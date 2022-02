Tiến sỹ kinh tế của Đại học Harvard khuyên: Không nên thuê nhà, hãy mua nhà và cố mua bằng tiền mặt!

Mọi người trên thế giới đều muốn có tiền và trở nên giàu có để có thể mua bất cứ thứ gì họ muốn. Rõ ràng có một cách để đạt được tất cả, đó là quản lý tài chính cẩn thận.

Ít nhất thì đó là những gì Laurence J. Kotlikoff, tác giả của cuốn sách "Phép thuật đồng tiền: Bí mật để có được nhiều tiền hơn, ít rủi ro hơn và có cuộc sống tốt đẹp hơn của một nhà kinh tế học" nói. Ông đã nhận bằng Tiến sĩ về Kinh tế của Đại học Harvard năm 1977.

Các bài viết của ông xuất hiện trên The New York Times, WSJ, Bloomberg và The Financial Times. Năm 2014, The Economist đã vinh danh ông là một trong 25 nhà kinh tế có ảnh hưởng nhất thế giới.

Dưới đây là một số quy tắc của Laurence J. Kotlikoff có thể được thực hiện, tóm tắt từ CNBC International:

1. Đừng vay tiền để học đại học

Tuyên bố của Kotlikoff có liên quan đến các khoản vay dành cho sinh viên thường tồn tại ở Mỹ. Ông nói rằng nó quá rủi ro và tốn kém. Điều này cũng có thể được áp dụng cho Indonesia. Ông gợi ý tốt hơn nên theo đuổi học bổng hoặc vào một trường đại học có chi phí thấp cho mỗi học kỳ.

"Nó quá rủi ro và tốn kém. Học đại học không coi nhẹ nhưng bạn có thể nhận được một nền giáo dục tốt mà không cần đánh cược tương lai và có thể phá vỡ các kế hoạch nghề nghiệp của bạn", ông nói.

2. Sở hữu ngôi nhà của riêng bạn, không phải đi thuê và cố gắng mua nó bằng tiền mặt

Theo Kotlikoff, sở hữu một ngôi nhà có thể giảm thiểu rủi ro về lâu dài. Kotlikoff cho biết. Lý do khiến bạn nên sở hữu thay vì thuê nhà. Khi thuê nhà, bạn sẽ gặp phải mối lo từ việc tiền thuê nhà có thể tăng trong khi thu nhập cố định của bạn không thay đổi. Ngược lại, nếu bạn sở hữu ngôi nhà, giá nhà có thể tăng cao hoặc giảm, nhưng bạn sẽ không cần phải để ý đến điều này.

3. Giá nhà có thể rẻ hơn nhiều khi bạn ở một khu vực kém sầm uất

Hoặc nó có thể là một nơi nào đó không phải chịu thuế thu nhập.

4. Chọn một công việc mà tất cả mọi người ghét nhưng bạn thì không

Tất cả những điều khác đều bình đẳng – kỹ năng, học vấn và kinh nghiệm nhưng những người có công việc khó chịu, căng thẳng, bất an, xáo trộn hoặc rủi ro tài chính được trả nhiều hơn những người có cùng kỹ năng làm công việc không có điều nào trong số này. Điều này hóa ra lại có lợi cho bạn vì hiếm người tìm việc nhưng lương lại lớn.

Các nhà kinh tế học gọi khoản trả thêm là “phần bù chênh lệch”. Chìa khóa để tận dụng lợi thế của điều này là tìm thứ gì đó để bạn trở nên yêu thích công việc.

5. Kết hôn

Ông nói kết hôn mang lại nhiều lợi ích. Có một số quy tắc về tài chính có thể nhẹ gánh hơn bằng cách kết hôn, bao gồm cả vấn đề thuế.

6. Đừng vội nghỉ hưu sớm

Quyết định này có thể là "sự tự sát" về tài chính. Đừng vội vàng nhận trợ cấp hưu trí trước khi bạn về già.

7. Kiểm tra lại khoản đầu tư đã thực hiện

Đừng bỏ thói quen tiết kiệm tiền trước khi nghỉ hưu. Bởi tiêu sai số tiền khi bạn lớn tuổi sẽ khiến tương lai phía trước ngập rủi ro hơn.

8. Hầu hết các lời khuyên đầu tư thông thường đều cần phải cân nhắc

Bạn sẽ có thể phạm phải 4 sai lầm kinh tế lớn: Tiết kiệm sai số tiền khi còn trẻ, để khoản tiết kiệm mục tiêu ở trạng thái không kiểm soát, chi tiêu sai số tiền khi bạn lớn tuổi và không bao giờ điều chỉnh theo thực tế thị trường.

Theo cnbcindonesia

