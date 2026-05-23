Thay vì cố tự làm mọi thứ...

Có một thay đổi khá rõ ở dân văn phòng hiện tại: càng đi làm lâu, người ta càng không muốn dùng hết năng lượng cho những việc lặt vặt hàng ngày. Trước đây, nhiều người có thể dành thời gian săn deal, tự nấu gần như mọi bữa ăn, chạy nhiều nơi để mua rẻ hơn vài chục nghìn hoặc cố tiết kiệm tối đa ở các khoản nhỏ. Nhưng sau vài năm đi làm, không ít người bắt đầu chọn cách khác.

Họ đặt đồ ăn thay vì nấu nướng sau giờ làm. Gọi xe công nghệ thay vì chen chúc lúc tan tầm. Mua cà phê ngay dưới công ty thay vì đi xa hơn để rẻ hơn một chút. Trả phí ship để đỡ phải chạy đi lấy đồ. Nhìn riêng từng khoản, số tiền không quá lớn. Nhưng khi cộng lại theo tháng, rất nhiều người mới nhận ra mình đang dành khá nhiều tiền cho một mục tiêu rất đơn giản: đỡ mệt hơn.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Điều đáng chú ý là xu hướng này không chỉ xuất hiện ở nhóm thu nhập cao. Ngay cả những người lương không quá dư dả cũng bắt đầu ưu tiên cảm giác nhẹ đầu hơn là cố tiết kiệm bằng mọi giá. Bởi sau một ngày làm việc kéo dài với deadline, họp hành, tin nhắn và di chuyển, điều nhiều người thiếu không chỉ là tiền, mà còn là thời gian và năng lượng.

Một nhân viên văn phòng ở Hà Nội chia sẻ rằng trước đây cô gần như không bao giờ chấp nhận trả phí ship vì thấy “phí tiền”. Nhưng vài năm gần đây, suy nghĩ đó thay đổi khá nhiều. “Có những hôm tan làm gần 8 giờ tối, mình chỉ muốn về nhà thật nhanh. Nếu bỏ thêm vài chục nghìn mà đỡ phải chạy đi lấy đồ hoặc chen chúc ngoài đường thì mình thấy đáng”.

Không chỉ đồ ăn hay chuyện đi lại, rất nhiều khoản chi trước đây từng bị xem là “không cần thiết” giờ dần trở thành chuyện bình thường với dân văn phòng. Từ app nghe nhạc không quảng cáo, mua sắm giao nhanh, thuê dọn nhà theo giờ cho tới dịch vụ giặt sấy. Thay vì cố tự làm mọi thứ, nhiều người bắt đầu chọn cách dùng tiền để tiết kiệm thời gian và giữ sức cho bản thân.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Không phải mua thứ đắt nhất, họ mua cảm giác nhẹ đầu hơn

Điều thú vị là phần lớn dân văn phòng hiện tại không còn quá quan tâm chuyện phải mua món đắt nhất để thể hiện điều gì. Thứ họ chú ý hơn là khoản chi đó có giúp cuộc sống hàng ngày bớt áp lực hay không.

Có người chấp nhận ở gần công ty hơn dù tiền thuê cao hơn để đỡ mất hàng tiếng kẹt xe mỗi ngày. Có người sẵn sàng đặt đồ ăn vài hôm trong tuần để không phải vừa tan làm đã tiếp tục nghĩ chuyện đi chợ nấu cơm. Cũng có người chọn trả thêm tiền cho những dịch vụ giúp cuối tuần được nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Những thay đổi này phản ánh một thực tế khá rõ: càng lớn, nhiều người càng nhận ra năng lượng cũng là thứ có giới hạn.

Sau nhiều năm đi làm, không phải ai cũng còn muốn dùng phần thời gian ít ỏi sau giờ làm để tiếp tục tối ưu từng khoản chi nhỏ nữa. Có người từng rất kỹ chuyện tiền bạc, nhưng rồi cũng bắt đầu thấy việc giữ đầu óc thoải mái quan trọng không kém chuyện tiết kiệm.

Tất nhiên, kiểu chi tiêu này cũng khiến không ít người rơi vào trạng thái quen thuộc: tiền đi nhanh hơn tưởng tượng.

Bởi phần lớn những khoản “cho tiện” đều khá nhỏ nên rất khó tạo cảm giác mình đang tiêu nhiều. Thêm một ly cà phê, thêm phí ship, thêm vài cuốc xe công nghệ, thêm một bữa ăn đặt ngoài. Mỗi lần đều thấy không đáng bao nhiêu, nhưng cộng lại cuối tháng lại thành một khoản lớn.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Đó cũng là lý do nhiều người bắt đầu điều chỉnh lại cách chi tiêu của mình. Không phải cắt hết những khoản giúp cuộc sống dễ chịu hơn, mà là chọn lọc kỹ hơn khoản nào thật sự cần.

Có người vẫn gọi xe công nghệ vào những hôm quá mệt nhưng hạn chế đặt đồ ăn liên tục. Có người chấp nhận trả phí giao hàng nhưng bớt mua theo cảm hứng. Một số khác bắt đầu đặt giới hạn cho các khoản chi “để đỡ mệt” mỗi tháng để tài khoản không hụt quá nhanh.

Sau cùng, điều thay đổi không chỉ là cách tiêu tiền, mà còn là cách dân văn phòng nhìn về cuộc sống sau vài năm đi làm. Họ không còn cố gắng tiết kiệm bằng mọi giá như trước, nhưng cũng không muốn tiêu tiền vô thức. Điều nhiều người đang tìm là một nhịp sống khiến bản thân đỡ quá tải hơn mỗi ngày.