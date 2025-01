3 người đánh tử vong shipper ở Đà Nẵng có thuộc trường hợp đồng phạm?

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, Luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho hay, căn cứ Điều 17 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì đồng phạm là trường hợp có 2 người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. Người đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức.

Đồng thời, căn cứ khoản 1 Điều 8 của Bộ luật này, tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự.

Theo luật sư, để xác định có hay không đồng phạm thì cần xem xét các các dấu hiệu khách quan và chủ quan, cụ thể:

Về mặt khách quan, đồng phạm phải từ 2 người trở lên, đều có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Hành vi của các đối tượng phải có sự liên kết, thống nhất với nhau và các hành vi đều là nguyên nhân dẫn đến hậu quả phát sinh.

Một vụ án đồng phạm có thể cùng lúc có 4 vai trò (tổ chức, thực hành, xúi giục, giúp sức) nhưng có vụ án các đồng phạm chỉ cùng 1 vai trò (thực hành), tức vụ án đồng phạm giản đơn.

Về mặt chủ quan, đồng phạm phải cùng thực hiện một tội phạm với lỗi cố ý, đều nhận thức được hành vi của mình là gây nguy hiểm cho xã hội và mong muốn hậu quả xảy ra hoặc cùng có ý thức bỏ mặc cho hậu quả phát sinh.

“Giả sử trong vụ việc này, cơ quan chức năng xác định các nghi phạm đã đáp ứng đủ các dấu hiệu của đồng phạm nêu trên thì có thể xem đây là vụ án đồng phạm”, luật sư Bình nhấn mạnh.

3 người liên quan vụ án

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 17/1, sau khi nhậu xong, anh Trần Thành chạy xe đến nhà Thảo để giải quyết mâu thuẫn trong việc giao, nhận hàng đặt mua trên mạng.

Lúc này, ông T.H. (48 tuổi) và chị T.D.Q. (21 tuổi), là cha và em của Thảo, thấy anh Thành say, lớn tiếng nên khuyên anh Thành về nhà, nhưng shipper này không chịu về. Chị Q. gọi điện cho Trần Hoàng Thiên (em Thảo) về nhà để giải quyết.

Sau đó, Thảo cùng với 2 người bạn là Trần Văn Minh Toàn và Nguyễn Thanh Tùng về nhà. Giữa Thảo và anh Thành cãi nhau. Do bực tức, Toàn và Tùng đã xông vào dùng tay đánh nhiều cái vào vùng đầu, người anh Thành.

Trần Hoàng Thiên về đến thấy vậy cũng xông vào dùng tay và mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu, người shipper. Ông H. can ngăn nên Toàn, Tùng và Thiên dừng tay. Sau đó, anh Thành lấy xe quay về nhà.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Thành trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi, anh Thành nói với vợ về việc đi đòi tiền giao hàng rồi bị người ta đánh, sau đó nằm xuống giường nghỉ. Một lúc sau, vợ anh Thành phát hiện chồng lịm dần, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Sau đó, nạn nhân tử vong.