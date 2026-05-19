Liên quan đến vụ việc người phụ nữ lăng mạ, hành hung tài xế ô tô xảy ra tại phố Nguyễn Xuân Linh, phường Yên Hòa, TP Hà Nội, theo thông tin trên báo VietNamNet, tối 18/5, lãnh đạo Công an phường Yên Hòa cho biết đơn vị đã mời 2 người đến làm việc. Người phụ nữ trong đoạn clip là N.T.H. (SN 1987, trú tại phường Yên Hòa còn người đàn ông là T.V.H. (SN 1974, trú tại phường Yên Hòa).

Về nguồn cơn dẫn đến sự việc, ông H. cho biết xuất phát từ việc ông lùi xe, gây va chạm nên dẫn đến mâu thuẫn sau đó. Vì vậy, ông H. mong lực lượng chức năng có hình thức xử lý nhẹ nhất với người phụ nữ này.

Đại diện Công an phường Yên Hòa thông tin, hành vi của chị H. sẽ vẫn bị xử lý theo đúng quy định pháp luật nhằm đảm bảo tính răn đe, giáo dục, tránh tái diễn những vụ việc tương tự.

Hình ảnh chị H. hành hung nam tài xế khiến dư luận bất bình.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ đi xe Honda SH chở theo con nhỏ dừng giữa đường rồi xô xát với một người đàn ông đi ô tô. Trong đoạn clip, người phụ nữ liên tục chửi bới, lao vào hành hung nam tài xế. Bị đánh, người đàn ông đáp lại với thái độ rất điềm đạm, chỉ đưa tay đỡ và liên tục nói lời xin lỗi, giải thích bản thân không cố ý. Mặc dù vậy, người phụ nữ vẫn rất hung hăng.

Sự việc được ghi lại, chia sẻ trên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ. Sau khi nắm thông tin, cơ quan chức năng đã trích xuất camera để tìm người liên quan, mời lên làm việc.