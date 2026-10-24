Tin mật showbiz: Nữ diễn viên Khương Nghiên được mai mối cưới trưởng chi nhánh ngân hàng lương 2 tỷ/năm, nhưng giấu kín bưng

Khương Nghiên sinh năm 1986, được mệnh danh là nữ hoàng phim sitcom của showbiz Trung Quốc. Cô sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, dịu dàng, nữ tính. Năm 2024, cô giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Bạch Ngọc Lan lần thứ 29 nhờ bộ phim Nam Lai Bắc Vãng. Khương Nghiên từng là cộng sự được Huỳnh Hiểu Minh vô cùng tin tưởng trong show Nhà Hàng Trung Hoa.

Xinh đẹp, tài năng và có nhân duyên tốt với mọi người, nhưng Khương Nghiên được cho biết không chọn bước chân vào nhà hào môn. Theo 1 nguồn tin trong showbiz, người đẹp này đã bí mật kết hôn từ năm 2020, nhưng giấu kín bưng. Cụ thể, Khương Nghiên đã được nữ diễn viên gạo cội cũng là mẹ đỡ đầu của cô Tống Đan Đan mai mối cho 1 người đàn ông trẻ tuổi, làm trưởng chi nhánh ngân hàng ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào của Khương Nghiên. Ảnh: Sina.

Cô quay show Nhà Hàng Trung Hoa cùng Huỳnh Hiểu Minh. Ảnh: Sina.

Nữ diễn viên được cho biết đã bí mật kết hôn với 1 trưởng chi nhánh ngân hàng vào năm 2020. Ảnh: Sina.

Người đàn ông này xuất thân trong gia đình trí thức khá giả, học vấn cao, có phong thái nho nhã và lịch thiệp. Mức lương hàng năm của nửa kia Khương Nghiên khoảng 500.000 NDT (gần 2 tỷ đồng). Thu nhập của người đàn ông kém xa Khương Nghiên. Dù vậy, mỹ nhân phim Y Quán Tiếu Truyện vẫn quyết định cưới đối phương. Nguồn tin cho biết Khương Nghiên không quan trọng chồng kiếm được bao nhiêu tiền, cô chỉ nhìn vào tình cảm, tính cách và ý chí phấn đấu của nửa kia.

Sau khi kết hôn, nữ diễn viên thay vì mua biệt thự xe sang, đã cùng chồng dốc tiền mua một nhà xưởng cũ rộng 250 m2 ở Hải Điền (Bắc Kinh, Trung Quốc) và cải tạo nó thành căn nhà studio. Bên trong tổ ấm của cô có khu vực nấu nướng, khu vực trồng rau thủy canh, khu vực tiếp khách và nghỉ ngơi. Khi không ra ngoài đóng phim, Khương Nghiên ở nhà trồng rau, làm bánh, làm đồ thủ công và may vá. Căn nhà này của cô từng xuất hiện trên 1 show truyền hình giải trí.

Chồng Khương Nghiên kiếm 2 tỷ đồng/năm. Ảnh: Sina.

Do bản thân không thích phơi bày đời tư và chồng là người ngoài ngành giải trí, Khương Nghiên giữ kín danh tính, hình ảnh rõ mặt của ông xã để bảo vệ đối phương khỏi sự chú ý quá mức và bàn tán của công chúng. Tại tiệc sinh nhật của Tống Đan Đan năm 2022, Khương Nghiên từng đưa chồng đến tham dự. Khoảnh khắc anh nhẹ nhàng chỉnh tóc cho vợ đã lọt vào ống kính, đánh dấu lần đầu tiên anh xuất hiện trước công chúng. Thi thoảng, "team qua đường" trông thấy cặp đôi kín đáo cùng nhau đi siêu thị mua sắm thực phẩm. Chồng Khương Nghiên luôn đẩy xe hàng, xách túi đồ giúp vợ.

Hình ảnh vợ chồng Khương Nghiên đi siêu thị mua sắm thực phẩm. Ảnh: Sina.

Trước khi có cuộc sống hôn nhân bình dị, thoải mái như hiện tại, Khương Nghiên từng có mối quan hệ tình cảm ngột ngạt với Chu Vũ Thần. Nam diễn viên nổi tiếng là "mama boy", làm việc gì cũng nghe lời mẹ. Khi hẹn hò với Chu Vũ Thần, Khương Nghiên bị mẹ đối phương kiểm soát cực đoan. Cô từng bị mẹ bạn trai chê bai "không đoan trang" chỉ vì mặc quần short ra đường. Cũng vì việc này, cặp sao cãi vã rồi chia tay chẳng mấy vui vẻ.

Nữ diễn viên từng yêu phải "mama boy". Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, QQ