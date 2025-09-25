Tin đặc biệt: Bắc Bộ hứng chịu "song bão" liên tiếp

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 22 giờ ngày 24/9, tâm bão nằm ở khoảng 21,6 độ vĩ Bắc, 110,7 độ kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 300 km về phía đông. Sức gió mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Ragasa. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo đến 10 giờ sáng 25/9, tâm bão sẽ ở khoảng 21,6 độ vĩ Bắc, 108,3 độ kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh, cường độ giảm xuống cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm được xác định từ phía bắc vĩ tuyến 20,0 độ Bắc và phía tây kinh tuyến 112,5 độ Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực bắc vịnh Bắc Bộ và ven biển đông bắc Bộ.

Đến 22 giờ cùng ngày, bão tiếp tục tiến sâu vào đất liền, vị trí khoảng 21,4 độ vĩ Bắc, 106,0 độ kinh Đông, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp.

Trong khi đó, cùng thời điểm, bão Bualoi hình thành ở Tây Thái Bình Dương đã mạnh cấp 10 (89-102 km/h), giật cấp 12, di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h. Dự báo tới đêm 26/9, bão đi vào phía Đông Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm nay.

Trong 24 đến 72 giờ tới, bão tiếp tục hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.

Lúc 19 giờ ngày 25/9, tâm bão dự kiến ở khoảng 12,3 độ vĩ Bắc, 127,2 độ kinh Đông, gió cấp 11, giật cấp 14.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Bualoi. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Đến 19 giờ ngày 26/9, bão ở khoảng 14,1 độ vĩ Bắc, 121,3 độ kinh Đông, vẫn giữ cường độ cấp 11, giật cấp 14. Đến 19 giờ ngày 27/9, bão di chuyển vào Biển Đông, vị trí khoảng 15,3 độ vĩ Bắc, 114,0 độ kinh Đông, gió cấp 11, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông được xác định từ vĩ tuyến 13,0 đến 18,0 độ Bắc và phía đông kinh tuyến 112,0 độ Đông; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc đến tây bắc với vận tốc 20–25 km/giờ và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, từ tối và đêm 26/9, vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Sóng biển cao từ 5-7 m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trong khu vực này.