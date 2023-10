Tiết lộ nhiều chuyện sốc, hồi ký của Britney Spears bán chạy nhất lịch sử

Theo Daily Mail, Britney Spears vừa gửi lời cảm ơn người hâm mộ khi The Woman in Me , cuốn hồi ký tiết lộ nhiều tình tiết gây sốc về cuộc đời nữ ca sĩ, bán chạy nhất lịch sử.

"Mọi thứ đang xảy ra. Cuốn sách của tôi là hồi ký người nổi tiếng bán chạy nhất lịch sử dù chỉ ra mắt ngày đầu. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Yêu các bạn rất nhiều", nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn người hâm mộ.

Page Six đưa tin The Woman in Me đang đứng đầu danh sách bán chạy nhất của Amazon và Barners and Noble chỉ sau một ngày phát hành.

Ngay từ khi ra mắt, hồi ký của công chúa nhạc pop nhanh chóng gây chú ý, một phần vì danh tiếng, phần vì những tiết lộ gây sốc chưa được công chúng biết tới suốt 20 năm qua.

Tình tiết đáng chú ý nhất trong hồi ký là mối tình không trọn vẹn giữa cô và "hoàng tử tình ca" Justin Timberlake. Giọng ca Gimme More gây sốc khi tiết lộ lần đầu năm 14 tuổi, từng phá thai trong thời gian yêu Justin Timberlake.

Justin Timberlake và Britney Spears từng là đôi tình nhân biểu tượng ở Hollywood.

Nữ ca sĩ viết trong hồi ký rằng mang thai là điều bất ngờ, không phải bi kịch. "Tôi yêu Justin rất nhiều. Tôi luôn mong ngày nào đó chúng tôi bên nhau như một gia đình, có con. Điều này xảy ra sớm hơn tôi dự đoán. Nhưng Justin không hài lòng về việc mang thai. Anh nói rằng chúng tôi còn quá trẻ để có con và chưa sẵn sàng với điều đó", cô viết trong hồi ký.

Giọng ca Toxic cho rằng khi chia sẻ thông tin chấp nhận phá thai vì Timberlake, cô sẽ bị công chúng ghét bỏ. "Tôi không biết đó có phải quyết định đúng hay không. Nếu là tôi thì không chắc, nhưng Justin luôn chắc chắn anh ấy không muốn làm cha. Đó là một trong những điều tôi đau đớn nhất", cô nói thêm.

Trong phần khác, Britney Spears giải thích lý do cạo đầu năm 2007. Nữ ca sĩ cho biết hành động cạo đầu để chống lại bình luận miệt thị ngoại hình. Cô cho rằng hành động này khiến cô mất quyền tự chủ.

"Khi cạo trọc đầu, mọi người đều sợ tôi, kể cả mẹ. Trải qua những tuần không có con bên cạnh, tôi đánh mất bản thân hết lần này đến lần khác. Tôi thậm chí không biết cách chăm sóc bản thân. Nhớ lại lúc đó, tôi chỉ muốn phát điên", cô viết trong hồi ký.

Ngay sau lần nổi loạn, cô bị giám hộ suốt 13 năm. Gần đây, truyền thông cho rằng cô có nguy cơ bị giám hộ trở lại sau khi ly hôn, đăng video múa dao trên mạng xã hội.