sò đặt ở vị trí trung tâm, cùng cát, ốc biển và ngọc trai. Mỗi chi tiết đều mang ẩn ý riêng: biển và cát gợi nhắc đến quê hương, nơi câu chuyện tình yêu tiếp tục được viết; ngọc trai tượng trưng cho những điều đẹp đẽ được thời gian bồi đắp và gìn giữ.

Dòng chữ được khắc trên vỏ sò lớn đã nói lên tất cả: "Born from the Sea. Refined by Time. Kept by Love" (Sinh ra từ biển, được tôi luyện bởi thời gian và được gìn giữ bởi tình yêu).

Kèm theo hộp thiệp là một quả bong bóng lớn mang những dòng nhắn yêu thương từ Linh và Viên, đồng thời sắc màu của bong bóng cũng chính là dãy màu dress code của tiệc cưới, một ẩn ý thú vị mà cô dâu chú rể khéo léo lồng ghép.

Lời mời "nghe được" chưa từng có

Điểm đặc biệt nhất của bộ thiệp nằm ở chiếc vỏ sò nhỏ in dòng chữ "Nhấn vào đây để nghe nhé". Thay vì chỉ đọc một lời mời in sẵn, khách mời được lắng nghe chính giọng nói của cô dâu chú rể thông qua cuộn băng cassette nhỏ được giấu dưới đáy thiệp, như được cất giấu tận đáy đại dương.

Đặc biệt hơn, mỗi khách mời nhận được một lời nhắn được Linh và Viên Vibi thu âm riêng, gửi gắm những kỷ niệm và sự trân trọng dành cho từng người. Chính vì điều này, nhiều nghệ sĩ như Long Chun, Tun Phạm, Tín Nguyễn, Mie, Lynk Lee đã không giấu được xúc động khi nhận thiệp. Có những người thậm chí không kìm được nước mắt.

Viên Vibi (tên thật Trần Thanh Hương Viên, sinh năm 1995, quê Bình Thuận) là diễn viên, người mẫu ảnh và nhà sáng tạo nội dung với hơn 11 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội. Cô được cộng đồng mạng gọi là "bà trùm nông sản Bình Thuận".