Tiết lộ loại dầu siêu tốt cho sức khỏe lại giúp tóc bóng mượt, da mịn căng, càng có tuổi phụ nữ càng cần

Dầu thực vật có một lịch sử lâu dài về lợi ích sức khỏe trong các sản phẩm ẩm thực, mỹ phẩm và dược phẩm. Trong số nhiều loại dầu thực vật thiết yếu, dầu argan, chiết xuất từ cây argan (Argania Spinosa L.) có đặc tính chữa bệnh, làm đẹp đáng chú ý hơn cả.

Argan là một loài cây đặc hữu ở Maroc (Bắc Phi) và đang được sử dụng trong nhiều thế kỷ ở đất nước này như một loại dầu mỹ phẩm. Tuy nhiên, lợi ích của nó không chỉ giới hạn ở làn da. Dầu argan cũng được biết là có nhiều lợi ích sức khỏe liên quan đến tim, gan và dạ dày.

Bài viết này sẽ đưa bạn đến với những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của dầu argan - loại dầu ăn quốc tế có tính cạnh tranh cao trên thị trường.

Dầu argan chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn lành mạnh.

Thành phần dinh dưỡng của dầu argan

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, dầu argan chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn lành mạnh (80%) cùng với các hợp chất hoạt động như polyphenol, sterol, tocopherols, triterpene và squalene, xanthophylls, carotenoid, axit oleic và các chất chống oxy hóa mạnh khác. Dầu argan cũng chứa các chất dinh dưỡng như protein, chất xơ, vitamin E và axit béo omega-3.

Lợi ích sức khỏe của dầu argan

Bảo vệ trái tim

Dầu argan giúp cân bằng lượng cholesterol trong cơ thể. Tiêu thụ thường xuyên loại dầu này có thể làm giảm mức cholesterol xấu và tăng mức cholesterol tốt trong cơ thể. Điều này giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch, đau tim, đột quỵ và các vấn đề tim mạch nghiêm trọng khác do cholesterol gây ra.

Hỗ trợ tiêu hóa

Ở nhiều quốc gia, dầu argan được sử dụng làm dầu chấm và nước sốt salad hoặc nhỏ lên các sản phẩm thịt nướng. Khi tiêu thụ bằng đường uống, các hợp chất hữu cơ trong dầu argan có thể giúp tăng mức pepsin trong dạ dày. Do đó giúp tăng cường dịch vị, thúc đẩy quá trình tiêu hóa hiệu quả.

Phòng chống ung thư

Các chất chống oxy hóa, saponin và triterpenoids, có trong dầu argan có thể ảnh hưởng đến mức độ của các gốc tự do trong cơ thể. Các gốc tự do được biết là nguyên nhân gây ra stress oxy hóa ở cấp độ tế bào và làm tăng nguy cơ ung thư. Tác dụng chống tăng sinh của dầu argan do sự hiện diện của các hợp chất nói trên có thể ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư. Do đó sử dụng loại dầu này cũng là một cách phòng chống ung thư hiệu quả.

Ngăn ngừa bệnh Alzheimer

Các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer chủ yếu gây ra do stress oxy hóa có xu hướng gây viêm và chết tế bào. Các loại dầu ăn như dầu argan có tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ tế bào do sự hiện diện của axit oleic, axit linoleic, polyphenol và tocopherol. Các hợp chất hoạt tính này ngăn chặn sự mất mát của các tế bào và cải thiện sự phát triển và hoạt động của chúng, từ đó ngăn chặn tình trạng thoái hóa thần kinh.

Các loại dầu ăn như dầu argan có tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ tế bào do sự hiện diện của axit oleic, axit linoleic, polyphenol và tocopherol.

Có lợi cho gan

Gan là một trong những bộ phận quan trọng nhất của cơ thể. Nó giúp đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể. Các chất chống oxy hóa như vitamin E có trong dầu argan có thể tăng cường sức khỏe của gan khi được sử dụng thường xuyên. Ngoài ra, tác dụng chống viêm có thể giúp giảm tổn thương do viêm đối với gan.

Thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương

Dầu argan giúp hỗ trợ quá trình chữa lành vết thương. Nó có thể đẩy nhanh quá trình chữa bệnh và ngăn ngừa nhiễm trùng thêm. Người ta có thể thoa một ít dầu argan tại chỗ lên da hoặc dùng nó, vì cả hai cách đều có hiệu quả trong việc chữa lành vết thương. Tuy nhiên, dầu argan có tác dụng đặc biệt khi bôi tại chỗ đối với các vấn đề liên quan đến da.

Giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

Dầu argan có tác dụng chống bệnh tiểu đường do chứa nhiều hợp chất phenolic tocopherol và các axit béo không bão hòa. Nó có thể giúp ngăn ngừa sự tăng vọt glucose khi tiêu thụ và quản lý lượng đường trong cơ thể một cách hiệu quả.

Giúp giảm đau

Dầu argan được sử dụng như một loại thuốc truyền thống để điều trị các vấn đề về đau khớp. Hàm lượng carotenoid, sterol, vitamin E, axit oleic và polyphenol trong dầu có thể giúp cải thiện các triệu chứng viêm xương khớp, giúp giảm đau hiệu quả.

Giúp mọc tóc

Vì dầu argan giúp giữ nguyên độ ẩm, nó hoạt động như một loại dầu dưỡng tuyệt vời cho tóc. Các đặc tính chống viêm của dầu cũng giúp làm dịu da đầu ngứa, giảm gàu và cải thiện lưu thông máu trên da đầu. Dầu cũng giúp mang lại độ bóng và mượt, thêm lớp chống nắng và khuyến khích sự phát triển của tóc.

Dầu argan giúp tăng cường độ ẩm cho da, làm sáng da và giảm nếp nhăn cùng với vết rạn da, đốm đen và mụn trứng cá.

Tốt cho da

Dầu argan giúp tăng cường độ ẩm cho da, làm sáng da và giảm nếp nhăn cùng với vết rạn da, đốm đen và mụn trứng cá. Nó giúp điều trị các bệnh nhiễm trùng da và ngăn ngừa lão hóa da. Sự hiện diện của vitamin E và một số lượng lớn chất chống oxy hóa giúp giảm bất kỳ loại thiệt hại nào do stress oxy hóa gây ra cho làn da.

Sử dụng dầu argan như thế nào để bóng tóc mượt da, sức khỏe hưởng lợi?

Đối với làn da, trước tiên, hãy thoa một lượng rất nhỏ dầu argan lên da và đợi trong vài phút để xem có phản ứng bất lợi nào không. Dầu chủ yếu được thêm vào các sản phẩm mỹ phẩm như kem dưỡng da mặt, kem dưỡng da hoặc dầu dưỡng tóc.

Đối với tóc, người ta có thể sử dụng dầu gội hoặc dầu xả làm từ dầu argan hoặc thoa dầu trực tiếp lên tóc.

Dầu argan được sử dụng để nấu ăn có thể gây nhầm lẫn. Nếu bạn đang sử dụng dầu argan bán trên thị trường, hãy đảm bảo rằng nó chỉ được sản xuất cho mục đích nấu ăn vì những loại dầu dành cho da và tóc có thể có một số thành phần bổ sung khác có thể gây hại khi đi vào cơ thể. Dầu argan không được sử dụng làm dầu chiên vì nó dễ bị cháy. Do đó, nó có thể được sử dụng để xào thực phẩm, trộn salad, phết lên bánh mì, trộn với cơm và ướp cá thịt...

(Nguồn: Health, Boldsky)