"Tiết Cương keo kiệt" lên hot search, vợ kém 26 tuổi phơi bày luôn loạt sự thật trong căn nhà cấp 4 ở Tây Ninh

Đó là Ngọc Thưởng - vợ diễn viên Tiết Cương - sao nam được mệnh danh là “đại gia ngầm của showbiz”.

Vợ chồng Ngọc Thưởng - Tiết Cương.

Mới đây trên trang TikTok cá nhân, cô vợ kém chồng 26 tuổi này gây chú ý khi đăng tải clip với tiêu đề: “ Thời gian qua sống trong ảo tưởng giờ em nói thẳng luôn thì lại giận trong lòng ”.

Trong clip, Ngọc Thưởng kể lại câu chuyện nhỏ trong gia đình xoay quanh một chiếc kệ gỗ do chính Tiết Cương tự tay đóng cách đây 2 năm. Theo lời cô, chiếc kệ này được nam diễn viên làm rất chắc chắn, tỉ mỉ và từng khiến cô tin rằng “không cần mua thêm kệ mới làm gì”. Tuy nhiên, theo thời gian, nhu cầu sử dụng thay đổi, Ngọc Thưởng quyết định mua một chiếc kệ khác nhiều ngăn hơn, rộng rãi hơn để sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng.

Quyết định này lại khiến chồng cô… giận, bởi Tiết Cương luôn nghĩ chiếc kệ đó là hoàn hảo, phù hợp.

Chiếc kệ cũ mà Tiết Cương đóng.

Chiếc kệ mới mà Ngọc Thưởng mua.

“Mấy bữa nay anh Tiết Cương giận em. Anh đâu nói chuyện với em đâu mấy chị. Tính ổng kỳ lắm. Bởi vậy người ta nói vợ chồng không thể nào tránh khỏi cự cãi. Có chị nào nói em ham tiền. Trời ơi, em mua có cái kệ này mà ổng giận em ”, Ngọc Thưởng chia sẻ với giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Theo cô, chiếc kệ cũ chỉ đủ đặt một nồi chiên không dầu, trong khi căn nhà cấp 4 của hai vợ chồng cần sự sắp xếp gọn gàng hơn. Chiếc kệ mới mà cô mua có giá khoảng 500.000 đồng, nhiều ngăn và tiện dụng hơn cho sinh hoạt gia đình.

Đoạn clip nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn. Bên cạnh câu chuyện “dỗi vặt” dễ thương của cặp đôi, điều khiến cư dân mạng quan tâm hơn cả chính là tính cách giản dị, tiết kiệm của Tiết Cương - người từng được mệnh danh là “đại gia ngầm” của showbiz Việt. Thậm chí, trên TikTok còn xuất hiện cụm từ khóa “Tiết Cương keo kiệt”.

Ảnh chụp màn hình.

Đây cũng không phải lần đầu Ngọc Thưởng chia sẻ về lối sống giản dị của chồng. Trước đó, một clip gần 4 triệu lượt xem ghi lại cảnh nam diễn viên ăn cơm với rau sống, xem phim Tây Du Ký trên iPad, chiếc giá đỡ điện thoại bằng gỗ cũng do anh tự đóng.

Khung cảnh mộc mạc, đời thường khiến nhiều người thích thú. Ngọc Thưởng còn hài hước chú thích: “Vợ chồng em sắp nhận được bằng khen về sự tiết kiệm”.

Tiết Cương đam êm các chiếc kệ gỗ, kệ để đồ tự chế.

Không ít ý kiến cho rằng đó đơn giản là lối sống quen thuộc của nam diễn viên, đề cao sự chắt chiu, trân trọng những gì mình làm ra và ưu tiên tính thực tế trong sinh hoạt hằng ngày. Ở phần bình luận, nhiều khán giả cũng chia sẻ những lần tình cờ gặp Tiết Cương ngoài đời. Phần lớn đều nhận xét anh giữ phong cách giản dị, không cầu kỳ, đúng với hình ảnh từng thể hiện trên mạng xã hội.

