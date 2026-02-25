Sự việc nữ du khách người Mỹ tố bị xe ôm “chặt chém” số tiền 1 triệu đồng cho quãng đường 7km từ Bảo tàng Dân tộc học (đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô) lên phố Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm), Hà Nội đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Mới đây, trao đổi với báo Dân trí, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, công an phường này vừa mời một người lái xe ôm lên làm việc về hành vi “chặt chém” nữ du khách. Công an đã lấy lời kể của người xe ôm, đồng thời đang triển khai công tác nghiệp vụ.

Hình ảnh người xe ôm và nữ du khách chụp ảnh trên phố đường tàu.

Trước đó, nguồn tin trên báo Tiền Phong cho hay, vào chiều ngày 24/2, nữ du khách người Mỹ tên Clarissa bắt xe ôm từ Bảo tàng Dân tộc học lên phố Tràng Tiền.

Clarissa được một người xe ôm mời chào, sau đó cô đã lên xe và chở cuốc đi quãng đường khoảng 7km. Trên đường đi, Clarissa được xe ôm chở lên phố đường tàu Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) chụp ảnh, rồi đi tiếp đến điểm cuối là phố Tràng Tiền.

Khi thanh toán tiền cuốc xe, nữ du khách cho biết đã bị xe ôm “chặt chém” số tiền là 1 triệu đồng. Sự việc sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người bất bình, mong sự việc sớm được làm sáng tỏ.