Tiết kiệm Vikki Trúng Ngựa Vàng ký: Cơ hội trúng giải đặc biệt Ngựa vàng 10 lượng

Chương trình triển khai từ nay hết ngày 30/06/2026, khách hàng chỉ cần gửi từ 20 triệu đồng và với kỳ hạn 1 tháng trở lên, trên App Vikki hoặc trực tiếp tại 212 điểm giao dịch, sẽ có cơ hội nhận quà vàng hấp dẫn - Giải Đặc biệt lớn nhất là Ngựa vàng ký - 10 lượng vàng SJC 999,9.

Với sứ mệnh trở thành Ngân hàng Tiết kiệm Tốt nhất, bên cạnh Giải Đặc biệt 10 lượng vàng, Vikki Digital Bank mang đến hàng trăm giải thưởng "quà vàng" hấp dẫn dành cho khách hàng gửi tiết kiệm:

Mỗi ngày: có 3 khách hàng nhận tổng cộng 3 chỉ vàng SJC.

Mỗi tuần: 3 giải Nhất (1 chỉ vàng) và 6 giải Nhì (0,5 chỉ vàng).

Mỗi tháng: 3 giải Nhất (1 lượng vàng SJC) và 12 giải Nhì (5 chỉ vàng SJC).

"Tiết kiệm Vikki, Trúng Ngựa Vàng ký" không chỉ mang đến lãi suất cạnh tranh, thủ tục nhanh chóng - giúp "bạn tích lũy, sinh lời tối ưu", mà còn mang lại sự may mắn và niềm vui cho quý khách hàng có cơ hội: Ngày nào cũng trúng vàng; tuần nào cũng trúng vàng và tháng nào cũng trúng vàng.

Về Vikki Digital Bank:

Ngân hàng Số thế hệ mới Vikki là ngân hàng hoạt động theo giấy phép số 0009/NH-GP của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Vikki Bank là một trong những ngân hàng số đầu tiên được cấp phép thành lập tại Việt Nam, ra mắt thương mại ngày 14/02/2025.Ngân hàng có trụ sở tại thủ đô Hà Nội với hàng trăm điểm giao dịch trên toàn quốc.

Vikki là Ngân hàng Số của bạn, của mọi nhà, mở ra thế giới ngân hàng: thanh toán, thẻ, tiết kiệm, vay vốn, đầu tư, bảo hiểm, du lịch, mua sắm,... không giới hạn! Vikki giúp bạn tích lũy, nhân thêm tài sản, sinh lời tối ưu, với sự an tâm, công nghệ bảo mật, an toàn tuyệt đối.

Tận tâm từng khoảnh khắc, Điểm hẹn Ngân hàng Số Vikki với hàng trăm chi nhánh, hàng ngàn ATM - một chạm kết nối những giá trị tốt đẹp của thời gian, mang tương lai tươi sáng đến hàng triệu khách hàng, cho cuộc sống trở nên dễ dàng và ngập tràn cảm hứng.

Vikki Bank "Điểm hẹn Ngân hàng Số - Chạm cảm hứng, bật tương lai"

