Tìm thấy người đàn ông bị đất đá vùi lấp tử vong khi làm vườn

Ngày 20/11, lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể anh N.N.D. (SN 1981, quê Thanh Hóa, tạm trú xã Lạc Dương) sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân.

Thông tin ban đầu, anh D. bị vùi sâu dưới lớp đất đá do sạt lở taluy xảy ra chiều 19/11 khi đang làm việc trong nhà kính tại khu vực đường số 10, Dốc Tình, xã Lạc Dương.

Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng được điều động đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm trong điều kiện thời tiết xấu và nguy cơ sạt trượt tiếp diễn.

Đến sáng 20/11, chó nghiệp vụ cũng được huy động nhằm xác định vị trí nạn nhân bị vùi lấp. Đến 11h30 cùng ngày, thi thể anh D. được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.