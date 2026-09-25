Thúy Ngân xắn quần lội suối lên điểm trường Điện Biên, lần đầu làm "thợ trang điểm" cho học trò vùng cao

Thúy Ngân vừa có chuyến đi 4 ngày đến Điện Biên cùng chương trình "Giao Nắng Chuyển Yêu Thương", mang Trung thu sớm đến với học sinh 3 trường tại các xã biên giới Mường Pồn, Na Sang và Mường Chà. Trong chuyến đi này, chương trình đã trao hơn 1.300 phần quà Trung thu cùng áo ấm, chăn mùa đông, vở viết, bàn ghế, máy tính và học bổng cho học sinh vùng cao. Với nữ diễn viên, đây là hành trình của rất nhiều "lần đầu", và cũng là mùa Trung thu cô khó lòng quên được.

Quen với nhịp sống thành phố và những lịch quay dày đặc, Thúy Ngân chưa từng hình dung con đường đến trường của trẻ em vùng cao lại gian nan đến vậy. Để đến được các điểm trường, đoàn phải đi qua những đoạn đường đất trơn trượt, những con dốc quanh co và cả những khúc suối phải xắn quần lội qua. "Tôi mới đi một lần đã thấy con đường này rất khó di chuyển, vậy mà các em đi mỗi ngày để đến lớp. Nghĩ đến đó là thấy thương lắm", Thúy Ngân chia sẻ.

Cũng từ chính những khó khăn ấy, chương trình đã làm đường và mái hiên cho điểm trường Huổi Tang thuộc Trường Mầm non Nậm Tin, xã Mường Chà, đồng thời xây một thư viện sinh hoạt tại trường trung tâm, để các em có thêm điều kiện đến lớp an toàn và học tập tốt hơn.

Khoảnh khắc khiến nhiều người thích thú nhất trong chuyến đi là khi Thúy Ngân hóa thân thành thợ trang điểm bất đắc dĩ. Trước giờ biểu diễn văn nghệ Trung thu, học sinh xếp hàng dài chờ đến lượt được "chị Ngân" đánh chút phấn, tô chút son, cột lại mái tóc. Nữ diễn viên tỉ mỉ trang điểm cho từng em, vừa làm vừa trò chuyện, pha trò để các em bớt ngại. Nhiều em lần đầu được trang điểm, soi gương rồi cười bẽn lẽn, có em còn chạy đi khoe với bạn bè.

"Tôi đi quay phim được trang điểm nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mình trang điểm cho các bé. Nhìn các em soi gương cười tít mắt, mình thấy hạnh phúc vô cùng", Thúy Ngân kể.

Nếu Trung thu ở thành phố là những mâm cỗ đầy đủ bánh trái, đèn lồng rực rỡ khắp phố phường, thì Trung thu ở điểm trường vùng biên mang một màu sắc rất riêng. Mâm cỗ không cầu kỳ, nhưng tiếng cười thì chưa lúc nào ngớt. Thúy Ngân hòa mình vào đêm hội cùng các em, rước đèn quanh sân trường, chơi trò chơi và giao lưu văn nghệ. Với nhiều em học sinh bán trú miền núi, phần quà Trung thu hay chiếc lồng đèn tuy nhỏ nhưng mang rất nhiều ý nghĩa.

"Tôi đã đón rất nhiều mùa Trung thu, nhưng đến đây mới hiểu phá cỗ đúng nghĩa là sự sum vầy, là được ngồi cạnh nhau và cười thật nhiều", nữ diễn viên nói.

"Giao Nắng Chuyển Yêu Thương" là hoạt động thiện nguyện dành cho trẻ em vùng cao biên giới, khởi động từ đầu năm 2024. Đến nay, chương trình đã có mặt tại khoảng 24 xã biên giới, với mong muốn mang "Nắng", tức sự ấm áp và yêu thương, đến những vùng đất còn nhiều khó khăn.

Ngày chia tay, nhiều em nhỏ níu tay Thúy Ngân không muốn rời. "Mình đến đây để mang Trung thu cho các em, nhưng cuối cùng chính các em lại cho mình một mùa Trung thu đáng nhớ", cô nói.