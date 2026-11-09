Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (9/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Chiều tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét, từ đêm 9/11, TP. Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 12 độ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Tiền phong).

Do tác động của không khí lạnh, từ chiều tối nay đến sáng 10/11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông.

Từ chiều tối nay đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Báo Sức khỏe và Đời sống dẫn thông tin từ cơ quan khí tượng nhận định, đợt rét này có khả năng kéo dài từ ngày 9-13/11, trong đó hai ngày 9-10/11 có thể là hai ngày rét nhất.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 9 và ngày 10/11

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 17-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 12-24 độ.

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Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 12-23 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, riêng phía Nam (từ Hà Tĩnh đến TP. Huế) có mưa to đến rất to và dông. Trời rét, riêng TP. Huế trời lạnh. Nhiệt độ từ 15-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 19-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-34 độ.