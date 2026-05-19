Nữ bệnh nhân 24 tuổi ở Hà Nội đến khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện E khám vì đau nhức, sưng đỏ, có dấu hiệu viêm nhiễm, tụ dịch rõ rệt.

Ba năm trước, cô gái từng thực hiện tiêm filler để tạo hình “tai phật” tại một cơ sở spa không rõ địa chỉ. Trong suốt nhiều năm sau can thiệp, vùng tai không xuất hiện bất thường. Tuy nhiên gần đây, người bệnh bắt đầu thấy tai sưng nề, đỏ, đau nhức tăng dần.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cần thiết, bác sĩ xác định người bệnh bị biến chứng viêm nhiễm, áp xe sau tiêm filler vùng tai và chỉ định nhập viện phẫu thuật.

Do ổ viêm diễn tiến phức tạp, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành trích rạch dẫn lưu ổ áp xe, làm sạch tổ chức nhiễm trùng, loại bỏ mô viêm và phần chất làm đầy không rõ nguồn gốc còn tồn tại trong tai. Người bệnh đồng thời được điều trị kháng sinh, chống viêm và chăm sóc vết thương nhằm kiểm soát nhiễm khuẩn, hạn chế tổn thương lan rộng.

Sau điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, giảm sưng nề, không còn chảy mủ, sinh hoạt và ăn uống dần ổn định, đủ điều kiện xuất viện.

Bác sĩ kiểm tra đánh giá tình trạng sau phẫu thuật cho bệnh nhân

Theo ThS.BS Đồng Hà Trung, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, đây là một trường hợp biến chứng muộn sau tiêm filler khá điển hình nhưng nguy hiểm. Nguyên nhân có thể đến từ nhiễm trùng do vi khuẩn tạo màng sinh học quanh khối filler và tồn tại âm thầm trong thời gian dài. Khi sức đề kháng suy giảm hoặc cơ thể thay đổi nội tiết, vi khuẩn có thể bùng phát gây viêm nhiễm.

Ngoài ra, filler kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc cũng có thể gây phản ứng miễn dịch muộn, hình thành u hạt, thậm chí di chuyển khỏi vị trí ban đầu, chèn ép mô mềm và mạch máu xung quanh.

Các bác sĩ cảnh báo, nhiều người lầm tưởng tiêm filler là thủ thuật đơn giản, ít rủi ro. Tuy nhiên nếu thực hiện tại cơ sở không đảm bảo chuyên môn hoặc sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, người làm đẹp có thể đối mặt với nhiễm trùng, tắc mạch, hoại tử và biến dạng vùng tiêm.

Chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sưng đỏ kéo dài, đau tăng, nóng vùng tiêm, chảy dịch, tím tái hoặc sốt, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa càng sớm càng tốt để được xử trí kịp thời, tránh biến chứng nặng nề.