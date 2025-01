Ngày 24/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Phương Nam (SN 1997, trú huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội chống người thi hành công vụ.

Tại cơ quan công an, Nam khai nhận thời điểm trước khi xảy ra sự việc đã đi ăn tất niên với bạn bè và uống nhiều rượu và gần sáng ngày 22/1, tikToker này lái ô tô biển số tỉnh Vĩnh Phúc để trở về nhà tại một khu đô thị trên địa bàn huyện Văn Giang.

Tiktoker triệu view phát trực tiếp lên mạng xã hội để lôi kéo mọi người bình luận, chia sẻ

Bùi Phương Nam thanh minh rằng quãng đường từ quán nhậu về nhà chỉ khoảng 1km, và lúc ấy cũng gần 5h sáng rồi nên tiktoker này nghĩ lái xe một đoạn về cũng không sao.

Tuy nhiên, đến khu vực đường Tô Quyền, Nam bị CSGT huyện Văn Giang dừng xe vì đi vào đường ngược chiều.

"Lúc ấy tôi biết trong người đã uống nhiều rượu, nếu thổi nồng độ cồn chắc chắn sẽ bị phạt. Do đó tôi mới có hành vi yêu cầu các anh cảnh sát giao thông xuất trình giấy tờ công tác và phát trực tiếp lên TikTok", TTO dẫn lời Bùi Phương Nam khai tại cơ quan công an.

Tiktoker triệu view này cũng thú nhận do say rượu, mất kiểm soát, không làm chủ được bản thân nên có hành động như trong clip.

"Sau khi em tỉnh táo em thấy những hành động đấy là sai", Bùi Phương Nam nói và mong pháp luật khoan hồng do lần đầu vi phạm và thời điểm đó không được minh mẫn và tỉnh táo.

Bùi Phương Nam tại công an - Ảnh: CA Hưng Yên

Theo thông tin từ công an, vào khoảng 4 giờ 55 phút ngày 22/1/2025, tổ công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Giang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Tô Quyền thuộc địa phận xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang thì phát hiện xe ô tô BKS 88A-484.96 đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều.

Tổ tuần tra tiến hành dừng phương tiện nhưng Nam không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông, cho xe tiến sang trái khoảng 3m để đi tiếp. Sau khi dừng được phương tiện, lái xe giới thiệu tên là Bùi Phương Nam, là 1 Tiktoker có tài khoản Tiktok “Nam Birthday” với hơn 1 triệu người theo dõi.

Quá trình làm việc, Nam không hợp tác với lực lượng làm nhiệm vụ mà đăng nhập vào tài khoản Tiktok của mình và dùng điện thoại quay, phát trực tiếp hình ảnh làm việc với tổ công tác; kêu gọi những người đang theo dõi tích cực chia sẻ, bình luận vào livestream của mình.

Nam yêu cầu tổ công tác phải xuất trình các giấy tờ về việc được tuần tra, kiểm tra tại khu vực trên và có nhiều lời lẽ thiếu chuẩn mực với lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời tiếp tục kêu gọi mọi người chia sẻ, bình luận.

Mặc dù tổ công tác đã giải thích, vận động nhưng Nam vẫn không chấp hành, không hợp tác…

Ngay sau nhận được thông tin, lãnh đạo Cục CSGT - Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng CSGT cử Tổ công tác phối hợp với Công an huyện Văn Giang tiến hành xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của Nam.

Tại cơ quan công an, Nam không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự, giấy phép lái xe...

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, kết quả nồng độ cồn qua hơi thở của Nam là 0,887 miligam/lít khí thở. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ, biên bản niêm phong phương tiện..