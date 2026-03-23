Tiếc cho Triệu Vy

Theo truyền thông Trung Quốc, bộ phim từng có tên Không có tình yêu khác (No other love) , do Triệu Vy thực hiện từ năm 2016, nay đổi tên thành Nọc của mật ngọt và công bố sẽ ra rạp vào ngày 28/3. Thông tin này khiến nhiều người bàn luận về nội dung phim và bỏ ngỏ khả năng nữ đạo diễn tái xuất.

Tác phẩm thuộc thể loại trinh thám - tội phạm, khai thác góc nhìn nữ chính. Phim từng do Alibaba Pictures đầu tư và bị “đắp chiếu” suốt một thập kỷ cùng dàn diễn viên hạng A. Không ít khán giả nhận xét đây là đề tài hiếm gặp, táo bạo và có phần u tối so với mặt bằng phim nội địa.

Sau 10 năm “đắp chiếu”, bộ phim do Triệu Vy đạo diễn bất ngờ ấn định ngày ra rạp, quy tụ dàn sao nổi tiếng. Nam chính đã được thay thế.

Phim hoàn tất ghi hình từ tháng 6/2016, thời điểm Triệu Vy vẫn đang ở đỉnh cao sự nghiệp sau thành công của tác phẩm đầu tay Gửi thanh xuân . Đây là dự án đạo diễn thứ hai của cô, quy tụ các diễn viên thực lực như Viên Tuyền, Ninh Tịnh, Du Phi Hồng và Trần Xung.

Chỉ một tháng sau khi đóng máy, phim vướng tranh cãi liên quan đến nam chính Đới Lập Nhẫn. Nam diễn viên bị tố liên quan đến các hoạt động chính trị nhạy cảm, khiến ê-kíp phải gấp rút thay thế. Vai diễn sau đó được giao cho Cảnh Lạc, anh mất nhiều năm để hoàn tất các cảnh quay bổ sung.

Đến năm 2021, Triệu Vy vướng bê bối lớn. Ngày 26/8/2021, hàng loạt tác phẩm có sự tham gia của cô bất ngờ bị gỡ khỏi các nền tảng tại Trung Quốc, tên tuổi bị xóa khỏi nhiều cơ sở dữ liệu và bị xếp vào diện “nghệ sĩ có vấn đề”.

Nguyên nhân cụ thể chưa từng được công bố, nhưng xuất hiện nhiều đồn đoán, trong đó có liên quan đến hoạt động tài chính của cô và chồng cũ Huỳnh Hữu Long.

Triệu Vy đến ủng hộ phim được khán giả ghi lại.

Sau sự việc, không chỉ các dự án cũ bị ảnh hưởng mà những phim chưa phát hành cũng phải thay đổi thông tin, loại bỏ tên Triệu Vy. Với Không có tình yêu khác , thời điểm ra rạp bị trì hoãn vô thời hạn.

Khi nhiều người cho rằng bộ phim khó có cơ hội phát hành, dự án bất ngờ “hồi sinh” với tên mới Nọc của mật ngọt . Đạo diễn được chuyển sang nhà sản xuất Viên Mai. Việc thay đổi này thực tế đã diễn ra từ năm 2023, trước khi phim chính thức ấn định lịch chiếu vào năm 2026.

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Đức, xoay quanh Chi Ninh (Viên Tuyền) - một nữ nghiên cứu viên nông khoa sống khép kín, đem lòng yêu nhà văn Khấu Dật (Cảnh Lạc) ngay từ lần gặp đầu tiên. Từ cảm xúc ban đầu, cô dần rơi vào trạng thái ám ảnh, mất kiểm soát và bị cuốn vào mối quan hệ lệch lạc, dẫn đến chuỗi bi kịch. Nhân vật được mô tả như một người phụ nữ “phát điên vì tình yêu”.

Việc bộ phim được ra mắt trở lại cũng làm dấy lên suy đoán lệnh “phong sát” đối với Triệu Vy có thể đã phần nào nới lỏng. Dù thế cho đến nay vẫn chưa có thông tin nào được xác nhận.

Triệu Vy trong vai trò đạo diễn trên phim trường bộ phim Không có tình yêu khác.

Sau khi phim công bố lịch chiếu, người hâm mộ Triệu Vy trở nên tích cực hơn trong việc quảng bá, công khai nhắc tên cô trên các nền tảng mạng xã hội. Điều này trái ngược với giai đoạn cô gần như biến mất khỏi showbiz suốt nhiều năm.

Hôm 22/3 tại Bắc Kinh, video Triệu Vy xuất hiện xem suất chiếu sớm phim Không có tình yêu khác được lan truyền. Cô đến với tư cách người hâm mộ điện ảnh đến ủng hộ bộ phim. Nhiều khán giả tiếc nuối vì cô không thể đứng tên “đứa con tinh thần” của mình.

Epochtimes cho rằng việc fan gắn chặt tên Triệu Vy với bộ phim đổi tên vẫn có thể gây ảnh hưởng đến quá trình phát hành, nhất là trong bối cảnh tình hình cấm sóng của nữ diễn viên vẫn chưa rõ ràng.