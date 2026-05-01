Tiết kiệm sai cách: 5 khoản càng cắt giảm càng khiến cuộc sống tốn tiền hơn

1. Cắt giảm chi phí ăn uống chất lượng - cái giá là hóa đơn y tế tăng

Không ít gia đình cố gắng tiết kiệm bằng cách mua thực phẩm rẻ nhất, ưu tiên đồ chế biến sẵn hoặc giảm chi cho bữa ăn. Ban đầu, số tiền tiết kiệm mỗi tháng có thể lên đến vài trăm nghìn, nhưng hậu quả lại không nhỏ.

Thực phẩm kém chất lượng hoặc ăn uống thiếu cân bằng dinh dưỡng dễ khiến cơ thể suy giảm sức khỏe, dẫn đến chi phí thuốc men, khám bệnh tăng lên. Chưa kể, khi sức khỏe giảm sút, năng suất làm việc cũng bị ảnh hưởng – kéo theo thu nhập có thể giảm.

Nhiều chuyên gia tài chính cá nhân cho rằng: chi tiêu cho thực phẩm tươi, sạch là khoản đầu tư, không phải chi phí lãng phí.

2. Không bảo trì đồ dùng trong nhà - sửa một lần tốn bằng mua mới

Một chiếc máy giặt kêu to, điều hòa hoạt động yếu hay bếp từ chập chờn thường bị bỏ qua vì nghĩ rằng “vẫn dùng được”. Tuy nhiên, việc không bảo trì định kỳ khiến thiết bị dễ hỏng nặng hơn.

Ví dụ, một chiếc điều hòa không được vệ sinh định kỳ có thể tiêu tốn điện năng cao hơn 10–20%. Khi hỏng, chi phí sửa chữa có thể lên đến vài triệu đồng, thậm chí phải thay mới hoàn toàn.

Tiết kiệm vài trăm nghìn tiền bảo dưỡng có thể khiến bạn tốn vài triệu sau đó.

3. Cắt giảm chi cho giấc ngủ - hệ quả là hiệu suất làm việc giảm

Nhiều người cố tiết kiệm bằng cách không thay đệm, gối hoặc chấp nhận môi trường ngủ không thoải mái để tránh phát sinh chi phí.

Tuy nhiên, giấc ngủ kém chất lượng khiến cơ thể mệt mỏi, giảm khả năng tập trung, dễ stress. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất công việc, cơ hội thăng tiến và cả thu nhập.

Một chiếc đệm tốt có thể dùng 7–10 năm, nhưng tác động tích cực tới sức khỏe mỗi ngày.

4. Không chi cho việc học hỏi - cơ hội tăng thu nhập bị bỏ lỡ

Một trong những sai lầm phổ biến là cắt giảm chi phí học kỹ năng mới, mua sách hoặc tham gia khóa học.

Trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh, việc không cập nhật kỹ năng có thể khiến thu nhập bị chững lại hoặc giảm sút. Nhiều người sẵn sàng chi hàng triệu cho đồ tiêu dùng, nhưng lại do dự với khoản vài trăm nghìn cho một khóa học có thể giúp tăng thu nhập lâu dài.

Đầu tư vào kiến thức thường có tỷ lệ sinh lời cao nhất.

5. Tiết kiệm cực đoan trong các mối quan hệ - mất đi cơ hội hỗ trợ tài chính

Việc hạn chế gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp để tiết kiệm chi phí ăn uống, cà phê có thể khiến mạng lưới quan hệ dần thu hẹp.

Trong thực tế, nhiều cơ hội công việc, hợp tác hoặc thông tin tài chính hữu ích lại đến từ những cuộc trò chuyện đời thường. Một buổi gặp gỡ đơn giản đôi khi mở ra cơ hội thu nhập mới hoặc giúp bạn tránh được những quyết định tài chính sai lầm.

Tiết kiệm là cần thiết, nhưng tiết kiệm đến mức tự cô lập mình lại có thể khiến bạn mất nhiều hơn được.