Tiểu Vy đã khác

Sau nhiều lần thử sức với điện ảnh, Tiểu Vy đang nhận được những phản hồi tích cực về diễn xuất trong Bò sữa bay - tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt ra rạp từ ngày 6/11.

Trong phim, cô vào vai Mai, nữ công nhân làm việc tại nông trường bò sữa ở Mộc Châu những năm 1990. Mai có tính cách xông xáo, bộc trực, luôn quan tâm và dành tình cảm cho Trâu (Nguyễn Hùng). Tuy nhiên, khi Trâu tiếp cận San (Ngọc Xuân) để thực hiện kế hoạch đánh cắp công thức sữa đặc biệt rồi dần nảy sinh tình cảm với cô gái này, Mai rơi vào cảnh yêu đơn phương đầy tổn thương.

Nhân vật không giữ vị trí trung tâm trong câu chuyện nhưng lại mang đến cho Tiểu Vy cơ hội thể hiện nhiều sắc thái cảm xúc.

Tiểu Vy tiến bộ

Điểm khác biệt trong màn thể hiện lần này của Tiểu Vy nằm ở cách xử lý cảm xúc nhân vật. Thay vì phụ thuộc nhiều vào biểu cảm khuôn mặt hoặc những phản ứng có phần cường điệu, người đẹp cho thấy sự tiết chế, biết sử dụng ánh mắt và những thay đổi nhỏ trong nét mặt để diễn tả tâm trạng.

Tiểu Vy vào vai Mai, nữ công nhân làm việc tại nông trường bò sữa ở Mộc Châu những năm 1990.

Mai là cô gái yêu chân thành nhưng có phần vụng về. Cô không giấu được sự khó chịu khi chứng kiến người mình thương quan tâm đến người khác, đôi lúc phản ứng bốc đồng, thậm chí có phần vô lý. Những tình huống này dễ khiến nhân vật trở nên khó chịu nếu diễn viên xử lý thiếu khéo léo.

Tuy nhiên, Tiểu Vy thể hiện được nét ngô nghê, đáng yêu trong sự ghen tuông của Mai. Cách cô hờn dỗi, trách móc hay cố giành lấy sự chú ý của Trâu mang đến những khoảnh khắc hài hước, phù hợp với không khí có phần kỳ quặc của bộ phim.

Đáng ghi nhận hơn là những phân đoạn nhân vật chuyển từ tức giận sang tủi thân. Tiểu Vy không đẩy cảm xúc lên quá mạnh mà để sự thất vọng bộc lộ qua ánh nhìn, nét mặt và những khoảng ngừng trong phản ứng.

Ở các cảnh khóc, cô cũng tạo được cảm giác tự nhiên hơn so với một số vai diễn trước. Đặc biệt, khi Mai chứng kiến Trâu bị thương hoặc nhận ra tình cảm của anh đã hướng về San, Tiểu Vy thể hiện được sự bất lực của một cô gái luôn ở bên cạnh người mình yêu nhưng không nhận lại tình cảm tương xứng.

Điều đáng chú ý là Tiểu Vy khiến Mai trở thành nhân vật có thể gây tranh cãi về cách hành xử nhưng vẫn tạo được sự đồng cảm. Người xem có thể không đồng tình với những lựa chọn của cô gái, song vẫn hiểu được phần nào nỗi buồn và sự tổn thương mà nhân vật trải qua.

Trên các diễn đàn phim, nhiều phản hồi sau những ngày chiếu đầu tiên đánh giá Tiểu Vy đã có bước tiến rõ rệt trong khả năng nhập vai. Những phân đoạn giàu cảm xúc của cô cũng được chia sẻ và bàn luận trên mạng xã hội.

Diễn xuất của Tiểu Vy cũng hòa hợp với năng lượng chung của dàn diễn viên trẻ, đặc biệt là Nguyễn Hùng và Võ Điền Gia Huy.

Yếu tố khác giúp Tiểu Vy tạo thiện cảm là sự phù hợp giữa diễn viên và nhân vật. Mai không phải cô gái có đời sống nội tâm quá phức tạp, nhưng vẫn có đủ những thay đổi cảm xúc để người thể hiện bộc lộ khả năng diễn xuất.

Tạo hình công nhân với bộ đồng phục xanh, mái tóc buộc gọn cũng giúp Tiểu Vy có diện mạo khác với hình ảnh hoa hậu thường thấy. Dù vẻ ngoài nổi bật vẫn là lợi thế, lần này Tiểu Vy không chỉ gây chú ý nhờ nhan sắc mà còn tạo được điểm nhấn bằng cách thể hiện nhân vật.

Diễn xuất của Tiểu Vy cũng hòa hợp với năng lượng chung dàn diễn viên trẻ, đặc biệt là Nguyễn Hùng và Võ Điền Gia Huy. Những màn tương tác có sự tự nhiên, giúp tình huống tình cảm và hài hước trở nên dễ tiếp nhận.

Dĩ nhiên, Mai chưa phải vai diễn đòi hỏi sự biến hóa quá lớn. Kịch bản cũng chưa khai thác đầy đủ chiều sâu tâm lý của nhân vật, nhất là những chuyển biến sau các xung đột tình cảm. Tuy nhiên, trong phạm vi vai diễn được giao, Tiểu Vy đã thể hiện sự tiến bộ đáng ghi nhận.

Vai phụ xóa bỏ hoài nghi

Trước khi được chú ý với vai Mai, hành trình theo đuổi điện ảnh của Tiểu Vy không ít lần vấp phải sự hoài nghi.

