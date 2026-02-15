Tin mừng nhất 28 Tết: Cặp ca sĩ - diễn viên đẹp như mơ chuẩn bị lên chức bố mẹ

Vào ngày 14/2, Lee Keum Jo (cựu thành viên 9MUSES) đã chia sẻ tin vui mang thai được 12 tuần lên trang cá nhân. Đây là em bé đầu lòng của vợ chồng cô sau 4 năm kết hôn. Nữ idol hiện là diễn viên nhạc kịch cho biết em bé có biệt danh "Parangi", nghĩa là "Tình yêu của bố". Lee Keum Jo bày tỏ niềm vui sướng khi sắp làm mẹ của 1 bé trai, dự sinh vào tháng 8 năm nay.

"Chúng tôi bắt đầu cố gắng có con từ tháng Tư, nhưng việc thụ thai không hề dễ dàng. Cả hai vợ chồng đều hoàn toàn khỏe mạnh, nên chúng tôi cứ tự hỏi tại sao. Ngay khi tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, tôi đã nhắn nhủ với người bố quá cố: 'Bố ơi, bố không thấy tiếc vì đã bỏ con lại một mình sao? Vậy thì làm ơn hãy gửi cho con 1 đứa trẻ đi'. Và vào ngày 17/12, đúng ngày sinh nhật của tôi, tôi phát hiện mình có thai như một món quà. Vậy nên chúng tôi đã đặt biệt danh cho con là 'Parangi' nghĩa là 'Tình yêu của bố'" - nữ thần Kpop 1 thời thông báo.

Lee Keum Jo cùng chồng hạnh phúc báo tin sắp lên chức bố mẹ. Ảnh: Koreaboo

Nam diễn viên nhạc kịch Baek Ki Beom không tin vào mắt mình khi vợ đưa ra que thử thai 2 vạch. Clip: Instagram

Lee Keum Jo đính kèm những hình ảnh chụp bên chồng và que thử thai. Bên dưới bài đăng, rất nhiều người thân, bạn bè và người hâm mộ đã để lại lời chúc mừng đến vợ chồng nữ ca sĩ 34 tuổi.

Lee Keum Jo sinh năm 1992, là thành viên của nhóm nhạc 9MUSES từ năm 2014 đến 2019. Nữ idol sở hữu gương mặt xinh xắn, đôi má bánh bao bầu bĩnh đáng yêu. Sau khi dừng sự nghiệp idol, cô chuyển sang làm diễn viên nhạc kịch. Đến năm 2022, cô kết hôn với diễn viên nhạc kịch Baek Ki Beom. Cặp đôi được nhận xét là rất tương xứng về ngoại hình, sự nghiệp và nhận được sự chúc phúc của người hâm mộ.

Cặp đôi diễn viên nhạc kịch Lee Keum Jo - Baek Ki Beom kết hôn từ năm 2022. Ảnh: Instagram

Nguồn: Koreaboo