Thùy Anh nói về điều đặc biệt ở điện ảnh Đức trước thềm KinoFest 2026

Sáng 26/10, Goethe-Institut tổ chức họp báo công bố chương trình phim Đức thường niên KinoFest 2026 tại Goethe-Institut Hà Nội (56-60 Nguyễn Thái Học). Từ ngày 5/11 đến 31/12, 8 bộ phim Đức đương đại sẽ lần lượt đến với khán giả Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Huế và Đà Nẵng, với đủ thể loại từ chính kịch lịch sử, phim đề tài xã hội tới hài và hoạt hình gia đình. Lễ khai mạc ở Hà Nội diễn ra lúc 18h ngày 5/11 với phim “Rose”.

Diễn viên Thùy Anh chia sẻ tại họp báo KinoFest 2026.

Chia sẻ tại chương trình, diễn viên Thùy Anh cho biết điều khiến cô quan tâm ở điện ảnh Đức là sự khác biệt trong cách làm phim và xây dựng nhân vật. “Tôi rất mong muốn được tìm hiểu về cách làm phim, cách xây dựng nhân vật cũng như cách diễn viên làm việc với nhân vật của mình. Với tôi, mỗi nền văn hóa đều có những dấu ấn riêng và điện ảnh Đức cũng có những dấu ấn rất đặc biệt”, Thùy Anh nói.

Theo nữ diễn viên, được tiếp xúc với một nền điện ảnh khác cũng giúp người làm nghề có thêm những cách nhìn mới. “Có những điều mình nhìn thấy hằng ngày và nghĩ là bình thường, nhưng dưới góc nhìn của một người đến từ một nền văn hóa khác, họ lại nhìn thấy những điều khác. Điều đó khiến tôi khá bất ngờ”, cô chia sẻ.

Thùy Anh cho biết cô tò mò về cách người Đức làm phim và xây dựng nhân vật.

Ba dấu ấn lớn của Berlinale 2026

Năm nay, KinoFest mang về ba dấu ấn đậm nhất của Liên hoan phim quốc tế Berlin (Berlinale) lần thứ 76 diễn ra hồi tháng 2. Tâm điểm là “Phong thư vàng” (Yellow Letters) của đạo diễn người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ İlker Çatak. Theo The Wrap, phim thắng Gấu Vàng cho Phim hay nhất, trong năm đạo diễn huyền thoại Wim Wenders làm chủ tịch ban giám khảo. Hai nhân vật chính là Derya (Özgü Namal) và Aziz (Tansu Biçer), một cặp vợ chồng nghệ sĩ sân khấu Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngay sau buổi công diễn vở kịch mới, cả hai bị mất việc vì sức ép chính trị, phải rời Ankara đến Istanbul, rồi chứng kiến hôn nhân của mình rạn nứt. Ban tổ chức KinoFest nhận định, ở bộ phim này, tự do nghệ thuật trở thành chuyện sống còn, khi giữ được tiếng nói của mình có thể phải đánh đổi bằng sinh kế, sự an toàn và cả hạnh phúc gia đình. Một chi tiết thú vị: dù câu chuyện diễn ra ở Ankara và Istanbul, theo hồ sơ sản xuất, phim được quay hoàn toàn tại Berlin và Hamburg. Với giới mê phim châu Âu, Çatak không phải cái tên xa lạ. Phim trước của anh, “Phòng giáo viên” (The Teachers’ Lounge), từng lọt đề cử Oscar Phim quốc tế hay nhất.

Phim mở màn “Rose” của đạo diễn người Áo Markus Schleinzer mang về cho Sandra Hüller giải Gấu Bạc cho Diễn xuất chính xuất sắc nhất. Hüller là ngôi sao từng gây tiếng vang với “Anatomy of a Fall” và “The Zone of Interest”. Quay hoàn toàn bằng đen trắng, dài 93 phút, phim đưa người xem về một ngôi làng ở nông thôn nước Đức thế kỷ XVII. Rose, một người lính bí ẩn, về làng nhận thừa kế, mua đất, thuê dân làng canh tác rồi lấy cô gái Suzanna làm vợ. Không ai biết người lính ấy thực chất là phụ nữ sống dưới danh tính nam giới. Ngoài Gấu Bạc, “Rose” còn thắng giải Kịch bản xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Istanbul và tại Diagonale (Áo), cùng giải Phim hay nhất tại Liên hoan phim Dunav.

