Thuý Ngân vướng rắc rối, yêu cầu đính chính

Ngày 19/10, Thuý Ngân trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi một chủ thương hiệu thời trang công khai bày tỏ sự bức xúc, cho rằng ekip của nữ diễn viên thiếu chuyên nghiệp trong công việc.

Theo đó, chủ thương hiệu chia sẻ ekip stylist Phạm Bảo Luận - team styling cho Thuý Ngân trong buổi chụp hình vào tháng 3/2026 - liên hệ mượn trang phục. Bộ ảnh sau đó được ekip Thuý Ngân đăng lên Instagram và credit thương hiệu đầy đủ. Tuy nhiên phía thương hiệu phát hiện trên Facebook của nữ diễn viên cũng chia sẻ bộ ảnh tương tự nhưng lại thiếu credit.

Khi trao đổi lại, chủ thương hiệu cho biết phía Thuý Ngân khẳng định buổi chụp hình làm việc trực tiếp với stylist Phạm Bảo Luận, không liên hệ mượn đồ qua brand, vì vậy ekip Thuý Ngân chỉ credit trên Instagram, không credit thương hiệu trên Facebook bởi nó không nằm trong thoả thuận.

Nói về cách giải thích này, chủ thương hiệu thời trang bày tỏ: "Họ cho rằng đã trả đủ quyền lợi khi credit trên Instagram, nên không có trách nhiệm credit trên Facebook. Có thể trong thoả thuận bằng miệng, không ai yêu cầu cô đăng bài và credit trên Facebook. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô được quyền đăng bộ hình mà không ghi nhận thương hiệu. Đây là cách hành xử tối thiểu của sự chuyên nghiệp, nhất là với người làm nghề influencer. Nếu cô bỏ tiền ra mua, cô muốn làm gì với món đồ của mình cũng được".

Thuý Ngân vướng ồn ào với thương hiệu thời trang

Đến tối cùng ngày, phía Thuý Ngân chính thức lên tiếng về sự việc. Đại diện nữ diễn viên đăng tải thông báo, đồng thời công khai một số hình ảnh chụp màn hình email và tin nhắn trong nhóm làm việc chung nhằm làm rõ quá trình liên hệ mượn trang phục cũng như những trao đổi giữa các bên liên quan.

Trong thông báo, phía Thúy Ngân nhấn mạnh ekip không trực tiếp liên hệ thương hiệu để mượn trang phục, mà việc này do stylist Phạm Bảo Luận cùng ekip phụ trách. Theo đại diện nữ diễn viên, phía thương hiệu đã nhận được bộ ảnh sau buổi chụp và tài khoản Instagram của Thúy Ngân cũng đã ghi credit nhãn hàng vào ngày 5/10. Riêng yêu cầu credit trên Facebook/Fanpage, ekip cho biết đây không phải nghĩa vụ đã được thống nhất và đề nghị phía thương hiệu cung cấp căn cứ để đối chiếu.

Đại diện Thúy Ngân cho biết đã nhiều lần liên hệ với bộ phận Marketing và nhà sáng lập thương hiệu để làm rõ sự việc, đồng thời chủ động gỡ bộ ảnh nhằm hạn chế căng thẳng. Phía nữ diễn viên nhấn mạnh việc gỡ ảnh không đồng nghĩa với thừa nhận những nhận xét công khai về cô là chính xác.

Trước những tranh cãi, ekip đã gửi yêu cầu chính thức đề nghị chủ thương hiệu gỡ bỏ các nội dung bị cho là không chính xác và công khai đính chính. Đại diện Thúy Ngân cho biết đang chờ phản hồi, đồng thời bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ hình ảnh, danh dự và quyền lợi hợp pháp của nữ diễn viên.

Phía Thuý Ngân lên tiếng làm rõ, đồng thời yêu cầu chủ thương hiệu thời trang công khai đính chính

Thông báo từ đại diện Thuý Ngân

Kính gửi quý khán giả, người hâm mộ và các đối tác,

Trước những thông tin liên quan đến việc sử dụng trang phục của thương hiệu M., đại diện diễn viên Thúy Ngân xin cung cấp thông tin chính thức nhằm tránh những hiểu lầm ảnh hưởng đến nghệ sĩ và các bên liên quan.

