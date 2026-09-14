Tin mới nhất về thời điểm miền Bắc xuất hiện đợt không khí lạnh mới

Dự báo mới nhất về các đợt không khí lạnh trong tháng 9

Trao đổi với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, ông Vũ Thanh Long, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết: Từ khoảng ngày 15 đến ngày 19/9, khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội khả năng sẽ xuất hiện một đợt mưa rào và dông do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với xoáy thuận nhiệt đới trên vùng biển khu vực Trung Bộ.

Sau đó, khu vực này vẫn còn xuất hiện một số ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày ở mức 35-36 độ C và không kéo dài.

Vào khoảng cuối tháng 9, Bắc Bộ khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, gây ra mưa rào và dông và trời chuyển mát.

Nhiệt độ cao nhất ban ngày duy trì khoảng 30-32 độ C và nhiệt độ thấp nhất ban đêm duy trì khoảng 23-25 độ C đến khoảng ngày 12/9; sau đó có xu hướng nhiệt độ tăng dần vào những ngày sau và duy trì nhiệt độ cao nhất vào ban ngày ở mức 32-34 độ C và ban đêm ở mức 24-26 độ C.

Trước đó, dự báo tổng quát về diễn biến mùa đông năm nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, mùa đông 2026-2027 được dự báo có nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm.

Trong tháng 10-11/2026, nhiệt độ trên cả nước có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2°C; giai đoạn tháng 12/2026-2/2027 cao hơn khoảng 0,5-1,5°C. Riêng Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mức cao hơn có thể khoảng 1,5-2°C, có nơi cao hơn.

Hoạt động của không khí lạnh và số ngày rét đậm, rét hại được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm. Trong tháng 12/2026-1/2027, các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn quy luật, song vẫn có thể xảy ra những đợt rét mạnh.

Đáng chú ý, các đợt rét mạnh được nhận định có khả năng tập trung vào tháng 1/2027, đặc biệt trong nửa cuối tháng.

Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở Bắc và Trung Bộ

Trong một diễn biến khác, sáng nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát bản tin cho biết, tối 13/9, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.

Dự báo trong hôm nay, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, tiếp tục suy yếu và tan dần. Tuy nhiên, hoàn lưu của hệ thống vẫn gây mưa lớn tại nhiều khu vực trong những ngày tới.

Theo đó, từ chiều tối 13/9 đến ngày 15/9, Thanh Hóa và Nam Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Từ ngày 14/9 đến ngày 15/9, mưa lớn tiếp tục xảy ra tại trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang và Lào Cai. Lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện những đợt mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Từ đêm 15/9 đến ngày 16/9, mưa vừa, mưa to tiếp tục xuất hiện tại trung du và đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang và Lào Cai, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.