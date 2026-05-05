Mới đây, một đoạn video về cách chi tiêu của Shradha Saini - Cô gái 22 tuổi, hiện đang sống 1 mình tại tại Bengaluru (Ấn Độ) đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Lý do không có gì quá xa lạ hay giật gân, chỉ đơn giản là vì Shradha Saini thừa nhận: Cô hích chi tiền cho những thứ mà đa số coi là "phù phiếm", hơn là tiết kiệm.

Trong video khi được phỏng vấn, Shradha Saini cho biết mình đang sống tại một trong những thành phố đắt đỏ nhất Ấn Độ, và cô gọi các khoản chi tiêu hàng tháng của mình là "chi phí kiểu Gen Z". Thay vì tập trung tiết kiệm dài hạn hay đầu tư, danh sách của cô lại xoay quanh những nhu cầu mang tính cá nhân và cảm xúc nhiều hơn. Những khoản chi này không quá lớn nếu xét riêng lẻ, nhưng khi cộng lại, chúng tạo thành một bức tranh chi tiêu khá đặc trưng cho lối sống của một bộ phận người trẻ hiện nay.

Ưu tiên chăm sóc và "mua vui" cho chính mình

Một trong những khoản chi gây chú ý là việc Shradha Saini thường xuyên mua hoa về cắm. Tần suất từ 2-3 lần mỗi tháng, với chi phí khoảng 2.000 Rupee (khoảng 600.000 đồng). Với cô, đây không đơn thuần là tiêu tiền cho một món đồ trang trí, mà là cách tự tạo niềm vui nhỏ trong cuộc sống thường ngày.

Bên cạnh đó, cô còn dành tiền cho các dịch vụ chăm sóc bản thân như massage, làm móng, chăm sóc da hay các hoạt động thư giãn khác. Tổng cộng hết khoảng 3.000 Rupee/tháng (tương đương 900.000 đồng). Những khoản chi này - theo cách cô lý giải, thì không phải là tiêu xài phung phí, mà là đầu tư vào cảm xúc và chất lượng sống. Cuối tuần của Shradha Saini thường được dành trọn cho việc nghỉ ngơi, tận hưởng và "nạp lại năng lượng", thay vì tiết kiệm hoặc làm thêm để gia tăng thu nhập.

Đáng chú ý nhất trong bảng chi tiêu của cô là khoản dành cho sức khỏe tinh thần. Cô chi khoảng 10.000 Rupee mỗi tháng (khoảng 3 triệu đồng) cho các buổi trị liệu tâm lý. Với cô gái này, trị liệu không phải là lựa chọn xa xỉ mà là một nhu cầu thiết yếu, tương tự như ăn uống hay sinh hoạt hàng ngày.

"Trung bình 1 tháng tôi chi tiêu khoảng 50.000 - 60.000 Rupee (15 - 18 triệu đồng) hoặc hơn, tùy vào tình hình thu nhập cũng như cảm xúc của tháng đó. Những khoản như tiền mua hoa, làm đẹp hay trị liệu tâm lý là những gì tôi nhớ được và nó diễn ra khá đều mỗi tháng, còn lại đa phần là những khoản chi tùy hứng nên tôi cũng không nhớ rõ" - Shradha Saini nói.

Chính cách phân bổ chi tiêu này đã tạo nên làn sóng tranh luận mạnh mẽ trên mạng xã hội. Một số người cho rằng cô đang tiêu tiền quá cảm tính và thiếu kế hoạch dài hạn, đặc biệt khi sống ở một thành phố có chi phí sinh hoạt cao. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến ủng hộ, cho rằng cô đang sống đúng với nhu cầu cá nhân và dám ưu tiên bản thân trong một xã hội nhiều áp lực.

Một quan điểm khác về chi tiêu, tiết kiệm?

Câu chuyện của Shradha Saini phần nào cho thấy một sự thay đổi lớn trong tư duy tài chính của thế hệ Gen Z. Nếu các thế hệ trước thường đặt nặng việc tiết kiệm, mua nhà hay tích lũy tài sản, thì nhiều người trẻ ngày nay lại chú trọng hơn vào trải nghiệm sống, sức khỏe tinh thần và sự hài lòng cá nhân. Việc chi tiền cho trị liệu, cho những niềm vui nhỏ hay các hoạt động chăm sóc bản thân được xem là "chi tiêu cần thiết", chứ không còn là khoản phụ có thể cắt giảm.

Tuy vậy, câu hỏi lớn vẫn được đặt ra là liệu cách chi tiêu này có bền vững trong dài hạn hay không. Khi thu nhập chưa thực sự ổn định, việc ưu tiên hưởng thụ hiện tại có thể khiến nhiều người gặp áp lực tài chính về sau. Ngược lại, việc quá tập trung vào tiết kiệm mà bỏ qua nhu cầu tinh thần cũng có thể dẫn đến căng thẳng và kiệt sức. Chính vì vậy, câu chuyện của Shradha Saini không chỉ đơn thuần là một bảng chi tiêu cá nhân, mà còn mở ra cuộc đối thoại rộng hơn về việc cân bằng giữa sống cho hiện tại và chuẩn bị cho tương lai.

Ở một góc nhìn khác, sự lan truyền của video này cũng cho thấy người trẻ ngày càng cởi mở hơn trong việc chia sẻ tài chính cá nhân - điều từng được xem là khá nhạy cảm. Việc công khai chi tiêu không chỉ giúp họ kết nối với cộng đồng, mà còn góp phần tạo ra những cuộc thảo luận cần thiết về tiền bạc, giá trị sống và cách mỗi người định nghĩa "sống tốt". Và dù gây tranh cãi, câu chuyện của Shradha Saini vẫn phản ánh một thực tế rõ ràng: Với nhiều người trẻ hiện nay, tiền là để tiêu hơn là để tích lũy, vì suy cho cùng đó cũng chỉ là 1 công cụ phục vụ cuộc sống.

(Nguồn: Times Of India)