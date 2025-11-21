Tin đồn thất thiệt khiến hàng nghìn người dân Đà Lạt đổ ra đường: Tình trạng đã được khắc phục

Chiều 20/11, trước tình hình mưa lớn kéo dài và các sự cố sạt lở tại một số tuyến đèo kết nối với Đà Lạt, trên một số diễn đàn, mạng xã hội có xuất hiện thông tin cho rằng xe chở xăng dầu không thể vào thành phố Đà Lạt. Điều này khiến người dân lo lắng. Trong tối cùng ngày, hàng nghìn người dân đổ xô đi mua xăng tích trữ, gây ách tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Thông tin trên báo Lâm Đồng, Sở Xây dựng đã có thông báo điều chỉnh việc cấm các phương tiện trên 3,5 tấn lưu thông qua đèo Tà Nung. Khuyến cáo đến người dân và các phương tiện lưu thông qua đoạn đèo Tà Nung (đoạn Km0+00 đến Km8+000, ĐT.725) chủ động lưu thông vào ban ngày khi điều kiện thời tiết thuận lợi. Hạn chế việc lưu thông qua đoạn tuyến khi có mưa lớn, ban đêm, tầm nhìn bị hạn chế, trừ trường hợp đặc biệt.

Đối với các ô tô tải có trọng tải 3,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 30 chỗ trở lên hạn chế lưu thông qua đoạn tuyến trên vào ban đêm và khi có mưa lớn; đồng thời trong quá trình lưu thông chú ý quan sát hiện trạng tuyến để kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra.

Quy định này đồng nghĩa với việc các xe trọng tải lớn bao gồm xe chở xăng dầu vẫn được phép lưu thông bình thường qua đèo Tà Nung trong điều kiện thời tiết thuận lợi và vào ban ngày. Vì vậy, nguồn cung xăng dầu cho Đà Lạt vẫn được đảm bảo, không xảy ra tình trạng “ngừng nhập xăng” như tin đồn thất thiệt.

Người dân Đà Lạt đi mua xăng tích trữ.

Thông tin trên báo Lao Động, ông Nguyễn Bá Út - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng - cho biết, Công ty TNHH MTV Petrolimex Lâm Đồng đã đề xuất phương án cho phép xe bồn chở xăng dầu lưu thông vào trung tâm Đà Lạt.

Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị cung ứng bảo đảm nguồn xăng dầu phục vụ người dân, đồng thời phối hợp truyền thông tuyên truyền không tập trung mua dự trữ gây khan hiếm cục bộ và nguy cơ cháy nổ.

Đến sáng nay (21/11), thông tin trên báo Sài Gòn Giải Pháp, tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã thông thoáng, không còn tình trạng đổ xô xếp hàng như tối qua.