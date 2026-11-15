Tiểu thư showbiz bị gia đình bắt phải ly hôn “hồng hài nhi” kém 9 tuổi vì ngoại tình trong khách sạn

Vụ việc nam ca sĩ Nhật Bản Ryoki Miyama (nhóm BE:FIRST) ngoại tình với nữ diễn viên Maria Kano đã khiến dư luận châu Á dậy sóng trong vài tháng qua. Được biết, vụ việc xảy ra trong bối cảnh Ryoki Miyama đã có vợ là nữ minh tinh kiêm tiểu thư showbiz Shuri hơn 9 tuổi, còn Maria Kano vẫn đang ở trong cuộc hôn nhân với 1 người đàn ông ngoài ngành giải trí.

Sau khi bê bối ngoại tình nổ ra, có thông tin cho hay bố Shuri không thể tha thứ cho Ryoki Miyama và đã bí mật tổ chức cuộc họp gia đình khẩn cấp nhằm yêu cầu con gái “tốt nhất là nên ly hôn”. Còn nhớ bố Shuri trước đây từng dang rộng vòng tay chào đón Ryoki Miyama, thế nhưng tới nay mọi chuyện đã đảo chiều sau khi nam ca sĩ này hiện nguyên hình là “tra nam” phản bội.

Trong diễn biến mới nhất, Ryoki Miyama - Shuri đã chính thức ly thân. Shuri hiện đang 1 mình nuôi con dưới sự giúp đỡ của bố mẹ.

Ryoki Miyama và Shuri hiện đang ly thân sau khi đối mặt với sức ép khủng khiếp từ phía nhà gái. Ảnh: X

Vụ việc nổ ra cách đây vài tháng khi Ryoki Miyama và Maria Kano cùng hợp tác đóng vai nam nữ chính trong vở nhạc kịch Hạ Cánh Nơi Anh phiên bản Nhật. Trong quá trình diễn chung, không ngờ cả 2 lại nảy sinh tình cảm dành cho nhau và vướng vào bê bối quan hệ ngoài luồng.

Ryoki Miyama sau đó đã bị chụp lại cảnh lén lút gặp gỡ Maria Kano nhiều lần. Và theo tờ Shukan Bunshun, Ryoki Miyama còn lái xe đến đón Maria Kano vào ngày nghỉ rồi đưa cô đến 1 khách sạn cao cấp ở Shinjuku để ngoại tình. Tờ báo cũng nắm giữ hàng loạt bằng chứng về những lần gặp gỡ bí mật của 2 nghệ sĩ này. Ban đầu, công ty quản lý của cả 2 bên đều ra sức phủ nhận chuyện ngoại tình, chỉ biện minh rằng việc họ ở riêng với nhau là để tập luyện cho vở diễn, đồng thời xin lỗi vì đã gây ra những hiểu lầm không đáng có.

Tuy nhiên, Shukan Bunshun sau đó đã công khai những tin nhắn tán tỉnh qua lại giữa Ryoki Miyama - Maria Kano, khiến 2 nghệ sĩ hết đường chối cãi. Trong đó có lời tỏ tình đầy mùi mẫn của Ryoki: “Cuộc gặp gỡ của chúng ta giống như định mệnh”. Đáp lại, Maria Kano cũng dành cho đàng trai những ngôn từ ngọt ngào: “Đừng làm cho em thích anh nhiều hơn hiện tại nữa”. Cũng từ đây, Ryoki Miyama - Maria Kano đã trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội vì mối quan hệ sai trái.

Ryoki Miyama - Maria Kano lộ hàng loạt bằng chứng ngoại tình không thể chối cãi. Ảnh: X

Còn nhớ Ryoki Miyama và nữ diễn viên Shuri kết hôn hồi tháng 8/2025, 1 tháng sau đó, họ hạnh phúc đón con đầu lòng chào đời. Thế nhưng tới nay, cuộc hôn nhân tưởng chừng rất viên mãn lại đang phải đối mặt với cơn sóng gió lớn do đàng trai phản bội.

Shuri vốn được xem là tiểu thư showbiz nhờ gia thế khủng. Bố Shuri là Ảnh đế quyền lực Nhật Bản Yutaka Mizutani, còn mẹ cô là nữ ca sĩ huyền thoại Ran Ito. Do Ryoki Miyama đã ngoại tình, “cắm sừng” tiểu thư gia thế khủng Shuri nên nhiều khán giả tin rằng, tương lai phía trước của anh ở showbiz Nhật sẽ vô cùng mờ mịt, thậm chí có thể sụp đổ hoàn toàn.

Về phía Maria Kano, cô từng là nữ diễn viên hàng đầu thuộc Đoàn kịch nổi tiếng xứ hoa anh đào Takarazuka. Cô kết hôn với người đàn ông ngoài ngành giải trí vào tháng 6/2021 và hạ sinh con trai đầu lòng sau đó 3 năm. Maria từng được yêu thích với ngoại hình ngọt ngào, dễ mến nhưng nay hình tượng mà cô dày công gây dựng đã hoàn toàn sụp đổ sau ồn ào làm tiểu tam.