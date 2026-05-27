Tiểu thư Harper Beckham xinh đẹp, phổng phao khi diện chiếc váy sexy của mẹ dạo phố, nhan sắc “cam thường” gây thương nhớ

Con gái út nhà Beckham tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông khi xuất hiện trong kỳ nghỉ hè sang chảnh tại Ibiza mới đây. Ở tuổi 14, Harper Beckham khiến nhiều người bất ngờ với diện mạo ngày càng ra dáng thiếu nữ khi diện chiếc váy chiffon gợi cảm của mẹ - nhà thiết kế đình đám Victoria Beckham.

Xuất hiện trong buổi đi ăn trưa và dạo biển cùng gia đình tại Ibiza, Harper gây chú ý với chiếc váy nâu họa tiết hoa mang chất liệu chiffon mềm mại, thiết kế cổ yếm khoét sâu khá táo bạo. Đây chính là mẫu váy mà Victoria từng mặc chỉ vài ngày trước đó trong chuyến nghỉ dưỡng cùng chồng David Beckham.

Harper Beckham gây chú ý với visual xinh đẹp trong chiếc váy hoa của mẹ (Ảnh: BackGrid)

Chỉ vài ngày trước, Victoria mặc đúng chiếc váy này đi dạo chơi cùng David Beckham (Ảnh: GackGrid)

Không còn là cô bé nhỏ nhắn ngày nào, Harper giờ đây được khen ngày càng phổng phao, nữ tính và sở hữu thần thái chuẩn “rich kid nước Anh”. Điều khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý là nhan sắc đời thường của cô bé qua loạt ảnh chụp “cam thường” gần như không chỉnh sửa. Dưới ánh nắng Ibiza, Harper để tóc vàng buông tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng và nở nụ cười rạng rỡ, tạo nên vẻ đẹp trong trẻo nhưng vẫn rất cuốn hút.

Nhiều người nhận xét Harper thừa hưởng nét dịu dàng của mẹ Victoria nhưng lại có sự mềm mại, gần gũi hơn. Loạt ảnh đời thường nhanh chóng được chia sẻ với nhiều bình luận như “đúng chuẩn tiểu thư nhà Beckham”, “càng lớn càng xinh” hay “visual nhẹ nhàng mà gây thương nhớ”.

Không chỉ chiếc váy gây chú ý, Harper còn phối cùng loạt phụ kiện xa xỉ. Cô mang túi xách của Bottega Veneta trị giá khoảng 44 triệu đồng và đi sandal Oran của Hermès có giá gần 24 triệu đồng.

Vóc dáng phổng phao của tiểu thư nhà Beckham ở tuổi 14 (Ảnh: BackGrid)

Harper rạng rỡ nụ cười khi đi dạo phố biển cùng gia đình (Ảnh: BackGrid)

Vóc dáng thiếu nữ của Harper (Ảnh: BackGrid)

Trong chuyến đi lần này, Harper xuất hiện bên mẹ - Victoria, anh trai Romeo Beckham và bạn gái Kim Turnbull. Trong khi, Victoria vẫn giữ phong cách sang trọng quen thuộc với váy đen và mũ rộng vành, còn David Beckham chỉ ở lại nghỉ ngơi trên siêu du thuyền trị giá khoảng 550 tỷ đồng của gia đình. Gia đình Beckham hiện đang tận hưởng kỳ nghỉ hè tại Ibiza - điểm đến yêu thích của hàng loạt ngôi sao quốc tế mỗi mùa hè. Nhưng giữa dàn mỹ nhân và khung cảnh xa hoa, Harper Beckham vẫn là cái tên chiếm trọn spotlight nhờ vẻ đẹp tự nhiên và thần thái ngày càng nổi bật ở tuổi thiếu nữ. Tuổi 14, Harper đang chuẩn bị ra mắt thương hiệu mỹ phẩm đầu tiên của mình dành cho Gen Z và Gen Alpha, lấy cảm hứng từ xu hướng làm đẹp Hàn Quốc. Gia đình Beckham trước đó đã đăng ký thương hiệu “HIKU BY Harper” tại Anh, dù việc đăng ký tại Mỹ gặp trở ngại do lo ngại trùng lặp tên thương hiệu.

Cùng đi với Harper còn có mẹ - Victoria, anh trai - Romeo và bạn gái của Romeo (Ảnh: BackGrid)

Cả nhóm đi chơi cực vui (Ảnh: BackGrid)