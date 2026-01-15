Tiêm tan mỡ cận Tết: Khi "đẹp nhanh" không đồng nghĩa với "đẹp an toàn"

Chị B.T.Q, ngoài 50 tuổi, do đặc thù công việc ngồi nhiều, ít vận động cùng quá trình sinh nở khiến vùng bụng tích mỡ lâu năm, da chùng nhão và chảy xệ, làm chị mất tự tin khi diện đồ, đặc biệt vào dịp lễ Tết. Mong muốn cải thiện nhanh, chị đã lựa chọn tiêm tan mỡ tại một spa với kỳ vọng chỉ cần vài mũi tiêm là có thể giải quyết tình trạng này. Nhưng hiệu quả chỉ mang tính tạm thời, mỡ nhanh chóng quay trở lại kèm tình trạng viêm gây cứng và khó chịu. Trước những dấu hiệu bất thường, chị quyết định tìm kiếm giải pháp an toàn hơn và đến thăm khám tại Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc sau khi được em gái giới thiệu.

Tình trạng của mỡ bụng của chị B.T.Q trước khi phẫu thuật

Tiếp nhận trường hợp của chị B.T.Q, ThS.BS Võ Tùng - Bác sĩ Tạo hình thẩm mỹ tại Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc cho biết, chị Q đến thăm khám trong tình trạng da và mỡ thừa vùng bụng mức độ nặng, kèm viêm, với các chỉ số vòng bụng 79cm, vòng eo 72cm và vòng mông 100cm, bao gồm cả phần da mỡ xệ xuống. Theo đánh giá, do mỡ tích tụ lâu năm, da chùng nhão và cơ thành bụng yếu, việc tiêm tan mỡ trước đó không mang lại hiệu quả, thậm chí có thể làm tăng nguy cơ viêm xơ mô mỡ nếu thực hiện không đúng chỉ định và thiếu an toàn.

Sau khi thăm khám và cân nhắc kỹ lưỡng, bác sĩ chỉ định thực hiện hút mỡ kết hợp tạo hình thành bụng chuyển rốn. Quá trình can thiệp được hỗ trợ bởi công nghệ hút mỡ Vaser Lipo, cho phép thực hiện các đường rạch da nhỏ, không liên tục và giấu dưới các nếp lằn tự nhiên của cơ thể. Mỡ thừa ở các lớp mỡ sâu dưới bề mặt da được hút ra ngoài qua những ống thông nhỏ, luồn nhẹ nhàng dưới da, giúp hạn chế tác động tới dây thần kinh và mạch máu. Khi kết hợp cùng kỹ thuật tạo hình của bác sĩ, da sau hút mỡ có độ săn chắc tốt, bề mặt phẳng mịn, hạn chế tình trạng lồi lõm và bầm tím.

Song song đó, bác sĩ tiến hành tạo hình thành bụng với đường mổ mảnh, vết khâu thẩm mỹ khéo léo để giấu sẹo kín đáo dưới đường viền quần lót. Kết quả, khoảng 2,2kg da và mỡ thừa được loại bỏ, đồng thời xử lý vùng viêm tồn dư, giúp tái tạo dáng bụng gọn gàng, rốn được tạo hình lại tự nhiên và hài hòa với tổng thể cơ thể.

Vòng eo thon gọn sau phẫu thuật hút mỡ - tạo hình thành bụng chuyển rốn của chị B.T.Q

Sau phẫu thuật, chị B.T.Q được chuyển về phòng lưu viện để nghỉ ngơi và theo dõi. Quá trình hồi phục được hỗ trợ bằng các biện pháp chăm sóc hiện đại như thiết bị bóp chân áp lực, giúp tăng tuần hoàn máu, giảm nguy cơ hình thành huyết khối và hạn chế biến chứng, nhờ đó diễn ra thuận lợi hơn.

Chia sẻ sau can thiệp, chị B.T.Q cho biết vòng eo thon gọn rõ rệt, da bụng phẳng mịn và săn chắc, trong khi quá trình hồi phục diễn ra nhẹ nhàng hơn lo lắng ban đầu. Từ trải nghiệm của mình, chị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn cơ sở uy tín, có bác sĩ chuyên môn và quy trình an toàn, nhất là trong thời điểm cận Tết khi ai cũng mong muốn đẹp nhanh.

Thực tế cho thấy, dịp cuối năm, thị trường làm đẹp sôi động với nhiều quảng cáo cam kết hiệu quả nhanh chóng, khiến không ít người bỏ qua yếu tố an toàn và đối mặt nguy cơ biến chứng sau các can thiệp thẩm mỹ "cấp tốc". Vì vậy, lựa chọn cơ sở thẩm mỹ được cấp phép, có đội ngũ bác sĩ chuyên khoa và quy trình kiểm soát an toàn nghiêm ngặt vẫn là yếu tố then chốt để làm đẹp an toàn.

Tại Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc, yếu tố an toàn luôn được đặt song hành cùng hiệu quả thẩm mỹ. Khách hàng được thăm khám bởi bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, xây dựng phác đồ cá nhân hóa; phẫu thuật tại phòng mổ vô khuẩn một chiều với quy trình gây mê hồi sức an toàn, ứng dụng chiến lược đường thở khó DAS; sử dụng vật liệu chính hãng cùng các công nghệ, kỹ thuật hiện đại. Toàn bộ dịch vụ thẩm mỹ đều được thực hiện tại bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế ACHS, hướng tới kết quả làm đẹp an toàn và bền vững.

Trực tiếp bác sĩ tạo hình thẩm mỹ thực hiện phẫu thuật







Bên cạnh hút mỡ và tạo hình thành bụng, Khoa Thẩm mỹ của Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc còn được nhiều khách hàng tin chọn với các dịch vụ làm đẹp như tạo đường nét khuôn mặt V-line, nâng mũi, nhấn mí, nâng ngực,… đáp ứng nhu cầu làm đẹp an toàn, phù hợp với từng người, giúp khách hàng an tâm lựa chọn và tự tin làm đẹp kịp Tết!