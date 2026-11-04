Thúy Diễm đưa con gái về quê nội mừng đầy tháng, nhan sắc mẹ 2 con thành tâm điểm

Mới đây, vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành đưa con gái út Rosie về quê nội ở Cai Lậy (Tiền Giang) làm lễ đầy tháng và ra mắt họ hàng hôm 2/11.

Trong dịp đặc biệt này, đại gia đình Lương Thế Thành đã cùng nhau sum họp, chúc mừng bé Linh Đan (tên thân mật là Rosie) tròn một tháng tuổi.

Thúy Diễm chia sẻ, bố mẹ chồng đã chuẩn bị mâm cúng đầy đủ theo phong tục truyền thống để thắp hương tổ tiên. Họ hàng và bà con lối xóm cũng đến chung vui, cùng nhau chuẩn bị các món ăn, tạo nên không khí quây quần, rộn ràng.

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành tổ chức lễ đầy tháng cho con gái tại quê nội Cai Lậy (Tiền Giang).

Nữ diễn viên cho biết bé Rosie được mọi người hết mực yêu thương, nhận nhiều món quà cùng những lời chúc tốt đẹp.

Nhiều dân mạng để ý thấy chỉ 1 tháng sau sinh, Thúy Diễm đã sớm lấy lại vóc dáng thon gọn cùng nhan sắc đẹp mặn mà. Nhiều dân mạng dành những lời khen ngợi cho Thúy diễm cũng như những lời chúc tốt đẹp cho bé Rosie.

Ở tuổi 40, Thúy Diễm hạnh phúc đón tin vui mang thai lần hai sau 10 năm chung sống với ông xã Lương Thế Thành.

Nữ diễn viên công bố chuyện bầu bí vào khoảng tháng 5/2026, đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới của hai vợ chồng. Thông tin này khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ bất ngờ, đồng thời gửi lời chúc mừng đến gia đình nhỏ của cặp đôi.

Ở tuổi 40, Thúy Diễm hạnh phúc đón tin vui mang thai lần hai sau 10 năm chung sống với ông xã Lương Thế Thành.

Tuy nhiên, hành trình mang thai lần thứ hai của Thúy Diễm không hoàn toàn suôn sẻ. Ở độ tuổi 40, cô gặp nhiều khó khăn về sức khỏe, đặc biệt là tình trạng ốm nghén nặng kéo dài suốt 5 tháng đầu thai kỳ.

Nữ diễn viên cũng tăng gần 20 kg trong quá trình mang bầu. Để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và em bé, cô quyết định tạm gác toàn bộ công việc nghệ thuật, hạn chế hoạt động bên ngoài để tập trung nghỉ ngơi, dưỡng thai.

Trong khoảng thời gian này, Lương Thế Thành luôn ở bên quan tâm, chăm sóc và động viên vợ. Sự đồng hành của ông xã cùng gia đình trở thành nguồn động viên lớn giúp nữ diễn viên vượt qua những tháng ngày vất vả.

Ngày 10/10/2026, Thúy Diễm chính thức hạ sinh con gái thứ hai trong niềm hạnh phúc của gia đình.

Sau nhiều tháng chờ đợi, ngày 10/10/2026, Thúy Diễm chính thức hạ sinh con gái thứ hai trong niềm hạnh phúc của gia đình.

Tin vui nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và khán giả. Sau sinh, sức khỏe của nữ diễn viên được cho biết đã ổn định.

Gia đình hạnh phúc của Thúy Diễm - Lương Thế Thành.

Việc đón thêm thành viên mới sau một thập kỷ bên nhau khiến tổ ấm của Thúy Diễm và Lương Thế Thành càng thêm trọn vẹn. Trước đó, cặp đôi đã có con trai đầu lòng Bảo Bảo.

Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, cả hai luôn dành sự quan tâm cho các con và ưu tiên cuộc sống gia đình. Sự xuất hiện của bé Rosie cũng đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình hôn nhân 10 năm của hai diễn viên.