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi, Tiểu Vy sớm có lợi thế về ngoại hình và độ nhận diện. Tuy nhiên, khi chuyển sang diễn xuất, cô phải đối diện với những yêu cầu khác biệt, từ khả năng thoại, biểu cảm đến việc xây dựng tâm lý nhân vật.

Năm 2022, Tiểu Vy có vai diễn điện ảnh đầu tay trong Đảo độc đắc. Dù được trao cơ hội thử sức với một dự án kinh dị, phần thể hiện của cô chưa tạo nhiều dấu ấn. Những hạn chế về kinh nghiệm và cách biểu đạt cảm xúc khiến người đẹp chưa thực sự thuyết phục được khán giả.

Sau đó, cô tham gia phim chiếu mạng Chủ tịch giao hàng và xuất hiện với vai khách mời trong Mai (2024) của Trấn Thành. Các vai diễn này có quy mô và thời lượng khác nhau, nhưng chưa đủ để Tiểu Vy chứng minh khả năng đảm nhận những nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp.

Sau vai nữ chính trong phim doanh thu trăm tỷ đồng, Tiểu Vy sẵn sàng trở lại đóng vai phụ, cho thấy nỗ lực và sự nghiêm túc với nghề nghiệp.

Bước ngoặt đáng chú ý đến vào năm 2025, khi cô được Trấn Thành giao vai Quỳnh Anh trong Bộ tứ báo thủ. Đây là cơ hội lớn khi Tiểu Vy đảm nhận một trong những vai trung tâm của tác phẩm điện ảnh chiếu Tết.

Ở vai Quỳnh Anh, người đẹp có nhiều đất diễn hơn, đặc biệt trong các phân đoạn nhân vật đối diện với sự nghi ngờ, thất vọng và những rạn nứt trong tình cảm. Một số cảnh bộc lộ nỗi đau tạo được hiệu quả nhất định, nhưng cách thoại và biểu cảm của Tiểu Vy vẫn nhận những đánh giá trái chiều.

Đến năm 2026, Tiểu Vy tiếp tục đóng chính trong Ốc mượn hồn của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Vai diễn yêu cầu cô thể hiện những trạng thái tâm lý đối lập, khác với hình ảnh trẻ trung, nhí nhảnh trong các dự án trước.

Tuy nhiên, bộ phim tiếp tục đặt khả năng diễn xuất của Tiểu Vy trước những đánh giá khắt khe. Một số ý kiến nhận xét cô còn hạn chế về đài từ, biểu cảm chưa đủ linh hoạt và chưa tạo được chiều sâu cần thiết ở các phân đoạn tâm lý.

Trước những lời chê, Tiểu Vy từng thừa nhận áp lực. Cô cho biết đã tham gia nhiều vòng thử vai, làm việc cùng đạo diễn để điều chỉnh cách thể hiện nhân vật và tiếp thu những góp ý về diễn xuất.

So với các vai diễn trước, Mai trong Bò sữa bay không có vị trí quan trọng bằng Quỳnh Anh của Bộ tứ báo thủ hay nhân vật trong Ốc mượn hồn. Tuy nhiên, đây lại là vai diễn giúp Tiểu Vy phát huy khá tốt những điểm mạnh hiện tại.

Nhân vật có cá tính rõ ràng, những phản ứng cảm xúc gần gũi và không đòi hỏi diễn viên phải liên tục gánh vác các xung đột chính. Nhờ vậy, Tiểu Vy có thể tập trung thể hiện sự chân thành, nét vụng về và những tổn thương trong tình yêu của Mai.

Sự phù hợp giữa diễn viên và nhân vật là yếu tố quan trọng. Vai phụ được lựa chọn đúng có thể giúp diễn viên tạo ấn tượng bằng những khoảnh khắc ngắn nhưng giàu cảm xúc.

Với Tiểu Vy, Bò sữa bay cho thấy cô đang dần tìm được cách diễn tự nhiên hơn, thay vì cố gắng tạo ra những biểu cảm mạnh để chứng minh khả năng nhập vai.

Sự tiến bộ của Tiểu Vy càng đáng chú ý khi đặt trong tổng thể bộ phim có nhiều ý kiến trái chiều về nội dung.

Tác phẩm pha trộn hài đen, kỳ ảo, hành động và tình cảm, sở hữu phong cách hình ảnh riêng nhưng còn hạn chế ở cách tổ chức kịch bản. Một số tuyến nhân vật chưa được phát triển đủ sâu, các tình tiết chuyển đổi nhanh khiến cảm xúc đôi lúc thiếu sự liền mạch.

Trong câu chuyện có nhịp điệu liên tục thay đổi ấy, Mai là nhân vật mang đến những khoảnh khắc tình cảm dễ tiếp cận. Sự ghen tuông, thất vọng và mong muốn được đáp lại của cô không quá xa lạ với trải nghiệm đời sống, giúp khán giả tìm thấy điểm kết nối giữa thế giới giả tưởng của phim.

Tiểu Vy cũng cho thấy khả năng thích nghi với phong cách kể chuyện có phần khác thường của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt. Cô tham gia những tình huống hài mang màu sắc cường điệu, sau đó chuyển sang các phân đoạn cần sự lắng đọng mà không tạo cảm giác quá gượng ép.

Điều đáng ghi nhận là sau nhiều năm theo đuổi điện ảnh, Tiểu Vy đã có vai diễn tạo thiện cảm bằng chính phần thể hiện của mình, không cần đảm nhận nhân vật trung tâm hay xuất hiện với hình ảnh hào nhoáng để thu hút sự chú ý.