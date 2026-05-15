Bộ Y tế yêu cầu thu hồi và tiêu hủy 779 sản phẩm mỹ phẩm của hai doanh nghiệp tại Hà Nội trên phạm vi toàn quốc sau khi phát hiện vi phạm nghiêm trọng trong quy trình sản xuất.

Theo quyết định của Cục Quản lý Dược, hạn chót để hoàn tất việc tiêu hủy là ngày 10/6. Trong số này, Công ty cổ phần dược mỹ phẩm A.Q.P Việt Nam phải thu hồi 268 sản phẩm, còn Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương thu hồi 511 sản phẩm.

Danh mục bị đình chỉ lưu hành gồm nhiều mặt hàng phổ biến như kem dưỡng da, sữa rửa mặt, kem chống nắng và nước tẩy trang.

Bộ Y tế yêu cầu tiêu hủy 779 sản phẩm mỹ phẩm trên toàn quốc. (Ảnh minh hoạ)

Bộ Y tế đồng thời giao Sở Y tế Hà Nội giám sát toàn bộ quá trình thực hiện và báo cáo kết quả trước ngày 15/6. Các Sở Y tế địa phương cũng được yêu cầu chỉ đạo spa, phòng khám và các đại lý dừng phân phối, thu hồi sản phẩm và trả lại nhà sản xuất.

Nguyên nhân dẫn đến quyết định trên xuất phát từ việc cơ quan quản lý phát hiện hai nhà máy không duy trì hệ thống Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm theo tiêu chuẩn CGMP-ASEAN.

Theo giới chuyên môn, đây không phải lỗi kỹ thuật đơn lẻ mà là vấn đề mang tính hệ thống. Tiêu chuẩn CGMP-ASEAN được xem là "hàng rào" kiểm soát toàn bộ quy trình sản xuất, từ điều kiện nhà xưởng, nguyên liệu đầu vào đến khả năng truy xuất nguồn gốc nếu xảy ra sự cố.

Khi doanh nghiệp không duy trì hệ thống này, cơ quan quản lý sẽ khó bảo đảm sản phẩm được sản xuất ổn định và an toàn. Những rủi ro có thể xuất hiện gồm sai công thức, nhiễm khuẩn, nhiễm chéo nguyên liệu, hàm lượng hoạt chất không đồng nhất hoặc không thể xác định nguyên nhân nếu người dùng gặp phản ứng bất lợi.

Khác với việc xử lý riêng từng lô hàng kém chất lượng, động thái lần này được xem là biện pháp ngăn ngừa từ gốc. Cơ quan quản lý lựa chọn chặn toàn bộ sản phẩm từ dây chuyền sản xuất không đạt chuẩn, kể cả khi chưa ghi nhận trường hợp dị ứng hay tai biến cụ thể.

Theo dữ liệu từ Statista, quy mô thị trường mỹ phẩm Việt Nam năm 2024 ước đạt hơn 2,4 tỷ USD, trong đó khoảng 90% là hàng nhập khẩu. Quy mô thị trường ngày càng lớn cũng kéo theo áp lực quản lý chất lượng ngày càng tăng.

Từ đầu năm đến nay, Bộ Y tế liên tục đưa ra quyết định thu hồi và tiêu hủy nhiều sản phẩm mỹ phẩm , thực phẩm và dược phẩm không đạt yêu cầu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cơ quan quản lý đang tăng cường kiểm soát thị trường trước tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng và quảng cáo sai sự thật.