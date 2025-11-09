Vì sao chủ tài khoản TikTok “Dù Bầu Trời” bị bắt?

Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết đã khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Quốc Việt (sinh năm 2003, thường trú tại Hà Nội) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Anh Điệp về cùng hành vi nêu trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Quốc Việt (Ảnh: Công an TP HCM).

Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản TikTok “Dù Bầu Trời” do Đoàn Quốc Việt quản trị, sử dụng, thường xuyên đăng tải các video clip có nội dung kích động, miệt thị, xúc phạm, gây chia rẽ vùng miền và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Các video do Việt đăng tải đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ, gây bức xúc trong dư luận xã hội, tạo nên làn sóng phản đối mạnh mẽ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

Lời khai của đối tượng Đoàn Quốc Việt

Kết quả điều tra xác định: xuất phát từ động cơ muốn “ăn theo” và bắt chước tài khoản “Tàng Keng Ông Trùm” để tăng tương tác, Đoàn Quốc Việt đã cố ý đăng tải các video clip có nội dung vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 và điểm a khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018, cụ thể là “phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc” và “xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác”.

Cụ thể, theo thông tin trên tờ Công an nhân dân, tại cơ quan điều tra, Đoàn Quốc Việt đã bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi về hành động sai trái, vi phạm pháp luật của mình.

Đoàn Quốc Việt kể lại: “Một hôm em đi làm về thì thấy tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm” có nhắn tin cho em để khoe về “video chửi tục người miền Nam” đã lên xu hướng rồi, em cũng nhìn thấy và em bắt chước”.

Trong quá trình Việt bắt chước làm theo, Việt đã đăng tải lên trên kênh Tiktok của Việt là “Dù Bầu Trời” 2 nội dung, chủ đề thứ nhất là đề cập đến người miền Nam và chủ đề thứ 2 là nói đến người miền Bắc, với những lời lẽ chửi bới, miệt thị.

Đoàn Quốc Việt - chủ tài khoản Tiktok “Dù Bầu Trời” bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi (Ảnh: CAND).

"Em cũng nhận được cái sai của em rồi… Mọi người ở miền Nam cho em xin lỗi đến tất cả mọi người và mọi người ở miền Bắc cho em gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người ạ. Đừng ai bắt chước giống em để đánh mất đi cả tuổi trẻ. Và em cũng mong giới trẻ đừng có học theo em mà để mất đi cả tương lai”, Đoàn Quốc Việt nói.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.