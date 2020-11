Tiêm botox gọn hàm để sở hữu gương mặt thon gọn: Chuyên gia chia sẻ những điều cần nắm rõ

Mong muốn sở hữu gương mặt thon gọn, chuẩn V-line nhưng không muốn đụng chạm dao kéo, có lẽ, tiêm botox gọn hàm sẽ là lựa chọn hàng đầu của nhiều chị em. Trên một số trang chia sẻ kinh nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ trên facebook, rất nhiều chị em phụ nữ đang băn khoăn về tiêm botox gọn hàm. Đa số là những bình luận về độ an toàn, thời gian tiêm kéo dài được bao lâu, có thể xảy ra tai biến, biến chứng gì không... khi tiêm botox gọn hàm.

Theo BSCKI Đỗ Thị Phương Nhung (chuyên ngành Da liễu, từng công tác tại Bệnh viện Da liễu Hà Nội), mỗi đất nước có quan niệm vẻ đẹp khác nhau. Ở châu Âu thì thích phụ nữ có gương mặt góc cạnh, trong khi đó ở châu Á, nhất là ở Việt Nam, chị em lại thích thú với gương mặt hình trái xoan nhẹ nhàng, nữ tính.

Chính vì thế, nhu cầu làm gọn hàm ngày càng nhiều. "Có hai phương pháp có thể làm gọn hàm. Một là với gương mặt góc cạnh do xương quai hàm thì chỉ có duy nhất là phẫu thuật xương hàm. Nếu gương mặt góc cạnh do cơ cắn to thì ngoài phẫu thuật, còn thêm một phương pháp an toàn và không xâm lấn, đó chính là tiêm botox vào vị trí cơ cắn", BS Nhung nhận định.

BSCKI Đỗ Thị Phương Nhung chia sẻ những điều cần ghi nhớ trước khi quyết định tiêm botox gọn hàm.

Vì sao tiêm botox có thể làm gọn hàm?

Theo BS Đỗ Thị Phương Nhung, quay lại cơ chế mặt vuông do cơ cắn (cơ nhai) phát triển quá mức do thói quen ăn nhai thức ăn cứng. Botox khi đưa vào cơ sẽ làm cho cơ được nghỉ ngơi , thư giãn và không hoạt động ăn nhai nhiều, sau một thời gian nghỉ ngơi thì cơ sẽ nhỏ lại và mặt trở nên thon gọn.

"Chúng ta có thể ví cơ cắn như một người lực sĩ tập thể hình, khi tập nhiều thì cơ bắp sẽ to, còn khi không tập nữa thì cơ sẽ nhỏ lại và thanh mảnh hơn", chuyên gia cho biết.

BSCKI Đỗ Thị Phương Nhung đang tiến hành thăm khám cho bệnh nhân.

Tiêm botox có an toàn không khi làm hạn chế ăn nhai như vậy?

BS Nhung chia sẻ, botox bản chất là Botulinum toxin. Để sử dụng trong làm đẹp, Botulinum toxin đã được phân lập, tinh chế để trở nên an toàn trên cơ thể con người. Khi đưa vào trong cơ thì thời gian tác dụng cũng chỉ kéo dài 3-6 tháng, không hề làm biến đổi cấu trúc cơ hay xương mà đơn thuần là tác động vào dây thần kinh, làm cho hạt acetyl cholin không nhả xuống lớp cơ thì cơ sẽ được nghỉ ngơi, khi nào nhánh thần kinh mới mọc lại thì cơ lại hoạt động bình thường.

"Chính vì thế, độ an toàn của botox rất cao. Chưa kể liều tử vong của botox ở người 70kg thì phải mất tới 30 lọ botox 100UI/lần, mà trong kỹ thuật tiêm thon gọn hàm chỉ dùng tối đa 1 lọ botox mà thôi", BS Nhung nhấn mạnh.

Với một bác sĩ chuyên khoa, tiêm botox gọn hàm được thực hiện rất đơn giản, thậm chí bạn không cần phải gây tê bề mặt, chỉ mất 10 phút để thực hiện điều đó.

Thực hiện botox gọn hàm có cần chăm sóc cầu kỳ sau khi làm không?

Theo BS Nhung, với một bác sĩ chuyên khoa, tiêm botox gọn hàm được thực hiện rất đơn giản, thậm chí bạn không cần phải gây tê bề mặt, chỉ mất 10 phút để thực hiện điều đó.

Về nhà, bạn cũng không cần chăm sóc gì đặc biệt, chỉ 12 giờ sau là nốt kim đã biến mất hoàn toàn. Bạn trở lại sinh hoạt bình thường, duy chỉ có ăn nhai là cảm thấy hơi mỏi hàm trong vài ngày và sẽ trở nên quen dần.

Chọn botox để tiêm gọn hàm - Những lưu ý không được bỏ qua

Chuyên gia cảnh báo, hiện nay có rất nhiều nơi bán botox nhưng có rất ít loại botox được FDA công nhận và được hãng phân phối. Chị em cần tỉnh táo khi lựa chọn cơ sở thực hiện vì botox thường chỉ được phân phối cho những cơ sở có giấy phép về ngành y dược, chứ không được phép bán lan tràn rộng rãi.

"Ngoài việc chọn thuốc botox chính hãng thì chọn người thực hiện tiêm đúng kỹ thuật đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nếu tiêm sai có thể gây tai biến làm biến dạng cử động trên khuôn mặt và bạn phải chờ 6 tháng mới trở lại ban đầu. Rất không may là botox khi có tai biến thì không có thuốc giải như filler , mà phải chờ thời gian", BS Nhung cảnh báo. Do đó, chọn cơ sở thực hiện cũng như tay nghề người thực hiện đóng vai trò vô cùng quan trọng, chị em muốn thực hiện cần tìm hiểu kỹ trước khi làm.