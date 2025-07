Theo thông tin từ Vietnamnet, tối 19/7, lực lượng y tế tham gia tại hiện trường cho biết, vào khoảng 18h, các đơn vị cứu nạn đã đưa được một bé trai 10 tuổi ra khỏi thân tàu đắm trong tình trạng sức khỏe tạm ổn định, nhưng tinh thần hoảng loạn. Cháu bé sau đó được xác định là Hoàng Nhật M. (SN 2015), trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội.

Cháu M. cho biết, thời điểm xảy ra sự cố, cháu đi du lịch cùng gia đình. Khi tàu bị lật, cháu may mắn vào được một khoang có không khí, nơi cháu cố gắng giữ bình tĩnh và chờ lực lượng cứu hộ đến ứng cứu. Sau một thời gian mắc kẹt, cháu tìm cách thoát ra ngoài và may mắn được lực lượng chức năng phát hiện, đưa lên tàu cứu hộ an toàn.





Đại diện lực lượng y tế tại hiện trường cho biết, sau khi được đưa lên tàu, cháu bé đã được ủ ấm, kiểm tra sơ cứu ban đầu, rồi chuyển đến Bệnh viện Bãi Cháy để tiếp tục theo dõi và chăm sóc sức khỏe. Hiện tình trạng của cháu ổn định, nhưng vẫn chưa xác định được tung tích của bố mẹ cháu.

"Khoảnh khắc diễn ra quá nhanh, cháu không cảm nhận được gì. Cháu cố gắng thoát ra được ngoài, một lúc sau có các chú bộ đội cứu vớt", cháu M. cho biết.

Ngoài ra, theo báo VNExpress, trong số các nạn nhân được cứu, có 1 cháu bé 14 tuổi đã sống sót sau 4 tiếng ở trong khoang tàu chìm.

"Dù tàu lật, khoang khách khóa kín nhưng vẫn còn một khoảng hở khoảng 50-60 cm, đủ cho oxy vào nên đứa bé vẫn sống", VnExpress dẫn lời ông Bùi Công Hoan, Chi hội phó Chi hội Tàu du lịch Hạ Long lý giải nguyên nhân cháu bé thoát nạn.

Cháu bé được lực lượng cứu hộ phá cửa sổ và đưa lên xuồng cứu hộ - Ảnh: CA Quảng Ninh

Cũng theo thông tin từ Vietnamnet, đến 21h30 tối, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy 34 thi thể, đồng thời cứu sống được 10 người. Công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn được triển khai trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Được biết, vào khoảng 14h ngày 19/7, tại khu vực biển gần hang Đầu Gỗ, Vịnh Hạ Long, do giông lốc đã xảy ra vụ đắm tàu du lịch mang số hiệu QN-7105. Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, thời điểm gặp nạn, trên tàu Vịnh Xanh 58 chở 51 người gồm 48 hành khách và 3 thuyền viên.