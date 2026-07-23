Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin", Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV), Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chính thức phát động Chiến dịch Đa truyền thông "Tìm lại tên anh".

Mỗi lời tri ân của người dân sẽ được HTV chuyển hóa thành những món quà tinh thần ý nghĩa đến những lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và gia đình các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc.

Ảnh: HTV



Chuỗi hoạt động đa truyền thông mang tên “Tìm lại tên Anh” gồm sự kiện lớn là Tọa đàm – Cầu truyền hình trực tiếp “Tìm lại tên Anh” phát sóng lúc 19 giờ 30, ngày 23/7 trên HTV9, kết nối nhiều điểm cầu trên cả nước với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ cùng đông đảo khán giả.

Cùng với đó là ra mắt Chuyên trang đa nền tảng, tổng hợp toàn bộ các phóng sự, tin bài hoạt động phát sóng HTV về Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”.

Không chỉ là một hoạt động truyền thông, Với chức năng nhận lời tri ân từ người dân tại chuyên trang "Tìm lại tên anh", HTV kêu gọi người dân trên mọi miền đất nước hãy gửi lời tri ân bằng nhiều hình thức thiết thực.

Ảnh: HTV



Mỗi người có thể bày tỏ lòng biết ơn, sự tưởng nhớ và những tình cảm chân thành đến:

Các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang ngày đêm vượt qua muôn vàn khó khăn để đưa các anh trở về với đất mẹ.

Những người cung cấp thông tin về hài cốt liệt sĩ là những người đã góp phần nối lại những ký ức còn dang dở, giúp nhiều gia đình tìm được người thân sau nhiều năm mong đợi.

Đồng thời, người dân có thể gửi đường dẫn các bài viết, hình ảnh, video trên mạng xã hội thể hiện tình cảm, sự tri ân để cùng xây dựng kho dữ liệu cộng đồng dành cho chiến dịch. Mỗi lời nhắn gửi, mỗi ký ức được lưu giữ hôm nay đều có thể trở thành một mảnh ghép ý nghĩa trong hành trình tìm lại tên các anh.

Ảnh: HTV



Để những giá trị được cộng đồng đóng góp tiếp tục lan tỏa, HTV sẽ chuyển hóa toàn bộ chất liệu thu thập được thành nhiều sản phẩm truyền thông trên đa nền tảng. Những lời tri ân giàu cảm xúc sẽ được tuyển chọn, biên tập thành các video ngắn phát hành trên hệ sinh thái mạng xã hội HTV NewZ và trình chiếu trên hệ thống màn hình LED ngoài trời. Song song đó, các TVC Out-Of-Home (OOH) mang thông điệp tri ân sẽ được sản xuất nhằm tiếp tục kêu gọi cộng đồng đồng hành với chiến dịch.

Đặc biệt, HTV sẽ biên soạn và thiết kế Photobook "Tìm lại tên Anh", tập hợp những hình ảnh tư liệu cùng các lời tri ân tiêu biểu của người dân để trao tặng lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại chương trình tổng kết Chiến dịch 500 ngày đêm, như một lời cảm ơn dành cho những con người đang bền bỉ nối dài hành trình tri ân của dân tộc.

Ảnh: HTV



Chia sẻ về ý nghĩa của chiến dịch, ông Cao Anh Minh - Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Mỗi liệt sĩ đều có một cái tên, một quê hương và một gia đình luôn mong mỏi ngày được biết nơi các anh yên nghỉ. Với 'Tìm lại tên Anh', HTV mong muốn phát huy sức mạnh của truyền thông đa nền tảng để kết nối hàng triệu trái tim cùng chung một hành động tri ân. Chúng tôi tin rằng mỗi lời nhắn gửi tri ân, mỗi tư liệu được chia sẻ hay mỗi thông tin được cộng đồng cung cấp đều có thể trở thành động lực cho nỗ lực đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và người thân”.

Bà Huỳnh Ngọc Minh Dương - Phường An Đông, TP. Hồ Chí Minh cho biết sau khi gửi lời tri ân cho chiến dịch Tìm lại tên Anh: “Tôi rất vui khi lời tri ân của tôi có thể là nguồn tiếp sức cho lực lượng đang tác nghiệp ngoài các điểm quy tập hài cốt liệt sĩ. Các anh đã rất vất vả để những liệt sĩ tìm lại gia đình. Đây là một chiến dịch rất ý nghĩa và tôi sẽ cho các bé nhà tôi cũng gửi các lời tri ân đến chiến dịch này như một cách để các bé biết và nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước”.

Lời tri ân của người dân sẽ được đưa lên các sản phẩm đa truyền thông của HTV. Ảnh: HTV

Tọa đàm – Cầu truyền hình trực tiếp “Tìm lại tên Anh”, phát sóng lúc 19 giờ 30, ngày 23/7 trên HTV9, kết nối nhiều điểm cầu trên cả nước với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ cùng đông đảo khán giả. Chương trình sẽ mang đến những câu chuyện chân thực về hành trình tìm kiếm, xác minh danh tính liệt sĩ bằng cả tư liệu lịch sử, ký ức của đồng đội và sự hỗ trợ của khoa học công nghệ, qua đó lan tỏa niềm tin rằng mỗi sự sẻ chia của cộng đồng đều có thể góp phần mở ra một hy vọng mới.

Ảnh: HTV



Chiến dịch bắt đầu từ 22/07/2026 đến 22/07/2027 nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2027), tổng kết Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin".

Người dân có thể truy cập chuyên trang “Tìm lại tên Anh” tại htv.vn/timlaitenanh để gửi lời tri ân, chia sẻ thông tin, hình ảnh, tư liệu và những câu chuyện về các Anh hùng liệt sĩ, cùng chung tay lan tỏa tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” và đồng hành với hành trình tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.