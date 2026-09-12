Tiếc cho nghệ sĩ Trường Giang

Gần 20 năm sự nghiệp của Trường Giang

Trường Giang bước vào nghề từ sân khấu hài, tạo dấu ấn với hình tượng Mười Khó trước khi mở rộng hoạt động sang điện ảnh, truyền hình và vai trò người dẫn chương trình. Từ một diễn viên hài, anh dần trở thành gương mặt quen thuộc trên nhiều sân khấu và chương trình giải trí lớn.

Một trong những giai đoạn nổi bật nhất trong sự nghiệp của Trường Giang là chuỗi thành tích tại Giải Mai Vàng. Năm 2015, anh giành hai giải ở các hạng mục Nam diễn viên sân khấu và Diễn viên hài được yêu thích nhất.

Trường Giang bước vào nghề từ sân khấu hài, tạo dấu ấn với hình tượng Mười Khó

Đến Mai Vàng 2016, Trường Giang tiếp tục được đề cử ở bốn hạng mục gồm Nam diễn viên sân khấu, Diễn viên hài, Nam diễn viên điện ảnh - phim truyền hình và Người dẫn chương trình. Anh chiến thắng cả bốn. Tuổi Trẻ khi đó gọi đây là một kỷ lục của giải Mai Vàng trong 22 mùa giải.

Điện ảnh cũng là một phần đáng kể trong hành trình của Trường Giang. Sau những vai phụ ban đầu, anh được giao vai chính trong 49 ngày. Bộ phim phát hành năm 2015 thu hơn 15 tỷ đồng sau ba ngày và đạt khoảng 65 tỷ đồng khi kết thúc thời gian chiếu, theo VnExpress.

Trường Giang trong phim Nhà ba tôi một phòng

Sau đó, Trường Giang tiếp tục góp mặt trong nhiều phim như Taxi, em tên gì?, Siêu sao siêu ngố, 30 chưa phải Tết... Trong đó, Siêu sao siêu ngố từng đạt 55 tỷ đồng sau năm ngày công chiếu dịp Tết 2018 và được ghi nhận là phim Tết Việt có doanh thu cao nhất tại thời điểm đó.

Năm 2026, Trường Giang trở lại màn ảnh rộng sau khoảng 5 năm với Nhà ba tôi một phòng. Bộ phim sau đó vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu phòng vé trong tháng 2/2026. Với thành tích này, Trường Giang trở thành một trong những nghệ sĩ Việt ghi dấu ở vai trò đạo diễn với một tác phẩm đạt doanh thu trăm tỷ.

Nếu điện ảnh cho thấy một hướng mở rộng trong nghề, truyền hình lại là lĩnh vực giúp Trường Giang duy trì độ phủ sóng trong nhiều năm. Anh từng tham gia và dẫn dắt nhiều chương trình giải trí, trong đó có Ơn giời, cậu đây rồi, Nhanh như chớp và đặc biệt là 2 ngày 1 đêm.

Trường Giang nhận được rất nhiều sự yêu mến trong chương trình truyền hình thực tế 2 ngày 1 đêm

Những ồn ào đời tư

Bên cạnh những dấu ấn trong nghề, Trường Giang cũng từng nhiều lần vướng tranh luận, chủ yếu liên quan đời tư và cách ứng xử trong công việc.

Năm 2016, Quế Vân công khai thông tin về mối quan hệ tình cảm với nam nghệ sĩ, sau đó tiếp tục đăng tải hình ảnh và một đoạn clip mà cô cho rằng liên quan đến Trường Giang. Nam nghệ sĩ khi đó không dành nhiều thời gian để giải thích những chuyện đời tư này.

Trường Giang từng bị chê kém duyên khi làm MC - Ảnh chụp màn hình

Năm 2018, câu chuyện với Nam Em tiếp tục thu hút sự chú ý khi người đẹp xác nhận từng có thời gian hẹn hò với Trường Giang. Cũng trong năm này, màn cầu hôn Nhã Phương ngay trên sân khấu lễ trao giải Mai Vàng gây nhiều tranh luận về việc sử dụng thời lượng chương trình; sau đó, ban tổ chức quyết định không đưa tên Trường Giang vào vòng bầu chọn Mai Vàng 2018.

Ở Nhanh như chớp, Trường Giang nhiều bị khán giả chê kém duyên khi mang chuyện đời tư của nghệ sĩ ra để trêu chọc khiến các đồng nghiệp và khán giả thất vọng. Nam danh hài cũng không ngại “chặt chém", lời qua tiếng lại với bạn dẫn Hari Won hay cung cấp sai kiến thức khiến một bộ phận cộng đồng mạng chỉ trích, đòi nhà sản xuất đổi MC.

Trước những ồn ào liên quan đến vai trò MC của mình, Trường Giang từng lên tiếng trên trang cá nhân. Nam danh hài viết: “Trường Giang xin ghi nhận mọi lời khen chê của khán giả, anh chị em phóng viên để sửa đổi, với mong muốn duy nhất là làm tốt tất cả các chương trình mà mình tham gia với tinh thần phục vụ, cống hiến cho khán giả. Trân trọng".

Nhìn chung, sau gần 20 năm làm nghề, Trường Giang đã có một hành trình với đủ những dấu mốc để khẳng định vị trí của mình trong showbiz Việt. Bởi vậy, không khó hiểu khi một bộ phận người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối khi tên Trường Giang liên tục xuất hiện trong những ồn ào đời tư và tranh luận trên mạng xã hội. Sự quan tâm ấy, ở một góc độ khác, cũng cho thấy công chúng vẫn dành nhiều chú ý cho một nghệ sĩ đã có chỗ đứng trong lòng khán giả.

Mong rằng trong thời gian tới, nam nghệ sĩ sẽ tiếp tục mang đến những sản phẩm nghệ thuật chất lượng, để những gì anh thể hiện trên sân khấu, màn ảnh và truyền hình một lần nữa trở thành cơ sở để khán giả nhìn nhận và đặt niềm tin vào hành trình phía trước.

Nguồn ảnh: FBNV