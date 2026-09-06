Tiffany Trúc Châu đăng quang Miss Universe Business World 2026

Ngày 30/8/2026, Tiffany Trúc Châu chính thức đăng quang Miss Universe Business World 2026. Sinh năm 1988 tại TP.HCM, cao 1,76 m, cô đã có gần 20 năm xây dựng cuộc sống tại Newbury Park, bang California, Hoa Kỳ trước khi bước vào hành trình nhan sắc đầu tiên của mình.

Với Trúc Châu, chiếc vương miện không phải giấc mơ mới xuất hiện. Nó đã ở đâu đó trong suy nghĩ của cô từ những năm tháng tuổi thơ, khi những người xung quanh thường gọi cô bằng các danh xưng gắn với sắc đẹp. Thế nhưng cuộc sống lại đưa cô đi theo một hướng khác. Cô chọn học tập, rồi lập gia đình, chăm sóc tổ ấm và dành những năm tháng quan trọng nhất để vun vén cho cuộc sống riêng. Giấc mơ sân khấu vì thế được cất lại, nhưng chưa bao giờ hoàn toàn biến mất.

Có những thời điểm Trúc Châu vẫn tự hỏi liệu mình có nên thử một lần hay không. Nhưng cô hiểu rằng mỗi giấc mơ đều cần một thời điểm thích hợp. Khi cuộc sống dần ổn định, con cái học hành và những trách nhiệm gia đình đã được sắp xếp, cô quyết định dành cho bản thân một cơ hội. Không phải để chứng minh điều gì với người khác, mà đơn giản là để biết nếu mình thật sự bước lên sân khấu, mình có thể đi được đến đâu.

Từ quyết định ấy, cô bắt đầu tập luyện và chuẩn bị nghiêm túc, bước vào cuộc thi với tâm thế của một người phụ nữ muốn trải nghiệm điều mới và thử thách chính mình. Càng đi sâu vào hành trình, cô càng nhận ra nó không chỉ có ánh đèn sân khấu, những bộ trang phục đẹp hay khoảnh khắc được gọi tên.

Điều đọng lại nhiều nhất với cô lại nằm ở những con người gặp trên đường đi. "Điều đáng nhớ nhất với tôi chính là những cuộc trò chuyện, những cái ôm, những tiếng cười và cả những câu chuyện rất đời thường phía sau sân khấu. Tôi bước vào cuộc thi để trải nghiệm, nhưng rời khỏi cuộc thi với những tình bạn, những mối kết nối và một niềm tin lớn hơn vào sức mạnh của phụ nữ Việt Nam", Trúc Châu chia sẻ.

Trước khi chạm tay vào vương miện, cô cũng từng có những khoảnh khắc hoài nghi chính mình. "Tôi nghĩ khoảnh khắc khó khăn nhất không nhất thiết là một phần thi cụ thể, mà là những lúc mình tự hỏi liệu mình có thật sự phù hợp không, liệu mình có đủ tốt không. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng nếu cứ chờ đến khi mình hoàn hảo mới bước đi thì có lẽ chúng ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong cuộc đời", cô nói.

Khi tên Tiffany Trúc Châu được xướng lên cho ngôi vị cao nhất, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cô là gia đình và những người đã luôn tin tưởng mình. "Tôi hiểu rằng chiếc vương miện không chỉ là phần thưởng cho một hành trình, mà còn là một lời nhắc rằng từ giây phút đó, tôi có thêm một trách nhiệm, sống xứng đáng với tình yêu, sự tin tưởng và kỳ vọng mà mọi người dành cho mình", người đẹp bày tỏ.

Phía sau khoảnh khắc đăng quang vẫn là một người phụ nữ đặt gia đình ở vị trí đặc biệt. Trúc Châu hiểu rằng vương miện có thể đưa cô đến những sân khấu mới, nhưng điều làm nên con người cô vẫn là những vai trò rất đời thường. "Tôi học cách sắp xếp thời gian, biết điều gì thực sự quan trọng và quan trọng nhất là biết hiện diện trọn vẹn trong từng vai trò. Khi ở bên gia đình, tôi là người con, người vợ, người mẹ, không phải một hoa hậu", cô nói.





Với cô, đó chính là sự cân bằng: không đánh mất con người thật khi bước vào một vai trò mới, cũng không để ánh hào quang khiến mình quên đi những giá trị đã đồng hành suốt hành trình trưởng thành.

Nếu phải chọn một giá trị làm nên vẻ đẹp thật sự của người phụ nữ, Trúc Châu chọn lòng nhân ái. "Bởi vì sắc đẹp có thể khiến người khác chú ý đến chúng ta, nhưng chính lòng nhân ái mới khiến người khác nhớ đến chúng ta", cô tâm sự.

Đó cũng là cách cô nhìn nhận về thành công. Với Trúc Châu, thành công của một người phụ nữ không thể chỉ đo bằng một danh hiệu, một chức vụ, một tài sản hay thậm chí chỉ bằng gia đình. Thành công là khi một người có thể sống cuộc đời do chính mình lựa chọn, nhưng đồng thời vẫn giữ được tình yêu thương dành cho những người quan trọng bên cạnh.

Ở cương vị mới, cô mong dùng tiếng nói của mình để khuyến khích phụ nữ tin vào bản thân và mạnh dạn bước ra khỏi những giới hạn mà chính mình đặt ra: "Dù bạn đang ở đâu, bạn vẫn có quyền tỏa sáng theo cách của riêng mình".

Đó không chỉ là thông điệp Trúc Châu muốn gửi đi, mà còn là câu chuyện cô đã tự mình chứng minh. Không có một độ tuổi cố định cho giấc mơ, cũng không có thời điểm nào được gọi là quá muộn để bắt đầu một điều mới.