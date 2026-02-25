Tiểu thư tài phiệt giàu nhất Kpop cũng có ngày này sao?

Nữ idol Annie Moon (ALLDAY PROJECT) được biết đến là tiểu thư tài phiệt giàu nhất Kpop. Cô là cháu ngoại của Lee Myung Hee, chủ tịch tập đoàn Shinsegae kiêm con gái người sáng lập tập đoàn Samsung. Tuy nhiên vào thời đi học, tiểu thư tài phiệt này lại chẳng hề giàu có, "tiêu tiền như nước" như nhiều người tưởng.

Điều này được Song Ja Ho - thiếu gia tập đoàn xây dựng Dongwon tiết lộ qua YouTube. Song Ja Ho và Annie Moon vốn là bạn bè thời cùng du học bên Mỹ. Ở thời điểm đó, các du học sinh người Hàn Quốc thường quen biết nhau dù không học chung trường. Song Ja Ho và Annie Moon có nhóm bạn chung, thường tụ tập ăn uống. Vào thời điểm đó, không có dấu hiệu nào cho thấy Annie Moon đang chuẩn bị cho sự nghiệp idol, mặc dù nhiều học sinh đã biết về gia thế khủng của cô qua những lời truyền miệng.

Song Ja Ho là bạn của Annie Moon khi du học bên Mỹ. Ảnh: Kbizoom

Song Ja Ho nhận xét rằng mặc dù Annie Moon xuất thân từ một trong những tập đoàn tài phiệt quyền lực nhất Hàn Quốc, cô lại sống rất giản dị khi còn đi học. "Những người thừa kế đời thứ ba của các tập đoàn tài phiệt thực sự không có nhiều tiền tiêu vặt khi còn đi học. Tôi mới là người thường xuyên trả tiền ăn. Con cái của những tập đoàn tầm trung như tôi mới là người tiêu xài nhiều hơn" - bạn trai cũ của nữ thần Gyuri (KARA) nói.

Khi tai nghe AirPods mới ra mắt, dù có giá cả tương đối phải chăng nhưng Annie Moon đã lưỡng lự rất lâu, không biết có nên mua hay không. "Cô ấy đã đùa hỏi tôi: 'Anh ơi, anh không thể mua cho em được không?'" - Song Ja Ho nói, và anh nghĩ thầm: "Những người thực sự có tất cả mọi thứ thì càng cẩn trọng hơn".

Cuối cùng, Song Ja Ho gửi những lời khen ngợi tới người bạn thân: "Tôi cảm nhận được sự khác biệt về đẳng cấp sau khi chứng kiến cách chủ quán giao tiếp với mọi người một cách tự nhiên. Thành công với tư cách là một thần tượng không hề dễ dàng trừ khi bạn đến từ một công ty giải trí lớn, vì vậy tôi rất ấn tượng khi thấy ALLDAY PROJECT đang gặt hái được nhiều thành công như vậy".

... Annie Moon không có nhiều tiền tiêu vặt thời đi học. Ảnh: MBC

Sau khi trở về từ Mỹ, Annie Moon nổi tiếng khi ra mắt với nhóm nhạc ALLDAY PROJECT, thu hút sự chú ý của công chúng không chỉ vì những hoạt động nghệ thuật, mà còn vì gia thế cực khủng. Trong khi đó, Song Ja Ho là cháu trai cả của cố chủ tịch tập đoàn xây dựng Dongwon, Song Seung Heon. Song Ja Ho vẫn là một nhân vật gây tranh cãi trong dư luận. Trước đây, thiếu gia này từng hẹn hò với nữ idol hơn 12 tuổi Gyuri (KARA) trong khoảng 2 năm trước khi chia tay vào năm 2021. Sau đó, Song Ja Ho phải đối mặt với các vấn đề pháp lý, bao gồm cáo buộc liên quan đến lái xe say rượu và vi phạm luật thị trường vốn liên quan đến các dự án tiền điện tử.

Câu chuyện được khơi lại này đã làm dấy lên cuộc thảo luận trực tuyến về quan niệm về sự giàu có và tiết kiệm trong các gia đình thượng lưu Hàn Quốc, khi cư dân mạng tranh luận liệu hình ảnh "sự xa hoa thầm lặng" có phản ánh sự khiêm tốn thực sự hay chỉ đơn thuần là một loại đặc quyền khác.

Thật khó tin tiểu thư này không hề "tiêu tiền như nước" dù có gia thế khủng. Ảnh: X

Annie Moon có tên thật là Moon Seo Yoon, sinh năm 2002 và là thế hệ thứ 4 của gia tộc tài phiệt nhà Samsung. Cô là cháu ngoại của bà Lee Myung Hee - Chủ tịch Shinsegae, tập đoàn sở hữu chuỗi siêu thị Emart và trung tâm thương mại tỷ đô cùng tên nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Mẹ của Annie - bà Chung Yoo Kyung đang giữ chức Phó Chủ tịch tại tập đoàn này.



Ngoài ra, Annie Moon còn là cháu gái ruột của Phó Chủ tịch tập đoàn Shinsegae - Chung Yong Jin, người từng trải qua cuộc hôn nhân ồn ào với cựu Hoa hậu Hàn Quốc Go Hyun Jung. Còn ông nội của cô là ông Moon Chung, nhà báo từng đứng đầu Trụ sở báo chí KBS.

Với bệ phóng vững chắc, không ngạc nhiên khi Annie Moon có năng lực học tập xuất sắc. Cô theo học tại Columbia University - một trong những trường Đại học hàng đầu thế giới, thuộc IVY League danh giá. Tiểu thư tài phiệt này có nhan sắc xinh đẹp, body chuẩn mẫu và mối quan hệ thân thiết với hàng loạt ngôi sao nhà YG. Cô thậm chí còn vướng tin đồn hẹn hò G-Dragon nhưng đã nhanh chóng phủ nhận.

Annie Moon phải vất vả thuyết phục gia đình cho đi theo con đường nghệ thuật. Ảnh: X

