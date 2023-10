Tìm hiểu công nghệ tăng hấp thu mới trong sản phẩm bổ sung D3K2 của trẻ

Bằng việc ứng dụng công nghệ Emuldrop, TPBVSK Smartbibi D3K2 đã giải quyết được bài toán tối ưu hàm lượng hấp thu D3 và khắc phục được các nhược điểm của các dạng bào chế khác.



Công nghệ Emuldrop - Công nghệ mới tăng hấp thu D3 trong Smartbibi D3K2 được tạp chí Harvard công nhận

Công nghệ Emuldrop là công nghệ bào chế đột phá tối ưu hấp thu hoạt chất thân dầu. Đây là thành quả nghiên cứu của đội ngũ chuyên gia thuộc công ty Gricar - công ty Dược phẩm với hơn 50 năm kinh nghiệm. Công nghệ Emuldrop đã được cấp bằng sáng chế tại Ý tạo nên bước tiến mới của ngành dược nói riêng và y học nói chung. Hiệu quả của công nghệ Emuldrop khi ứng dụng để tăng hấp thu vitamin D3 trong dòng sản phẩm Smartbibi đã được tạp chí Harvard - tạp chí uy tín tại Mỹ công nhận.

Theo tài liệu đăng tải trên tạp chí Harvard, công nghệ Emuldrop bao gồm hệ thống phân phối micell. Với cấu trúc đặc biệt, hoạt chất thân dầu được gói gọn trong mỗi micell và dễ dàng xâm nhập qua màng sinh học vào tế bào, từ đó tăng hiệu quả hấp thu. Đồng thời sự bao bọc của các hạt micell còn có tác dụng bảo vệ hoạt chất khỏi sự phân hủy hoặc tác động từ ánh sáng và quá trình oxy hóa.

Sở dĩ công nghệ Emuldrop có thể giải quyết tốt bài toán hấp thu vitamin D3 khi ứng dụng trong Smartbibi D3K2 là bởi công nghệ này có thể giúp:

Tăng hấp thu D3 gấp 13 lần: Nghiên cứu so sánh khả năng hấp thu của vitamin D3 khi ứng dụng công nghệ Emuldrop với dạng truyền thống (dung dịch dầu) cho thấy, công nghệ Emuldrop giúp tăng khả năng hấp thu gấp 13 lần (% sau 3h: 35,2±3,6 so với 2,7±0,1).

Tăng tiếp cận sinh học 16 lần: Các phát hiện được đăng tải trên tạp chí Harvard đã chứng minh sự cải thiện đáng kể về khả năng tiếp cận sinh học của Vitamin D3 bằng hệ thống micell, cho thấy mức tăng gấp 16 lần so với dạng dầu truyền thống (70,9 ± 14,8 IU/mL so với 4,2 ± 0,8 IU/mL).

Tăng khả năng phục hồi sau tiêu hoá gấp 15 lần: Nghiên cứu trên tạp chí Harvard cũng chỉ ra hệ thống micell có khả năng bảo vệ vitamin D3 trong đường tiêu hóa cao hơn đáng kể so với dạng dầu, với tỷ lệ thu hồi lần lượt là 102,0 ± 6,4% và 6,6 ± 0,6%.

An toàn đối với trẻ nhỏ: Emuldrop chứa ít nhất 75% tổng lượng glycerin, vì vậy đây là một hệ thống có chức năng tự bảo quản. Do đó, các sản phẩm ứng dụng công nghệ Emuldrop không chứa chất bảo quản, an toàn với trẻ nhỏ.

Bằng việc ứng dụng công nghệ Emuldrop, Smartbibi D3K2 là một trong những sản phẩm bổ sung D3K2 cho trẻ tốt nhất hiện nay với khả năng hấp thu D3 vượt trội, an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Smartbibi D3K2 - Hấp thu tốt hơn, vóc dáng cao hơn

Được nhập khẩu nguyên hộp từ Ý, TPBVSK Smartbibi D3K2 bổ sung đồng thời vitamin D3 và vitamin K2 hỗ trợ tăng khả năng hấp thu canxi, giúp duy trì hệ xương răng chắc khoẻ và hỗ trợ tăng cường sức đề kháng.

Kể từ khi ra mắt, Smartbibi D3K2 đã nhận được nhiều phản hồi tốt khi sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật:

Khả năng hấp thu D3 vượt trội so với các sản phẩm truyền thống

Vitamin D3 là dưỡng chất quan trọng giúp hấp thu canxi tuy nhiên lại rất khó tan trong môi trường tiêu hoá giàu nước, dẫn đến khả năng hấp thu bị hạn chế. Vì vậy, mặc dù trẻ đã được bổ sung D3 bằng đường uống nhưng vẫn có nguy cơ thiếu hụt.

TPBVSK Smartbibi D3K2 ứng dụng công nghệ Emuldrop giúp tăng hấp thu vitamin D3 gấp 13 lần so với dạng dung dịch dầu. TPBVSK Smartbibi D3K2 có thể bổ sung đủ lượng D3 cần thiết cho trẻ theo khuyến nghị của Bộ y tế.

Chỉ cần 4 giọt của Smartbibi D3K2, mẹ đã cung cấp đủ 400IU - hàm lượng vitamin D3 đáp ứng nhu cầu hàng ngày cho trẻ sơ sinh và trẻ dưới 1 tuổi. Thông thường, một lọ Smartbibi D3K2 với dung tích 15ml đủ để đáp ứng nhu cầu bổ sung D3K2 liên tục hàng ngày trong khoảng 3 - 4 tháng cho bé.

An toàn với trẻ sơ sinh

Là nhãn hàng chuyên biệt về sản phẩm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ, Smartbibi D3K2 luôn đặt tiêu chí an toàn, lành tính lên hàng đầu. Smartbibi D3K2 có điểm khác biệt hoàn toàn với các sản phẩm khác trên thị trường đó là sản phẩm có khả năng tự bảo quản, dó đó không cần sử dụng đến chất bảo quản, an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Sản phẩm được kiểm định chất lượng gắt gao đạt tiêu chuẩn 3 KHÔNG: Không gluten, Không lactose tự nhiên, Không cồn dùng được cho trẻ từ 1 ngày tuổi.

Nhờ khả năng bảo quản ưu việt, sản phẩm có thể sử dụng trong vòng 1 năm sau khi mở nắp. Mẹ có thể yên tâm bổ sung cho bé trong thời gian dài.

Việc ứng dụng công nghệ bào chế tiên tiến từ các nước phát triển đóng góp quan trọng trong chăm sóc sức khoẻ trẻ em hiện nay. Có thể thấy, công nghệ Emuldrop ứng dụng trong TPBVSK Smartbibi D3K2 đã mở ra lựa chọn mới cho sản phẩm bổ sung D3 hiệu quả, an toàn, tiện dụng đến cộng đồng.

