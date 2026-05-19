Mới đây, netizen Việt xôn xao vì đoạn clip “bóc phốt” Eidan Sanker (hay còn gọi Master Sanker) - một nhà sáng tạo nội dung nước ngoài, nổi tiếng toàn cầu vì chuyên làm content tặng quà. Creator này sở hữu hơn 68 triệu người theo dõi trên các nền tảng MXH, trong đó TikTok là hơn 9 triệu followers và YouTube là 13,3 triệu lượt đăng ký kênh.

Master Sanker sinh năm 1995, người Israel, vốn nổi tiếng với hình tượng đại gia mạng xã hội: lái siêu xe, đeo vàng, khoe tiền mặt và thường xuyên thực hiện các video kiểu “Bạn đã follow tôi chưa? Nếu rồi thì nhận iPhone”. Trong nhiều clip viral, anh xuất hiện trên đường phố, tiếp cận người lạ rồi bất ngờ tặng iPhone đời mới nếu họ bấm theo dõi tài khoản ngay tại chỗ.

Mô-típ này giúp Master Sanker thu hút lượng xem khổng lồ suốt thời gian dài. Không ít video đạt hàng chục triệu view nhờ yếu tố bất ngờ, hào nhoáng và cảm xúc kiểu món quà từ trên trời rơi xuống sau một cú follow.

Ngày 17/5 vừa qua, Master Sanker đăng video mới, cho biết mình đang ở Việt Nam. Anh chàng tiếp tục thực hiện format quen thuộc này. Tuy nhiên lần này, camera team qua đường của cư dân mạng Việt nhanh chóng phát hiện ra chi tiết kỳ lạ.

Theo đó, một cư dân mạng đã ghi lại được hậu trường clip tặng iPhone của Master Sanker và đăng lên mạng. Trong video, Master Sanker xuất hiện với chiếc áo vàng quen thuộc, trao iPhone cho một cô gái trẻ ở khu vực Hồ Gươm (Hà Nội). Nhưng chỉ ít giây sau, cô gái này lại đưa chiếc điện thoại cho một người đàn ông khác - được cho là quay phim của Master Sanker - và nhận về một vài tờ tiền, được cho là tiền công diễn trong clip.

Ban đầu Master Sanker tặng chiếc iPhone cho cô gái, sau đó cameraman đến cầm đi và đưa tiền cho cô

Chi tiết này khiến cộng đồng mạng lập tức đặt nghi vấn: Liệu các video tặng iPhone cho người lạ trước đó của Master Sanker thực chất chỉ là content dàn dựng?

Nhiều người bày tỏ sự thất vọng, thậm chí cho biết mình đã huỷ theo dõi Master Sanker sau khi phát hiện ra sự việc này. Trong khi đó nhiều người cho rằng câu chuyện này thực ra không quá bất ngờ. Bởi từ lâu, các nội dung giveaway hay phát quà ngoài đường phố trên MXH vốn đã bị nghi ngờ về độ chân thực.

Dù vậy, đây vẫn chỉ là sự hoài nghi từ cư dân mạng, chưa có bằng chứng và đoạn clip tặng điện thoại cho cô gái ở Hồ Gươm vẫn chưa được Master Sanker đăng tải.

Về phía Master Sanker, content creator này chưa có bất kỳ phản hồi nào liên quan đến màn tặng iPhone đang gây ồn ào này. Thay vào đó, anh vẫn cập nhật các bài đăng mới như bình thường, bất chấp việc cư dân mạng Việt để lại nhiều bình luận thắc mắc.

Ngoài content tặng iPhone, format làm nên thương hiệu lớn nhất của Master Sanker là chuỗi video gắn với chiếc siêu xe Chevrolet Corvette màu tím đặc trưng. Các video này thường mở đầu bằng cảnh một người lạ - có thể là người vô gia cư, người lao động nghèo hoặc một thanh niên tò mò - tiến lại gần chiếc xe và chạm tay vào nó.

Ngay lập tức, Eidan sẽ hét lớn câu nói quen thuộc: “Don’t touch my car!” (Đừng chạm vào xe của tôi!) để tạo cảm giác căng thẳng, bất ngờ. Người xem thường nghĩ sắp có một màn đối đầu hoặc quát mắng gay gắt, nhưng chỉ vài giây sau, video lại “plot twist” theo hướng hoàn toàn khác.

Thay vì tức giận, Master Sanker bước tới bắt tay, trò chuyện rồi trao cho đối phương những món quà giá trị như tiền mặt, điện thoại đắt tiền hoặc cho họ trải nghiệm ngồi trên siêu xe. Chính sự chuyển biến cảm xúc từ lo lắng, ngượng ngùng sang vỡ òa hạnh phúc của nhân vật trong clip đã trở thành “vũ khí” giúp nội dung của anh viral mạnh trên TikTok và Shorts.

