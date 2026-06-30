Tiết kiệm vài triệu lúc mua điều hòa, liệu có đáng để đánh đổi trải nghiệm sống mỗi ngày?

Anh Minh (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) cũng từng nghĩ như vậy khi mua chiếc điều hòa đầu tiên cho căn hộ cũ. Nhưng chỉ sau vài năm sử dụng, khi những bất tiện bắt đầu len lỏi vào nhịp sinh hoạt, anh mới nhận ra giá mua ban đầu chỉ là một phần rất nhỏ trong tổng chi phí sử dụng lâu dài.

Để đối phó với sự thất thường của thời tiết, anh đã phải mua thêm máy tạo ẩm cho mùa khô, máy hút ẩm cho những ngày nồm rồi thêm máy lọc không khí. Không gian sống dần chật chội hơn vì những món đồ dùng theo mùa, trong khi các khoản chi phí và những bất tiện nhỏ vẫn xuất hiện hằng ngày.

Chuỗi bất tiện vô hình lặp đi lặp lại suốt nhiều năm

Nhiều người đánh giá điều hòa dựa trên một tiêu chí duy nhất: phòng có đủ lạnh hay không.

Nhưng thực tế, một căn phòng đủ mát không đồng nghĩa với một không gian dễ chịu.

Gia đình anh Minh từng quen với việc hai vợ chồng thức giấc giữa đêm để chỉnh nhiệt độ. Cứ hạ nhiệt độ thì lạnh sâu gây khó chịu, nhưng tăng nhiệt hoặc tắt máy thì căn phòng lại nhanh chóng oi bức. Chu kỳ ấy lặp đi lặp lại khiến giấc ngủ bị ảnh hưởng không ít.

Bất tiện lớn hơn lại đến từ những thành viên nhạy cảm nhất trong gia đình. Vợ anh thường xuyên cảm thấy da khô hơn khi ở trong phòng điều hòa nhiều giờ. Còn bé con mới hơn một tuổi lại khá "khó chiều" với môi trường không khí trong phòng. Có những hôm con ngủ không sâu giấc, hay trở mình hoặc quấy khóc giữa đêm khiến vợ chồng anh không khỏi lo lắng. Những thay đổi nhỏ về nhiệt độ và độ ẩm đôi khi cũng đủ ảnh hưởng đến sự thoải mái của trẻ trong quá trình nghỉ ngơi.

Ở chiều ngược lại, những ngày thời tiết nồm ẩm, căn phòng dù bật điều hòa vẫn tạo cảm giác bí bách. Độ ẩm kéo dài cũng là điều khiến nhiều gia đình bận tâm khi đồ da nhanh bong tróc, quần áo có mùi ẩm và nội thất gỗ dễ bị ảnh hưởng theo thời gian.

Bên cạnh trải nghiệm sử dụng là những khoản chi phí phát sinh: vệ sinh định kỳ, bảo trì, sửa chữa hay các thiết bị hỗ trợ như máy hút ẩm, máy tạo ẩm. Từng khoản chi không quá lớn, nhưng khi cộng lại, chúng khiến anh Minh nhìn nhận lại bài toán tiết kiệm ban đầu.

Bước ngoặt chuyển sang tổ ấm mới và giải pháp từ Daikin FTKM

Không chỉ riêng anh Minh, nhiều gia đình hiện nay cũng bắt đầu thay đổi góc nhìn khi chọn mua điều hòa. Thay vì chỉ so sánh công suất hay giá bán, các tiêu chí như, về sức khỏe như lọc khí, độ ẩm, chất lượng giấc ngủ, khả năng tiết kiệm điện hay tính tiện dụng ngày càng được quan tâm nhiều hơn.

Sau nhiều cân nhắc, anh Minh quyết định chọn dòng điều hòa mới FTKM của Daikin. Điều khiến anh chú ý không chỉ là khả năng làm lạnh, mà là cách thiết bị giải quyết những vấn đề mà gia đình anh từng gặp phải trong nhiều năm.

Trên dòng FTKM, công nghệ Humi Comfort Plus cho phép người dùng lựa chọn ba mức độ ẩm khác nhau. Mức 45% phù hợp cho những thời điểm cần sự khô thoáng hoặc trong điều kiện thời tiết nồm ẩm; 55% hướng đến sự cân bằng trong sinh hoạt hằng ngày; trong khi mức 65% tạo cảm giác dễ chịu hơn cho thời gian nghỉ ngơi và giấc ngủ.

Đây cũng là yếu tố được nhiều gia đình quan tâm khi không khí quá khô hoặc quá ẩm đều có thể ảnh hưởng đến sự thoải mái, cũng như tác động đến đồ da, nội thất gỗ và các vật dụng trong nhà. Bên cạnh đó, dòng FTKM còn được chú trọng ở khả năng bảo vệ sức khỏe nhờ tích hợp công nghệ độc quyền Streamer kết hợp cùng phin lọc Enzyme Blue và PM2.5. Hệ thống này giúp nâng cao hiệu quả lọc bụi mịn, khử mùi, đồng thời hỗ trợ ức chế vi khuẩn, nấm mốc và các tác nhân gây dị ứng, giữ cho bầu không khí trong phòng luôn trong lành.

Để thuận tiện trong quá trình vận hành, các tính năng trên đều được tích hợp và quản lý qua ứng dụng di động DAIKIN AIR SELECT. Người dùng có thể chủ động thiết lập nhiệt độ, độ ẩm hoặc cài đặt định vị GPS để máy tự động bật/tắt khi ra vào nhà. Ngoài ra, việc quản lý chi phí hằng tháng cũng trực quan hơn nhờ tính năng hiển thị mức tiêu thụ điện theo thời gian thực (Bill on Demand). Ngoài ra, chế độ comfort sleep với khả năng tự động tăng giảm nhiệt độ theo giai đoạn ngủ cũng là những yếu tố được anh Minh đánh giá cao, giúp không gian nghỉ ngơi dễ chịu hơn, đặc biệt với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi.

Đầu tư cho giá trị bền lâu của tổ ấm

Khoản chênh lệch vài triệu đồng lúc mua có thể dễ dàng nhìn thấy ngay tại cửa hàng.

Nhưng sau nhiều năm sử dụng, điều tạo nên khác biệt đôi khi lại là những trải nghiệm rất nhỏ: một giấc ngủ trọn vẹn hơn, ít phải thức dậy giữa đêm để chỉnh nhiệt độ hay cảm giác dễ chịu hơn khi cả gia đình cùng quây quần trong không gian sống.

Với anh Minh, đó cũng là lý do anh lựa chọn FTKM cho ngôi nhà mới không chỉ để làm mát, mà để đầu tư cho chất lượng sống của cả gia đình trong dài hạn.

Tìm hiểu thêm về sản phẩm tại: https://www.daikin.com.vn/ftkm/