Ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát thông báo truy tìm thân nhân người tử vong chưa rõ lai lịch trên địa bàn.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiến hành xác minh vụ việc phát hiện tử thi nam giới chưa rõ lai lịch trên sông Mương Chuối (thuộc địa bàn xã Nhà Bè, TP.HCM) vào ngày 10/11.

Công an khám nghiệm hiện trường một vụ an trước đó. Ảnh minh họa CACC

Để phục vụ công tác xác minh, làm rõ nhân thân người tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo một số đặc điểm nhận dạng như sau: nạn nhân là nam giới (khoảng 20-35 tuổi); Không mặc áo, mặc quần tây dài màu đen.

Tử thi trương phình, phân hủy; da gan bàn tay, bàn chân bong tróc, có hiện tượng tuột da khỏi các ngón; mắt nhắm, môi loe.

Qua quan sát bên ngoài không phát hiện dấu vết tác động ngoại lực; không phát hiện dấu vết riêng biệt như sẹo, dị hình, hình xăm hoặc giấy tờ tùy thân, trang sức và tài liệu khác.

Công an đề nghị người dân, đặc biệt là những trường hợp có người thân mất liên lạc, mất tích hoặc có người thân có đặc điểm nhận dạng tương tự, quan tâm đối chiếu thông tin nêu trên. Trường hợp biết thông tin liên quan hoặc xác định có người thân phù hợp với đặc điểm nhận dạng, vui lòng liên hệ Trung tá Nguyễn Minh Quân, số điện thoại: 0708 413 961.