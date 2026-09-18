Tiêu Thố: Tôi không muốn chỉ được nhớ đến là một TikToker đi đóng phim

Trong bài phỏng vấn đăng ngày 17/9 trên Gia đình & Xã hội, Tiêu Thố nói cô không muốn chỉ được nhớ đến là "một TikToker đi đóng phim". Câu nói được đưa ra sau khi cô xuất hiện với vai nữ chủ quán trong "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh", bộ phim huyền sử hành động do BHD và TV360 hợp tác sản xuất, khởi chiếu toàn quốc từ 28/8 ở cả định dạng IMAX và tiêu chuẩn, quy tụ Tuấn Trần, Trần Thiên Tú, Lê Vũ Long, Đỗ Thị Hải Yến, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn và NSND Tự Long.

Với một người đi lên từ các video hài trên mạng xã hội, đó là lần đầu tiên cô đứng trong một bối cảnh cổ trang có hàng trăm diễn viên và hơn 40 bối cảnh dàn dựng. Và cũng là lần cô nhận ra khoảng cách giữa hai nghề. Chia sẻ với Gia đình & Xã hội, Tiêu Thố cho biết công việc sáng tạo nội dung giúp cô quen máy quay và ứng biến nhanh, nhưng đóng phim đòi hỏi những thứ khác hẳn: kiểm soát hình thể, giữ mạch tâm lý nhân vật xuyên suốt một cảnh dài, thể hiện cảm xúc theo yêu cầu của đạo diễn chứ không phải theo phản xạ.

Cô nói mình còn thiếu nhiều và muốn học diễn xuất một cách bài bản, thay vì dựa vào kinh nghiệm làm nội dung.

Điều đáng chú ý là cô không coi lượng người theo dõi là tấm vé vào nghề. Cô thừa nhận sự chú ý trên mạng xã hội giúp nhà sản xuất biết đến mình dễ hơn, nhưng cũng nói thẳng rằng con số ấy không thay thế được năng lực diễn xuất, và cô không nghĩ mình có lợi thế hơn những người được đào tạo chính quy. Khi được hỏi về chuyện chủ động xin vai ở phim của các đạo diễn đang bảo chứng phòng vé, cô cười, nói mình vẫn "manifest" đều nhưng lần nào cũng biết tin khi đoàn đã casting xong, và sẵn sàng bay vào Sài Gòn chỉ để thử vai rồi về.

Cô gái Hạ Long và cái tên đến từ một cuốn tiểu thuyết

Tiêu Thố tên thật là Nguyễn Thúy Hiền, sinh năm 1999 tại Hạ Long, Quảng Ninh, học ngành Văn hóa phát triển tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Biệt danh của cô lấy từ tên nhân vật nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết Trung Quốc cô đọc hồi nhỏ, nhân vật có cuộc đời suôn sẻ từ đầu đến cuối. Theo chia sẻ của nữ tiktoker, "Tiêu Thố" còn có nghĩa là thỏ con, hợp với vóc dáng nhỏ và tính nghịch của cô.

Tình yêu với diễn xuất đến sớm hơn nhiều so với lúc cô cầm điện thoại quay video đầu tiên. Nhà bán băng đĩa, cứ đĩa nào có Vân Dung là cô bóc ra xem trước, rồi bắt chước cách diễn của các nghệ sĩ hài phía Bắc. Thời sinh viên, cô tham gia hoạt động sân khấu ở trường, từ viết kịch bản, dàn dựng đến trực tiếp diễn. Cô từng muốn thi vào một trường chuyên về sân khấu điện ảnh nhưng chưa có điều kiện, nên chọn báo chí.

Con đường đến với đám đông lại đi qua Welax, kênh giải trí chuyên sản xuất video viral triệu view. Cô vào nhóm khi còn là sinh viên và giai đoạn đầu không hề dễ chịu: khán giả chê cô diễn chưa tới, không bằng các thành viên khác. Chỉ khoảng một năm sau, cô thành gương mặt không thể thiếu trong các clip triệu view của kênh, với kiểu diễn tự nhiên, hoạt ngôn, đanh đá đúng chất con gái Bắc.

Lấy chồng, làm mẹ và một series đổi màu cả kênh

Đầu năm 2024, Tiêu Thố lên chương trình "Vợ chồng son" cùng chồng là Lê Hòa Tuyên, sinh năm 1997, quê Thanh Hóa, làm CEO một công ty thương mại điện tử ở Hà Nội. Câu chuyện họ kể trên sóng gây chú ý vì độ lạ: Tuyên là khán giả theo dõi video của cô, nhắn tin miệt mài nhưng tin nhắn rơi hết vào mục spam. Đến khi gặp nhau, cô lại nghĩ đối phương thuộc "màu tím", càng nghĩ vậy càng thấy dễ nói chuyện. Cả hai dọn về ở chung, khoảng một tháng sau thì quyết định cưới. Lễ vu quy ở Hạ Long từng khiến cộng đồng mạng bàn tán vì cơ ngơi bên nhà gái.

Làm mẹ là bước ngoặt lớn nhất với nội dung của cô. Thay vì rẽ sang tuyến bài chia sẻ kinh nghiệm nuôi con theo kiểu quen thuộc, Tiêu Thố giữ nguyên giọng cợt nhả cũ để kể chuyện mang thai, đi đẻ, chăm con nhỏ và cả quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Series "Hành trình làm mẹ" rồi "Mẹ chồng hiện đại, con dâu phong kiến" liên tục đạt triệu view, đưa cô từ nhóm diễn viên hài mạng sang nhóm creator có tệp khán giả riêng là các bà mẹ trẻ. Theo bài viết trên aFamily ngày 13/9, kênh TikTok của cô hiện đạt 33,9 triệu lượt thích và 948,8 nghìn người theo dõi, và cô có tên trong hạng mục "Mẹ bé triệu view" của WeFamily Awards 2026.

Trước "Hộ linh tráng sĩ", cô đã góp mặt trong "Hoa hồng giấy" và "Thế hệ kỳ tích" với những vai nhỏ. Điều cô muốn thử tiếp lại không phải kiểu vai an toàn. Cô nói mình thích những nhân vật có tâm lý phức tạp, nhiều lớp tính cách, kể cả vai phản diện, và cho rằng một nhân vật không nên bị chia rạch ròi thành người tốt hay kẻ xấu mà cần có động cơ, có biến chuyển riêng. Vai càng khác mình ngoài đời càng khiến cô tò mò.

Ở tuổi 27, Tiêu Thố đang đứng đúng chỗ mà nhiều nhà sáng tạo nội dung Việt loay hoay: có đủ đám đông để được mời, nhưng chưa đủ nghề để được giữ lại. Khác biệt nằm ở chỗ cô gọi tên vấn đề đó trước khi khán giả kịp gọi.