1. Về việc liên hệ và sử dụng trang phục

Tháng 3/2026, Thúy Ngân thuê và trả chi phí cho stylist Phạm Bảo Luận thực hiện công việc styling cho một buổi chụp hình. Việc liên hệ, thu xếp trang phục và trao đổi điều kiện với thương hiệu do phía stylist thực hiện.

Trong nhóm trao đổi giữa các bên, anh Phạm Bảo Luận xác nhận người trực tiếp liên hệ mượn trang phục là thành viên thuộc ekip stylist, làm việc với anh L. phía thương hiệu. Anh L. cũng xác nhận mình là người phụ trách trao đổi với ekip stylist về việc mượn thiết kế phục vụ bộ ảnh.

2. Những thông tin đã được phía thương hiệu ghi nhận

Trong email phản hồi, bà L.T - người sáng lập thương hiệu - đã ghi nhận: Ekip Thúy Ngân không trực tiếp liên hệ thương hiệu để mượn trang phục; người liên hệ là stylist; Thương hiệu đã nhận được bộ ảnh ngay sau khi buổi chụp được thực hiện; Instagram của Thúy Ngân đã có credit thương hiệu vào ngày 5/10.

Riêng yêu cầu credit trên Facebook/Fanpage, theo nội dung phía Ngân được trao đổi và chấp thuận, đây không phải nghĩa vụ đã thống nhất với team. Chúng tôi đã đề nghị thương hiệu cung cấp căn cứ để đối chiếu nội dung cam kết, người xác lập và phạm vi áp dụng.

Vì vậy, việc diễn đạt khái quát rằng Thúy Ngân "không credit thương hiệu" không phản ánh đầy đủ những thông tin nêu trên. Những nhận định về sự chuyên nghiệp và thái độ của nghệ sĩ cũng cần được xem xét trên cơ sở thỏa thuận thực tế, thay vì quy kết khi các bên chưa hoàn tất xác minh.

3. Quá trình giải quyết và yêu cầu khắc phục

Đại diện Thúy Ngân đã nhiều lần liên hệ bộ phận Marketing và trực tiếp trao đổi với bà L.T; gửi email làm rõ sự việc; đồng thời lập nhóm có stylist, nhân sự liên quan phía thương hiệu và đại diện pháp lý để đối chiếu thông tin.

Phía Ngân cũng đã chủ động gỡ bộ ảnh nhằm hạn chế căng thẳng. Đây là hành động thiện chí, không đồng nghĩa với việc thừa nhận những nhận xét công khai về nghệ sĩ là chính xác.

Chúng tôi lấy làm tiếc khi, dù đã có những thông tin và xác nhận nêu trên, các nhận định quy trách nhiệm cho Ngân vẫn tiếp tục được đưa ra khi nội dung cam kết chưa được làm rõ đầy đủ.

Đại diện Thúy Ngân đã gửi yêu cầu chính thức đề nghị bà L.T gỡ bỏ các bài đăng, nội dung không chính xác và công khai đính chính phù hợp. Tại thời điểm đăng thông báo này, chúng tôi đang chờ phản hồi đối với các yêu cầu khắc phục đó.

Các tài liệu liên quan đang được lưu giữ. Thúy Ngân bảo lưu quyền thực hiện những biện pháp cần thiết theo quy định pháp luật để bảo vệ hình ảnh, danh dự, uy tín và quyền lợi hợp pháp của mình.

Thúy Ngân và ekip trân trọng sự đồng hành của các thương hiệu, cộng sự và đối tác; luôn sẵn sàng đối chiếu, thực hiện những cam kết có căn cứ và giải quyết khác biệt trên tinh thần tôn trọng.

Mong quý khán giả tiếp nhận thông tin đầy đủ, không công kích cá nhân hoặc chia sẻ thông tin riêng tư của bất kỳ bên nào. Với các đối tác cần xác minh thêm, đại diện Thuý Ngân sẵn sàng trao đổi trực tiếp qua đầu mối phụ trách.

Ảnh: FBNV