TikToker Đinh Công Thường: Cuộc chiến với sự minh bạch của thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản thời gian qua chứng kiến không ít hệ lụy tiêu cực từ việc "thổi giá", bán dự án "ma" hay thông tin thiếu minh bạch. Nạn nhân thường là những người lao động thu nhập thấp, người lần đầu mua nhà đất thiếu kiến thức. Trước thực trạng này, Nam TikToker đã chọn sử dụng TikTok như là công cụ để phơi bày những góc khuất của thị trường.

Ảnh chụp màn hình Kênh Tiktok và Youtube của Nam TikToker

Khác với những video giải trí thường thấy, kênh của nam TikToker đi sâu vào các vấn đề gai góc mà ít người dám nói. Anh không ngần ngại vạch trần các mánh khóe phổ biến như: "Treo đầu dê bán thịt chó" (rao đất tỉnh này nhưng bán đất tỉnh khác), chào bán nhà đất cực rẻ mục đích thu số điện thoại khách hàng để bán các dự án khác…

Thay vì chọn làm các video giải trí, anh chọn xây dựng các video chia sẻ về kinh nghiệm thực tế giao dịch bất động sản trong quá trình hỗ trợ khách hàng đi mua bán. Ví dụ như video hướng dẫn người dân cách tự tra cứu quy hoạch, cách tự kiểm tra tranh chấp, cách làm sao để giao nhận tiền an toàn. Cách truyền tải kinh nghiệm trở nên gần gũi, dễ hiểu qua các video ngắn của anh đã thu hút hàng triệu lượt xem và giúp nhiều người thoát bẫy vào phút chót.

Ảnh giao dịch tại ký kết hợp đồng tại phòng công chứng

Cuộc chiến vì sự minh bạch chưa bao giờ là dễ dàng. Việc công khai các chiêu trò trong thị trường bất động sản khiến anh đôi khi vấp phải sự phản ứng tiêu cực từ một bộ phận "cò đất" làm ăn chộp giật. Tuy nhiên, anh kiên định với con đường xây dựng nội dung ý nghĩa, hữu ích về kiến thức bất động sản trên nền tảng xã hội.

Sử dụng mạng xã hội để chia sẻ kiến thức, hỗ trợ tư vấn về bất động sản đang dần phổ biến. TikToker Đinh Công Thường (trái), TikToker Lê Văn Thông (phải)

Việc làm của nam TikToker đang thúc đẩy một thị trường bất động sản minh bạch, nơi thông tin được công khai và quyền lợi của khách hàng được đảm bảo. Trong kỷ nguyên mới, những nhà sáng tạo nội dung cần hướng đến xây dựng những nội dung giá trị để phục vụ lợi ích cho cộng đồng.