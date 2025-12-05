Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (5/12), không khí lạnh đã bao trùm khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời có mưa, nhiệt độ giảm khoảng 1-3 độ. Trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ, có nơi dưới 12 độ.

Không khí lạnh tăng cường gây mưa diện rộng tại một số tỉnh miền Trung (Ảnh: Tiền phong).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 5 và ngày 6/12

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 18-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 16-24 độ, có nơi dưới 15 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 17-25 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam ngày có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 18-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 18-28 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-32 độ.