“Có lần ở TP.HCM, đang đi ăn thì gặp Tiết Cương cũng ăn quán vỉa hè 30 nghìn như mình.” “Theo dõi anh từ xưa giờ thấy giản dị lắm. Cái gì cần chi thì chi, cái gì tiết kiệm được thì vẫn tiết kiệm.” “Nhà này dễ thương mà, cô vợ kể chuyện hài hước thôi chứ nhìn là biết anh Cương sống nguyên tắc và biết lo cho gia đình",.. . những bình luận của cư dân mạng.

Tháng 4/2022, ở tuổi 49, Tiết Cương kết hôn với Ngọc Thưởng (sinh năm 1999), cô gái không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Trước khi nên duyên vợ chồng, Ngọc Thưởng từng là khán giả yêu mến anh trong nhiều năm. Khoảng cách 26 tuổi từng khiến cuộc hôn nhân này nhận về không ít ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, thay vì lên tiếng nhiều, cả hai lựa chọn cách sống lặng lẽ, tập trung vun vén tổ ấm theo cách riêng.

Tháng 5/2025, Ngọc Thưởng sinh con trai đầu lòng, Tiết Cương chính thức lên chức bố ở tuổi 52. Gia đình nhỏ hiện tại chủ yếu sinh sống tại một căn nhà cấp 4 ở Tây Ninh (Long An cũ).

Căn nhà cấp 4 màu tím của Tiết Cương ở Tây Ninh.

Anh cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống gia đình lên MXH.

Nam diễn viên dành nhiều thời gian cho cuộc sống điền viên: bắt cá, hái rau, chăm sóc vườn tược. Anh từng chia sẻ cả hai vợ chồng đều yêu thích sự bình yên của miền quê và mong muốn xây dựng một mái ấm giản dị, tránh xa sự ồn ào của thị thành.

Nếu như trước đây Tiết Cương vốn khá kín tiếng về đời sống cá nhân, thì sau khi lập gia đình, anh dần trở nên cởi mở hơn. Nam diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường bên vợ trên mạng xã hội và kênh YouTube cá nhân. Từ những chuyến đi, buổi khám phá ẩm thực cho đến các hoạt động giản dị thường ngày, hình ảnh cặp đôi xuất hiện với tinh thần nhẹ nhàng, gần gũi, cho thấy một nhịp sống gia đình bình yên và ấm áp.

Cuối năm 2025, trong một video trên YouTube, nghệ sĩ Cát Tường - bạn thân của Tiết Cương cho biết hiện tại anh chủ yếu sống bằng nguồn thu từ YouTube với 3 kênh riêng. Theo chia sẻ, thu nhập mỗi tháng từ nền tảng này và các hoạt động review đủ để anh trang trải cuộc sống gia đình.

Sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Tiết Cương được nhiều người nhắc đến với biệt danh “đại gia ngầm” của showbiz Việt. Anh được cho là sở hữu một số bất động sản tại trung tâm TP.HCM, đồng thời có niềm đam mê sưu tầm xe cổ từ thập niên 70. Nam diễn viên từng chia sẻ anh trân trọng những tài sản gắn với kỷ niệm và giá trị tinh thần, vì vậy không đặt nặng chuyện mua bán.

Bên cạnh đời sống cá nhân, Tiết Cương còn ghi dấu ấn qua loạt phim truyền hình như Hướng nghiệp , Mùi ngò gai , Cô nàng bất đắc dĩ , Vật chứng mong manh … Anh cũng quen thuộc với khán giả qua các chương trình hài như Gặp nhau cuối tuần , Gala cười , trước khi tiếp tục khẳng định tên tuổi ở mảng phim truyền hình.

Nguồn ảnh: FBNV, TikTok nhân vật