Sáng 20/11, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cát Khánh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) cho biết, khoảng 3h sáng cùng ngày, người dân đã phát hiện thi thể em N.V.T.V (SN 2015, xã Tuy Phước Bắc), nạn nhân mất tích khi tắm biển trước đó.

Thi thể em V. được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 1km. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Khu vực biển nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Hữu Thi.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, sáng 19/11, em V. cùng 3 người bạn đến khu vực biển thuộc thôn Trung Lương, xã Cát Tiến để vui chơi, tắm biển. Trong lúc tắm, các em không may bị đuối nước. Phát hiện sự việc, người dân địa phương nhanh chóng ứng cứu. Tuy nhiên, em V. bị sóng cuốn ra xa, mất tích.

Ngay sau đó, các lực lượng tại địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm. Do khu vực biển có sóng lớn, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.