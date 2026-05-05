Trong làng WAG Việt Nam, Trần Bích Hạnh - vợ sắp cưới của tuyển thủ Vũ Văn Thanh - đang là một trong những cái tên được chú ý nhất thời điểm hiện tại. Không chỉ bởi đám cưới với chàng cầu thủ điển trai đang đến gần, cô nàng còn gây ấn tượng bởi nhiều lần sẵn sàng lên tiếng khi có sự việc liên quan đến bản thân gây chú ý trên mạng xã hội.

Mới đây, trong clip mới nhất của mình, Bích Hạnh đã chính thức đề cập đến khoảnh khắc từng gây xôn xao cộng đồng mạng. Đó là lần cô xuất hiện tại đám cưới của MC Huyền Trang Mù Tạt - cầu thủ Đức Huy.

Clip mới nhất của Bích Hạnh (Nguồn: @_hanhbichtran_)

Bích Hạnh từng gây tranh cãi với khoảnh khắc trên mạng khác ngoài đời (Ảnh: Toidauxoanraw)

Theo đó, khi có một cư dân mạng cho rằng ngoài đời thì không nhận ra Bích Hạnh, cô nàng đã không ngại ngần giải thích lại, cho biết mặt mình bị sưng vì mới điều trị da xong. Cô cũng thừa nhận sự vô tư vì ra ngoài khi không ở trạng thái tốt nhất.

“Bạn ơi, hôm đó mặt mình điều trị da, mặt bị sưng. Xong chồng mình bảo đám cưới dưới quê thì chỉ có các bố các mẹ với mấy người thân thôi nên cứ đi đi, còn đám cưới Hà Nội mới là đám chính. Cái sai của mình là vô tư quá, ra ngoài khi mặt đang trị liệu, không chỉn chu, với nói thật là mình cũng không ăn hình. Còn bạn không thích mình bạn có thể lướt qua ạ. Mình cảm ơn” - vợ sắp cưới Văn Thanh nói.

Đây là lần đầu tiên Bích Hạnh lên tiếng về nhan sắc khác lạ (Ảnh chụp màn hình)

Vào tháng 3/2026 vừa, tại đám cưới MC Huyền Trang Mù Tạt - cầu thủ Đức Huy ở Hải Phòng, một số hình ảnh ghi lại khoảnh khắc đời thường của Bích Hạnh được chia sẻ rộng rãi. Những bức ảnh này đều là camera thường, không qua chỉnh sửa, góc chụp cũng khá ngẫu nhiên.

Điều khiến cộng đồng mạng bàn luận chính là sự khác biệt nhất định so với những hình ảnh được Bích Hạnh đăng tải trên trang cá nhân. Trong khi ảnh tự đăng thường có ánh sáng, góc chụp và cách tạo dáng được chuẩn bị kỹ thì những khoảnh khắc đời thường lại không được căn chỉnh chỉn chu như vậy.

Song nhiều người cũng cho rằng đây là điều hoàn toàn bình thường, bởi hầu hết ai cũng có sự khác biệt giữa ảnh được chọn lọc và hình ảnh bị chụp bất ngờ. Ngoài ra nhiều người từng gặp Bích Hạnh ngoài đời cũng xác nhận cô nàng không ăn ảnh, dễ bị “dìm hàng” trong khi ở ngoài lại nổi bật và có thần thái hơn hẳn. Vì vậy, sự khác biệt này không phải là vấn đề đáng tranh cãi.

Thời điểm đó, khi đối mặt với tranh cãi, Bích Hạnh chỉ trả lời nửa đùa nửa thật: “Mình cũng không nhận ra mình luôn á bạn”.

Trần Bích Hạnh sinh năm 1993, hơn Văn Thanh 2 tuổi. Bạn gái Văn Thanh không chỉ sở hữu ngoại hình nóng bỏng mà còn gây chú ý khi xuất thân trong gia đình gia thế. Dù có nền tảng nhưng Bích Hạnh vẫn tự lập với sự nghiệp riêng kiếm tiền không phải dạng vừa. Hiện tại Bích Hạnh đang kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp và F&B.

Trong tháng 4 vừa qua, Văn Thanh và Bích Hạnh liên tiếp có màn cầu hôn và tổ chức lễ dạm ngõ sau khoảng 3 năm hẹn hò. Đám cưới của cặp đôi dự kiến sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6 tới.

Bích Hạnh thông báo sắp tổ chức đám cưới (Ảnh chụp màn hình)