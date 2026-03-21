Tỉ lệ trúng tuyển Harvard thấp đến mức nào?

Harvard từ lâu được xem là "giấc mơ đỉnh cao" của hàng trăm nghìn học sinh trên toàn thế giới. Nhưng phía sau danh tiếng ấy là một thực tế khắc nghiệt khi cơ hội bước chân vào ngôi trường này nhỏ đến mức gần như không tưởng. Mỗi mùa tuyển sinh, con số hàng chục nghìn hồ sơ đổ về, nhưng chỉ một phần rất nhỏ trong số đó nhận được cái gật đầu từ hội đồng tuyển sinh.

Tỷ lệ trúng tuyển thấp kỷ lục qua từng năm

Theo số liệu chính thức từ Harvard College, trong kỳ tuyển sinh gần đây, tỷ lệ trúng tuyển hệ cử nhân chỉ dao động quanh mức 3,2% - 3,6%. Điều này đồng nghĩa với việc, trong khoảng hơn 50.000 hồ sơ nộp vào mỗi năm, chỉ có khoảng 1.600-1.700 thí sinh được nhận.

Đáng chú ý, con số này đã giảm mạnh so với quá khứ. Nếu như vào đầu những năm 2000, tỷ lệ trúng tuyển của Harvard còn ở mức khoảng 10%, thì chỉ sau hơn hai thập kỷ, mức độ cạnh tranh đã tăng lên gấp nhiều lần, đẩy tỷ lệ xuống mức thấp kỷ lục.

Cụ thể, trong kỳ tuyển sinh cho Niên khóa 2027 - những sinh viên sẽ tốt nghiệp vào năm 2027, Harvard nhận hơn 56.000 hồ sơ nhưng chỉ tuyển khoảng 1.900 sinh viên, đưa tỷ lệ trúng tuyển xuống khoảng 3,4% - một trong những mức thấp nhất trong lịch sử của trường. Con số này phản ánh rõ ràng mức độ cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt khi số lượng ứng viên quốc tế và học sinh xuất sắc toàn cầu ngày càng tăng.





Vì sao tỷ lệ ngày càng thấp?

Một trong những lý do khiến tỷ lệ trúng tuyển của Harvard liên tục giảm là do số lượng hồ sơ tăng mạnh qua từng năm, đặc biệt sau khi nhiều trường (bao gồm Harvard) áp dụng chính sách test-optional (không bắt buộc nộp SAT/ACT). Điều này khiến nhiều học sinh trước đây "ngại nộp" nay cũng mạnh dạn thử sức.

Bên cạnh đó, danh tiếng toàn cầu của Harvard khiến trường trở thành "điểm đến mơ ước" của học sinh xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới. Sự cạnh tranh không còn nằm trong phạm vi một quốc gia, mà là cuộc đua giữa những học sinh ưu tú nhất toàn cầu.

Tuy nhiên, Harvard cũng nhấn mạnh rằng tỉ lệ trúng tuyển thấp không đồng nghĩa với việc "không thể đạt được". Điều quan trọng là xây dựng một hồ sơ có chiều sâu, thể hiện rõ bản sắc cá nhân và định hướng lâu dài, thay vì chỉ tập trung vào thành tích học thuật.

Không chỉ giỏi, mà còn phải khác biệt

Điểm đáng chú ý là Harvard không tuyển sinh chỉ dựa trên điểm số. Theo thông tin từ trang tuyển sinh chính thức của trường, họ áp dụng phương thức holistic review - đánh giá toàn diện hồ sơ. Điều này có nghĩa là ngoài GPA gần như tuyệt đối và điểm SAT/ACT cao, ứng viên còn phải thể hiện được cá tính, tư duy, khả năng lãnh đạo và dấu ấn riêng.

Chính vì vậy, có không ít học sinh đạt điểm gần như hoàn hảo nhưng vẫn bị từ chối. Trong khi đó, những ứng viên có câu chuyện cá nhân đặc biệt, hoạt động ngoại khóa nổi bật hoặc thành tích mang tính ảnh hưởng xã hội lại có cơ hội cao hơn.





Theo báo cáo từ Harvard Crimson và dữ liệu nội bộ của trường, phần lớn sinh viên trúng tuyển đều nằm trong top đầu lớp, nhưng điều làm họ khác biệt chính là "câu chuyện" và tác động mà họ tạo ra, không chỉ trong trường học mà còn ngoài xã hội.