Dấu ấn Berlinale thứ ba là “Tôi hiểu sự bức xúc của các vị”, phim truyện dài đầu tay của Kilian Armando Friedrich thuộc hạng mục Panorama. Nhân vật chính Heike Kamp (Sabine Thalau đóng) là quản lý một công ty vệ sinh. Cô gặp rắc rối sau khi tìm cách “câu” nhân viên của một nhà thầu phụ, rồi buộc phải giúp đối tác mở rộng làm ăn để chữa cháy. Từ đó, bộ phim nhìn vào sự bấp bênh của người lao động. Vai diễn này giúp nữ chính giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất hạng mục Điện ảnh trẻ tại Liên hoan phim quốc tế Hong Kong (Trung Quốc).

Lương Triều Vỹ và nam chính phim hút một triệu vé

Với khán giả châu Á, cái tên gây tò mò nhất là “Người bạn thầm lặng” (Silent Friend) của nữ đạo diễn người Hungary Ildikó Enyedi, phim tranh giải chính tại Venice 2025. Một cây bạch quả cổ thụ ở thành phố Marburg (Đức) chứng kiến ba câu chuyện. Năm 1908, Grete (Luna Wedler) là một trong những phụ nữ đầu tiên được nhận vào Đại học Marburg. Năm 1972, chàng sinh viên Hannes bị cuốn vào một nghiên cứu về con người và cây cỏ. Năm 2020, nhà thần kinh học người Hong Kong (Trung Quốc) Tony Wong do Lương Triều Vỹ đóng bị kẹt lại vì đại dịch Covid-19, và chuyển sang đo “hoạt động não bộ” của chính cây bạch quả. Theo hồ sơ phim, đạo diễn viết vai này dành riêng cho anh. Léa Seydoux vào vai nhà khoa học Alice Sauvage. Tại Venice, phim thắng giải FIPRESCI của giới phê bình quốc tế, còn Luna Wedler nhận giải Marcello Mastroianni dành cho diễn viên trẻ. Phim sau đó tiếp tục giành giải Quay phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Chicago và Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Seattle.

“Chao ôi, cái khoảng trống khủng khiếp này” của Simon Verhoeven được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết tự truyện bán chạy của diễn viên, nhà văn Joachim Meyerhoff. Năm 20 tuổi, chàng trai Joachim chuyển đến Munich ở cùng ông bà để theo học trường diễn xuất, từ đó cuộc sống của anh là chuỗi ngày vừa hài hước, lập dị vừa nhuốm mùi mất mát. Theo nhà sản xuất Komplizenfilm, phim đã bán được hơn một triệu vé tại Đức. Vai người bà do minh tinh gạo cội Senta Berger đảm nhận. Nam chính Bruno Alexander, gương mặt trẻ được khán giả Đức biết đến qua series “Die Discounter”, sẽ sang Hà Nội và TP HCM giao lưu với khán giả.

Nhà làm phim Claudia Tuyết Scheffel (giữa) phát biểu tại họp báo.

Những tiếng nói ít được lắng nghe

“Luisa” của Julia Roesler kể về một cô gái trẻ khuyết tật sống tại cơ sở hỗ trợ. Cô bất ngờ mang thai dù bạn trai bị vô sinh, cảnh sát vào cuộc, còn Luisa thì im lặng. Phim từng được đề cử giải Golden Goblet tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải 2025. “Những đứa con của Chúa” của Frauke Lodders kể về một người trẻ giằng co giữa tình yêu, bản dạng và niềm tin của một gia đình sùng đạo nghiêm khắc.

Dành cho khán giả nhí là phim hoạt hình “Tiếng hát cá voi” của Reza Memari, hợp tác giữa Đức, Cộng hòa Séc và Canada. Chú cá voi lưng gù Vincent là con trai của “ca sĩ cá voi” cuối cùng, người có tiếng hát từng bảo vệ đại dương. Khi quái vật Leviathan thoát ra từ một tảng băng tan và đe dọa sự sống dưới biển, Vincent lên đường đi tìm giọng hát của chính mình, đồng hành cùng chú cá ép khó tính Walter và cô cá voi sát thủ khiếm thính Darya.

Viện trưởng Goethe-Institut TP HCM Thái Mai Lan chia sẻ tại họp báo.

Theo Goethe-Institut, điểm chung của 8 bộ phim năm nay là những câu hỏi về tình thân, phẩm giá và khát vọng được sống là chính mình. Câu chuyện có thể bắt đầu ở những nơi xa lạ, nhưng người xem ở đâu cũng có thể tìm thấy sự đồng cảm. Năm 2025, KinoFest gắn với dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Đức, có mặt ở 8 tỉnh thành và mở màn bằng phim từng đoạt Gấu Bạc “Roter Himmel” của Christian Petzold.